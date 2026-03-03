Así va el historial internacional entre Atlético Nacional y Millonarios, previo al partido de la Copa Sudamericana

El empate entre Nacional y Millonarios dejó varias jugadas polémicas - crédito Lina Gasca / Colprensa

El 3 de marzo de 2026 se dará comienzo a lo que será la primera fase de la Copa Sudamericana, duelos que determinarán un cupo a la fase de grupos de la Gran Conquista (apodo por el cual se conoce a la Copa Sudamericana).

Por los lados de Colombia, se reeditará uno de los partidos más apasionantes por el contexto, el historial y las hinchadas: el duelo entre Atlético Nacional y Millonarios que se jugará en el estadio Atanasio Girardot.

En este contexto, es importante recordar que tanto en Copa Libertadores como en la discontinuada Copa Merconorte, el duelo entre verdes y azules ha estado marcado por la intensidad que caracteriza al clásico del fútbol colombiano.

La primera vez que azules y verdes jugaron a nivel internacional fue en 1974- crédito @MillosRetro / X

El primer duelo entre Millonarios y Atlético Nacional a nivel internacional se dio en la edición de la Copa Libertadores de 1974, cuando allí, el equipo dirigido por Gabriel Ochoa Uribe derrotó por 3-0 al Verde en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el 14 de febrero de 1974.

Con goles de Héctor Céspedes al minuto 16, de Willington Ortiz al 28 y de Alejandro Brand al 83, los azules inauguraron con victoria el historial ante el verdolaga a nivel internacional.

En lo que fue previo a ese partido, Atlético Nacional vencieron a Universitario de Deportes del Perú por un global de 2-0, y Millonarios venía de pasar a la siguiente fase luego de ganar por tiros penales por 5-4 al Coronel Bolognesi de Perú, tras empatar en el global por 1-1.

Mientras que el último duelo a nivel internacional se dio en la segunda fase de la Copa Sudamericana 2007, cuando el azul, dirigido en ese entonces por Mario Vanemerak derrotó por 3-2 en el Atanasio Girardot.

En la Copa Sudamericana 2007, Millonarios eliminó a Nacional por marcador global de 3-2 - crédito Colprensa

A continuación, así formaron en la llave de ida que el equipo azul terminó ganando en Medellín:

Atlético Nacional

Portero: David Ospina

Defensores: Iván Hurtado, Camilo Pérez, Juan Camilo Zúñiga, Diego Toro, Óscar Passo

Mediocampistas: Jarol Martínez, Aldo Leao Ramírez

Delanteros: Sergio Galván Rey, Víctor Hugo Artistizabal

Director técnico: Óscar Héctor Quintabani

Millonarios

Portero: José Fernando Cuadrado

Defensores: Gonzalo Martínez, Gustavo Rojas, Andrés Mosquera, Álex Díaz

Mediocampistas: Ricardo Ciciliano, Johnatan Estrada, Rafael Robayo, Gerardo Bedoya

Delanteros: Ervin González, Carlos Villagra

Director técnico: Mario Vanemerak

A continuación, estos son los duelos que jugaron entre sí:

14 de febrero de 1974 - Copa Libertadores: Atlético Nacional 0-3 Millonarios

7 de marzo de 1974 - Copa Libertadores: Millonarios 2-0 Atlético Nacional

16 de febrero de 1989 - Copa Libertadores: Millonarios 1-1 Atlético Nacional

7 de marzo de 1989 - Copa Libertadores: Atlético Nacional 0-2 Millonarios

19 de abril de 1989 - Copa Libertadores: Atlético Nacional 1-0 Millonarios

26 de abril de 1989 - Copa Libertadores: Millonarios 1-1 Atlético Nacional

14 de febrero de 1995 - Copa Libertadores: Atlético Nacional 0-0 Millonarios

15 de marzo de 1995 - Copa Libertadores: Millonarios 2-0 Atlético Nacional

26 de julio de 1995 - Copa Libertadores: Atlético Nacional 2-1 Millonarios

2 de agosto de 1995 - Copa Libertadores: Millonarios 1-1 Atlético Nacional

2 de noviembre de 2000 - Copa Merconorte: Millonarios 0-0 Atlético Nacional

6 de septiembre de 2007 - Copa Sudamericana: Atlético Nacional 2-3 Millonarios

14 de septiembre de 2007 - Copa Sudamericana: Millonarios 0-0 Atlético Nacional

El duelo de la Copa Libertadores 1989: un antes y después en el clásico colombiano

Atlético Nacional quedó campeón de la Copa Libertadores en 1989. Imagen: Archivo.

Sin duda alguna, el duelo que marcó una época y la rivalidad entre Bogotá y Medellín se dio en la serie de los cuartos de final de la Copa Libertadores de 1989, y allí el equipo de Francisco Maturana fue superior.

En el partido de ida, con gol de Albeiro Usuriaga al minuto 51 de partido, el 19 de abril de 1989 en el estadio Atanasio Girardot, los Verdolagas lograron llegar al duelo en Bogotá con la ventaja para pasar a las semifinales.

El 26 de abril de 1989, durante el partido de vuelta, con los goles de Carlos “La Gambeta” Estrada al minuto 25, hacía que los azules se ilusionaran para remontar el partido, pero John Jairo “La Turbina” Tréllez al 80 impidió que ese sueño se materializara en el estadio El Campín, y el paso a las semifinales, torneo que a la final terminaría ganando Atlético Nacional, siendo su primera Copa Libertadores de América.

Así formaron en ese partido de vuelta

Millonarios

Portero: Sergio Goycochea

Defensores: Wilman Conde, Cerveleón Cuesta, Hugo Galeano, Alberto Gamero

Mediocampistas: Eduardo Pimentel, Mario Vanemerak, Carlos “La Gambeta” Estrada, Rubén Hernández

Delanteros: Óscar “El Pájaro” Juárez, Arnoldo Iguarán

Director técnico: Luis Augusto “El Chiqui” García

Atlético Nacional

Portero: René Higuita

Defensores: Andrés Escobar, Gildardo Gómez, Luis Carlos Perea, León Villa

Mediocampistas: Leonel Álvarez, Luis “Bendito” Fajardo, Alexis García

Delanteros: Luis Suárez, John “La Turbina” Tréllez, Albeiro “El Palomo” Usuriaga

Director técnico: Francisco Maturana

Cuando juegan Millonarios y Atlético Nacional

- crédito Lina Gasca / Colprensa

La transmisión en directo estará a cargo del canal ESPN y el servicio de streaming Plan Premium Disney+ para Sudamérica, el miércoles 4 de marzo a las 7:30 p. m., hora de Colombia.

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - Fase 1 de la Copa Sudamericana 2026

Lugar: estadio Atanasio Girardot - Medellín, Colombia

Fecha y hora: miércoles 4 de marzo - 7:30 p. m. hora colombiana

Transmisión: ESPN y Disney +.

Posible alineación Atlético Nacional: David Ospina; Simón García, César Haydar, Andrés Román, Miltón Casco; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Juan Rengifo, Andrés Sarmiento; Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos.

D. T de Atlético Nacional: Diego Arias.

Posible alineación Millonarios FC: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García, Mackalister Silva; Beckham Castro y Leonardo Castro.

D. T. de Millonarios FC: Fabián Bustos