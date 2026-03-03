Deportes

Jugador de la Premier League habría estado cerca de Millonarios: de quién se trata y qué pasó en la negociación

Se conoció que los azules tuvieron la opción de un volante con mucha proyección, pero los directivos y cuerpo técnico tomaron otra decisión

Millonarios cerró el mercado de fichajes con ocho refuerzos y un nuevo entrendor, que es Fabián Bustos - crédito Colprensa

Millonarios se alista para afrontar la fase previa de la Copa Sudamericana, ante Atlético Nacional y obligado a ganar en Medellín porque es llave de un solo juego, así que la derrota será eliminación directa y un fracaso rotundo para todo el proyecto deportivo de 2026.

Durante el mercado, los azules pudieron reforzarse con un jugador proveniente de la Premier League, una de las ligas más importantes del mundo, y se les habría presentado la oportunidad de contratar a un hombre que necesita minutos y cuenta con una experiencia importante en Europa.

Sin embargo, todo cambió en un momento y el deportista ahora pasó a otra escuadra de Bogotá, que sorprendió con su contratación por el costo y el poder mediático de la plantilla, que actualmente es de las mejor reforzadas del fútbol colombiano y con grandes resultados.

El jugador que Millonarios habría dejado pasar

Durante el periodo de transferencias, los azules fueron uno de los equipos que más aceleró para tener caras nuevas, alcanzando un total de ocho refuerzos y, a inicios de febrero contrató al técnico Fabián Bustos como reemplazo de Hernán Torres, despedido después de la tercera fecha de la Liga BetPlay.

El periodista Guillermo Arango reveló que Ian Poveda fue analizado por Millonarios, a inicios de 2026, durante el mercado invernal en la Premier League porque el mediocampista necesitaba un club en el cual sumar minutos y tener continuidad, por lo que queda de la temporada.

Ian Poveda fue presentado en el recién ascendido Sunderland en julio de 2025 - crédito @SunderlandAFC / X

Según el comunicador, el volante de 26 años apareció en carpeta de los embajadores, se discutió sus cualidades y lo que podía aportar a la nómina, pero la decisión fue que no se contrataría porque no tenía el perfil que, en ese momento, se estaba buscando.

Ian Poveda pudo llegar a Millonarios, pero prefirieron un mediocampista ofensivo que finalmente no llegó”, fueron las palabras de Arango, sin confirmarse cuál era ese jugador que no llegó a la escuadra azul para el primer semestre de 2026 y que le quitó importancia al hombre proveniente de la Premier League.

Millonarios contrató a los volantes Mateo García, Rodrigo Ureña y Carlos Darwin Quintero para 2026 - crédito Millonarios FC

Cabe recordar que el Ballet Azul contrató a Mateo García y Rodrigo Ureña para esas posiciones, siendo los dos hombres titulares en el equipo de 2026, desbancando a Stiven Vega y Sebastián del Castillo, que durante algunos partidos fue inicialista en el segundo semestre de 2025.

Internacional de Bogotá sí lo contrató

Debido a que los azules no quisieron al volante, el jugador se decantó por otro club en Bogotá, con un proyecto nuevo y que promete muchas cosas para el futuro, además de una inversión considerable y que actualmente rinde frutos en la primera parte de la Liga BetPlay.

Ian Poveda fue anunciado por Internacional de Bogotá, conjunto que se refundó después de que el grupo inversor Tygris-Porter adquirió a La Equidad en 2025, hizo una inyección financiera enorme para traer a varios jugadores y un entrenador que avance con un proceso ganador.

Ian Poveda, uno de los fichajes importantes del Internacional de Bogotá para la temporada 2026 - crédito Internacional de Bogotá

El jugador firmó contrato hasta junio de 2026, luego de salir del Sunderland y quedar como agente libre, encontró la oportunidad en el fútbol colombiano y por primera estará en la Liga BetPlay, pues casi toda su experiencia fue en Inglaterra, en clubes como el Leeds, Blackburn, Sheffield Wednesday, Blackpool y salió de las divisiones inferiores del Manchester City.

Sumado a eso, Poveda disputó dos partidos con la selección Colombia en 2023, en los duelos amistosos contra Venezuela y México, así que ya perteneció al proceso del entrenador Néstor Lorenzo y quiere ser figura para volver al combinado nacional en el futuro cercano, después del mundial.

