Rene Higuita le lanzó advertencia a Cristiano Ronaldo antes del partido de Colombia contra Portugal: “Lo vamos a atender”

Rene Higuita posa con el trofeo que lo identifica como miembro del Salón de la Fama del Fútbol Internacional

Uno de los jugadores históricos de la selección Colombia más querido entre los hinchas es René Higuita. El portero, que se inmortalizó en la historia del fútbol con el ‘Escorpión’ en el estadio de Wembley durante un partido entre la Tricolor contra Inglaterra, se refirió al duelo de la Amarilla contra Portugal en la tercera fecha del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En medio del lanzamiento de un nuevo club de socios de la selección Colombia, el también entrenador de porteros de Atlético Nacional dejó un mensaje a Cristiano Ronaldo, que es una de las principales figuras del duelo que ha acaparado la atención del mundo del fútbol previo a la Copa del Mundo.

Rene Higuita hace parte del grupo de Leyendas de la Federación Colombiana de Fútbol por su aporte a la historia del balompié colombiano

“Bueno, Colombia tiene muchas figuras, pero ahora va a ser todo, todo, todo un país, todo un país que vamos a estar. Bueno, no vamos a descartar a James. Lo vamos a atender bien como se merece, con un buen triunfo” dijo René Higuita en entrevista con DSports Noticias.

El partido entre Colombia vs. Portugal está programado para el 27 de junio a las 6:30 p. m. (hora de Colombia) en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. Ambas selecciones podrían llegar clasificadas al encuentro, sin embargo el reencuentro de James Rodríguez con Cristiano Ronaldo, figuras de hace algunos años en el Real Madrid, permite que la reventa de las boletas lleguen hasta los 50.000 dólares estadounidenses.

Estos son los partidos de Colombia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

Fecha 1 - 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m.

Fecha 2 - 23 de junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m.

Fecha 3 - 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m.

Néstor Lorenzo espera llegar hasta el último día de la Copa Mundial de la FIFA con la selección Colombia

Néstor Lorenzo asumió como entrenador tras el fracaso rumbo a Catar 2022

La ambición de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha sido elevada públicamente por su entrenador, Néstor Lorenzo, quien afirmó que el equipo está preparado “para llegar hasta el último día del Mundial”, una declaración que resalta el nuevo horizonte competitivo que se plantea el seleccionado nacional y responde a la demanda de adoptar una “mentalidad campeona” ante el mayor reto futbolístico internacional.

Lorenzo señaló que actualmente hay entre 35 y 40 jugadores considerados dentro del proceso de selección, manteniendo la incertidumbre sobre espacios clave, incluido el del histórico goleador Radamel Falcao. El entrenador puntualizó, al medio AS Colombia, que “ninguno tiene el puesto asegurado y ninguno está afuera ni adentro”, tomando en cuenta tanto el rendimiento durante la fase clasificatoria como eventuales sorpresas que puedan desafiar la estructura previa del equipo.

Néstor Lorenzo mantiene un rendimiento del 70% con la selección Colombia

El conjunto dirigido por Lorenzo, que cuenta con figuras como Luis Díaz y James Rodríguez, busca superar el mejor resultado alcanzado por Colombia en los mundiales, la plaza en cuartos de final lograda en Brasil 2014, y avanza con el objetivo explícito de disputar la final. El entrenador, en entrevista con la agencia AFP, insistió en que la selección está “para jugar a ganar, para ir partido a partido, para llegar hasta el último día del Mundial”.

Este cambio de mentalidad ha sido acompañado y alentado desde la dirigencia. Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, instó al equipo nacional a consolidar una postura competitiva ambiciosa. En la inauguración del Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento, celebrada el 24 de febrero en Barranquilla, Jesurún remarcó: “Queremos ser campeones, no sé si de un Mundial porque es muy difícil, pero al menos lo estamos intentando”.

Durante el mismo acto, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ofreció palabras de confianza al país, subrayando el fervor local: “El fútbol es algo mágico, es pasión, es amor; este país tiene mucho amor por el fútbol”.