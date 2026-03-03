Deportes

Egan Bernal fue nominado en los Premios Laureus a Mejor regreso del año: estos son los rivales del colombiano

El ciclista colombiano fue ganador en 2020 de la distinción a Revelación del año, luego de ser el primer campeón latinoamericano del Tour de Francia, con apenas 22 años

Egan Bernal por segundo año
Egan Bernal por segundo año consecutivo vestirá los colores de campeón nacional en Europa - crédito Ineos Grenadiers

La temporada de premios Laureus ha puesto el foco en historias de fortaleza y superación, otorgando el Laureus World Comeback of the Year Award a seis figuras del deporte internacional que, según Laureus Sports, “han triunfado en el escenario mundial pese a la adversidad, las lesiones y el tiempo alejados de sus respectivas disciplinas”.

Este año, Laureus destacó la travesía de Egan Bernal mereció su propio reconocimiento. Una colisión con un autobús durante un entrenamiento en 2022 puso en riesgo su vida. Pese a ese episodio, Bernal resistió el ataque de Mikel Landa y “se impuso en la etapa 16 de la Vuelta a España”, según reportó Laureus Sports.

Egan Bernal compite con otros
Egan Bernal compite con otros cinco deportistas en el premio a Mejor regreso del año en los Laureus Sports - crédito Laureus Sports

La organización destacó otras historias como la de Amanda Anisimova, que en mayo de 2023 optó por una pausa indefinida en el tenis profesional para priorizar su bienestar psicológico, pero regresó doce meses después para “alcanzar dos finales de Grand Slam”.

Otra de las narrativas emblemáticas quedó plasmada en el recorrido de Rory McIlroy. El golfista irlandés, tras once años de ausencia de victorias en torneos de Grand Slam, finalmente consiguió el ansiado título del Masters frente a Justin Rose tras un desempate. En palabras del comité, “puso fin a su sequía de manera sublime”.

La recuperación de Yulimar Rojas fue otra de las tramas centrales. Tras una lesión en el tendón, la atleta venezolana experimentó un intenso dolor y quedó fuera de París 2024. Sin embargo, “un año después de una exitosa cirugía, Rojas ganó la medalla de bronce en el Triple Salto en el Campeonato Mundial”, tal como relevó Laureus Sports.

La defensora Leah Williamson, capitana tanto del Arsenal como de la selección inglesa con títulos en la Liga de Campeones y el Campeonato Europeo, sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior en 2023 que la mantuvo lejos del terreno de juego por casi 10 meses.

Por último, la historia de Simon Yates completó el mosaico de resiliencia: “En 2018, una ventaja de 38 minutos desapareció en la penúltima etapa del Giro de Italia; siete años después, Yates dejó atrás esos fantasmas para ganar la Maglia Rosa por casi cuatro minutos”.

Egan Bernal, ganador del premio Revelación del Año en los Laureus 2020

Egan Bernal ganó el premio
Egan Bernal ganó el premio Laureus a Revelación Mundial del Año tras ganar el Tour de Francia 2019 - crédito Laureus

El ciclista Egan Bernal recibió el Premio Laureus como revelación del año, tras su histórico triunfo en el Tour de Francia de 2019, siendo el primer colombiano y latinoamericano en conquistar la carrera. La distinción se le otorgó este lunes en una ceremonia en el Verti Music Hall de Berlín, aunque el deportista no pudo asistir por motivos de agenda.

Los Premios Laureus, conocidos como los “Oscar del Deporte”, se entregan anualmente en 12 categorías. Bernal se impuso en su categoría por encima de las tenistas Bianca Andreescu y Coco Gauff, la selección de rugby de Japón, el boxeador Andy Ruiz y la nadadora Regan Smith.

En un video grabado desde Colombia, Bernal, de 23 años, sostuvo la estatuilla y expresó: “Es un placer estar nominado y ganarlo. Es un gran resultado para mi carrera. Estoy muy feliz. Es algo que no voy a olvidar. Espero ganarlo de nuevo en el futuro”.

Tras los podios de Fabio
Tras los podios de Fabio Parra en 1988 y de Nairo Quintana en 2013, llegaría el momento de Egan Bernal en hacer historia para el ciclismo colombiano en 2021 - crédito Jesús Aviles / Infobae

Previo al galardón, Bernal terminó en la cuarta posición de la clasificación general del Tour Colombia, que ganó Sergio Higuita. Su principal objetivo para la temporada es defender su título en el Tour de Francia.

En la historia del galardón, el automovilista Juan Pablo Montoya fue el primer colombiano en obtenerlo en 2002, mientras que en 2014 James Rodríguez fue nominado, pero el premio fue para el motociclista Marc Márquez. Otras figuras reconocidas internacionalmente incluyen a Mariana Pajón y Caterine Ibargüen, destacadas por sus logros en distintas disciplinas.

