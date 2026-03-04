Deportes

Exjuez Wilmer Barahona volvió a arremeter contra el arbitraje en Colombia: “La gran mayoría son títeres y cobardes”

El excolegiado, que acusó a Imer Machado de pedir dinero para designar partidos, explicó la razón de su denuncia y cómo ve a sus colegas en la actualidad

El arbitraje en el fútbol
El arbitraje en el fútbol colombiano afronta toda clase de críticas y señalamientos de hechos irregulares - crédito Colprensa

Siguen las polémicas en torno al arbitraje en el fútbol colombiano, que durante años ha afrontado críticas por el nivel de los jueces en el campo de juego y el VAR, así como señalamientos por equivocaciones escandalosas y hechos irregulares como supuestos pagos para beneficiar a determinado equipo.

En este caso, el exárbitro Wilmer Barahona acusó a Imer Machado de pedir dinero para designar partidos a un colegiado, un hecho que causó fuerte rechazo entre los aficionados y el director de la comisión salió a defenderse de dichos señalamientos, que tienen pruebas.

Sumado a eso, el exjuez también habló sobre el nivel del arbitraje en la actualidad, que pese al uso del VAR para facilitar el trabajo, también ha sido fuertemente cuestionado el rendimiento de quienes operan la herramienta tecnológica en la mayoría de los compromisos de la Liga BetPlay.

“Algunos de ellos deben de saber muchas cosas”

Durante una charla con el programa La Tocata, del periódico El País, Barahona afirmó que una de las razones del pésimo nivel del arbitraje es por los señalamientos a la comisión de la Federación Colombiana de Fútbol, que durante años ha sido acusada de toda clase de escándalos.

“La gran mayoría de los árbitros son títeres y son cobardes, quieren cuidar el plato de frijoles, quieren cuidar el partido del domingo y algunos de ellos deben de saber muchas cosas, y ante crisis, como han sacado algunos colegios de árbitros apoyando a un miembro del departamento de arbitraje, esto no es sacando cartas apoyando, hay que sacar una carta solicitando una investigación confiable y rápida”, dijo.

El nivel de los árbitros
El nivel de los árbitros en Colombia ha sido polémico en los últimos años por sus decisiones en partidos - crédito FCF

Barahona le envió un fuerte mensaje a esos jueces que no han querido denunciar dichas irregularidades en el fútbol colombiano: “Señores, dejen de ser títeres y tengan personalidad. Soliciten una investigación oficial y clara, y después, cuando haya el resultado, tomen el partido”.

En el arbitraje colombiano hay tres grupos: uno de Wilmar Roldán, otro de Andrés Rojas y otro de los que van allá y van acá y no se meten en problemas”, señaló el exárbitro, aunque sin dar nombres de quiénes serían esas personas en esos aparentes bandos.

Wilmer Barahona en la actualidad
Wilmer Barahona en la actualidad analiza y ve el fútbol desde otra perspectiva - crédito Wilmer Barahona / Facebook

Barahona terminó de decir que hay jueces que no lo convencen del todo para pitar en instancias definitivas: “Hay árbitros que no dan el perfil, no dan garantías como Ferney Trujillo, y hay otros que no dan el perfil y, lamentablemente, se dan el lujo de estar hasta en cuadrangulares”.

Los señalamientos a Machado

De otro lado, Wilmer Barahona explicó sus señalamientos contra Imer Machado, que se dieron a conocer el viernes 27 de febrero: “En el tema arbitral no puedo decir que haya corrupción, porque no hay pruebas. Uno ve árbitros que se equivocan y que asumen que hay un error humano, luego si de pronto hubiese una prueba contundente, podríamos hablar de eso, pero por ahora no hay una prueba sobre ello”

Un árbitro activo, inicialmente anónimo
Un árbitro activo, inicialmente anónimo por temor a represalias, validó posteriormente su identidad y aportó copias de consignaciones bancarias - crédito @JUZGANDOJUECES/X

“Este tema lleva un año, aproximadamente. Una persona se comunicó conmigo vía WhatsApp y me comenzó a hablar sobre el arbitraje, los problemas y demás. Le pregunté qué con quién hablaba y me dijo que no interesaba, pero me dijo situaciones de penal y así fue varios días”, añadió.

Finalizó al decir que “luego me preguntó que “¿Qué tal el tema de los ‘peajes’?”, y le dijo que se escuchaba mucho sobre el tema, pero que todavía no había pruebas y me respondió que sí debía haber algo parecido del tema (...) Me volvió a escribir después y me dijo que era árbitro activo y quería hablarme sobre eso. Le pregunté que si eso era verdad y me envió el recibo de cuatro consignaciones que tenía tachado el nombre de quien origina el supuesto pago, estaba tachada la fecha y lo que sí aparecía era el nombre de quien recibía el dinero”.

