Así va el historial internacional entre Atlético Nacional y Millonarios, previo al partido de la Copa Sudamericana

El 3 de marzo de 2026 se dará comienzo a lo que será la primera fase de la Copa Sudamericana, duelos que determinarán un cupo a la fase de grupos de la Gran Conquista (apodo por el cual se conoce a la Copa Sudamericana).
Por los lados de Colombia, se reeditará uno de los partidos más apasionantes por el contexto, el historial y las hinchadas: el duelo entre Atlético Nacional y Millonarios que se jugará en el estadio Atanasio Girardot.
En este contexto, es importante recordar que tanto en Copa Libertadores como en la discontinuada Copa Merconorte, el duelo entre verdes y azules ha estado marcado por la intensidad que caracteriza al clásico del fútbol colombiano.
El primer duelo entre Millonarios y Atlético Nacional a nivel internacional se dio en la edición de la Copa Libertadores de 1974, cuando allí, el equipo dirigido por Gabriel Ochoa Uribe derrotó por 3-0 al Verde en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el 14 de febrero de 1974.
Con goles de Héctor Céspedes al minuto 16, de Willington Ortiz al 28 y de Alejandro Brand al 83, los azules inauguraron con victoria el historial ante el verdolaga a nivel internacional.
En lo que fue previo a ese partido, Atlético Nacional vencieron a Universitario de Deportes del Perú por un global de 2-0, y Millonarios venía de pasar a la siguiente fase luego de ganar por tiros penales por 5-4 al Coronel Bolognesi de Perú, tras empatar en el global por 1-1.
Mientras que el último duelo a nivel internacional se dio en la segunda fase de la Copa Sudamericana 2007, cuando el azul, dirigido en ese entonces por Mario Vanemerak derrotó por 3-2 en el Atanasio Girardot.
A continuación, así formaron en la llave de ida que el equipo azul terminó ganando en Medellín:
Atlético Nacional
- Portero: David Ospina
- Defensores: Iván Hurtado, Camilo Pérez, Juan Camilo Zúñiga, Diego Toro, Óscar Passo
- Mediocampistas: Jarol Martínez, Aldo Leao Ramírez
- Delanteros: Sergio Galván Rey, Víctor Hugo Artistizabal
- Director técnico: Óscar Héctor Quintabani
Millonarios
- Portero: José Fernando Cuadrado
- Defensores: Gonzalo Martínez, Gustavo Rojas, Andrés Mosquera, Álex Díaz
- Mediocampistas: Ricardo Ciciliano, Johnatan Estrada, Rafael Robayo, Gerardo Bedoya
- Delanteros: Ervin González, Carlos Villagra
- Director técnico: Mario Vanemerak
A continuación, estos son los duelos que jugaron entre sí:
- 14 de febrero de 1974 - Copa Libertadores: Atlético Nacional 0-3 Millonarios
- 7 de marzo de 1974 - Copa Libertadores: Millonarios 2-0 Atlético Nacional
- 16 de febrero de 1989 - Copa Libertadores: Millonarios 1-1 Atlético Nacional
- 7 de marzo de 1989 - Copa Libertadores: Atlético Nacional 0-2 Millonarios
- 19 de abril de 1989 - Copa Libertadores: Atlético Nacional 1-0 Millonarios
- 26 de abril de 1989 - Copa Libertadores: Millonarios 1-1 Atlético Nacional
- 14 de febrero de 1995 - Copa Libertadores: Atlético Nacional 0-0 Millonarios
- 15 de marzo de 1995 - Copa Libertadores: Millonarios 2-0 Atlético Nacional
- 26 de julio de 1995 - Copa Libertadores: Atlético Nacional 2-1 Millonarios
- 2 de agosto de 1995 - Copa Libertadores: Millonarios 1-1 Atlético Nacional
- 2 de noviembre de 2000 - Copa Merconorte: Millonarios 0-0 Atlético Nacional
- 6 de septiembre de 2007 - Copa Sudamericana: Atlético Nacional 2-3 Millonarios
- 14 de septiembre de 2007 - Copa Sudamericana: Millonarios 0-0 Atlético Nacional
El duelo de la Copa Libertadores 1989: un antes y después en el clásico colombiano
Sin duda alguna, el duelo que marcó una época y la rivalidad entre Bogotá y Medellín se dio en la serie de los cuartos de final de la Copa Libertadores de 1989, y allí el equipo de Francisco Maturana fue superior.
En el partido de ida, con gol de Albeiro Usuriaga al minuto 51 de partido, el 19 de abril de 1989 en el estadio Atanasio Girardot, los Verdolagas lograron llegar al duelo en Bogotá con la ventaja para pasar a las semifinales.
El 26 de abril de 1989, durante el partido de vuelta, con los goles de Carlos “La Gambeta” Estrada al minuto 25, hacía que los azules se ilusionaran para remontar el partido, pero John Jairo “La Turbina” Tréllez al 80 impidió que ese sueño se materializara en el estadio El Campín, y el paso a las semifinales, torneo que a la final terminaría ganando Atlético Nacional, siendo su primera Copa Libertadores de América.
Así formaron en ese partido de vuelta
Millonarios
- Portero: Sergio Goycochea
- Defensores: Wilman Conde, Cerveleón Cuesta, Hugo Galeano, Alberto Gamero
- Mediocampistas: Eduardo Pimentel, Mario Vanemerak, Carlos “La Gambeta” Estrada, Rubén Hernández
- Delanteros: Óscar “El Pájaro” Juárez, Arnoldo Iguarán
- Director técnico: Luis Augusto “El Chiqui” García
Atlético Nacional
- Portero: René Higuita
- Defensores: Andrés Escobar, Gildardo Gómez, Luis Carlos Perea, León Villa
- Mediocampistas: Leonel Álvarez, Luis “Bendito” Fajardo, Alexis García
- Delanteros: Luis Suárez, John “La Turbina” Tréllez, Albeiro “El Palomo” Usuriaga
- Director técnico: Francisco Maturana
Cuando juegan Millonarios y Atlético Nacional
La transmisión en directo estará a cargo del canal ESPN y el servicio de streaming Plan Premium Disney+ para Sudamérica, el miércoles 4 de marzo a las 7:30 p. m., hora de Colombia.
Atlético Nacional vs. Millonarios FC - Fase 1 de la Copa Sudamericana 2026
Lugar: estadio Atanasio Girardot - Medellín, Colombia
Fecha y hora: miércoles 4 de marzo - 7:30 p. m. hora colombiana
Transmisión: ESPN y Disney +.
Posible alineación Atlético Nacional: David Ospina; Simón García, César Haydar, Andrés Román, Miltón Casco; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Juan Rengifo, Andrés Sarmiento; Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos.
D. T de Atlético Nacional: Diego Arias.
Posible alineación Millonarios FC: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García, Mackalister Silva; Beckham Castro y Leonardo Castro.
D. T. de Millonarios FC: Fabián Bustos