Luis Suárez marcó doblete en su último partido de la Primeira Liga de Portugal

El delantero colombiano Luis Javier Suárez ha consolidado su temporada más prolífica desde su llegada al Sporting de Lisboa, superando los 27 goles en 36 partidos y posicionándose como máximo goleador de la Liga de Portugal con 22 tantos, cifra que lo coloca por delante de Vangelis Pavlidis y lo sitúa en la mira de grandes equipos de la Premier League, como Liverpool y Newcastle, según el medio portugués A Bola.

Este rendimiento ha impulsado al Sporting a los primeros puestos del campeonato y ha generado especulación sobre una posible transferencia valorada en 60 millones de euros al finalizar la temporada.

El 27 de febrero de 2026, Suárez confirmó su liderazgo goleador tras anotar un doblete en la victoria 3-0 del Sporting frente a Estoril, actuación que permitió a los dirigidos por Rui Borges consolidarse en el segundo puesto de la liga con 61 puntos.

El delantero de 28 años no solo suma 22 goles en la Primeira Liga, sino que alcanzó 33 tantos en 40 encuentros disputados durante la temporada, incluyendo sus participaciones con la selección Colombia.

En términos estadísticos, el delantero nacido en Santa Marta registra un promedio de 85 minutos por gol, superando a compatriotas que han jugado en Portugal como Radamel Falcao (101 minutos), Teófilo Gutiérrez (146), Jackson Martínez (152) y Fredy Montero (172), de acuerdo con el informe de A Bola. También ha sumado seis asistencias en todas las competiciones, lo que incrementa su aporte ofensivo.

Luis Suárez llegó a 22 goles en 23 partidos de la Primeira Liga de Portugal

Además, desde su llegada al club portugués en el verano de 2025 como reemplazo del sueco Viktor Gyökeres —quien marcó 97 goles en 102 partidos antes de ser transferido al Arsenal—, Suárez enfrentó expectativas elevadas. Pese a las dudas iniciales de los medios, se consolidó como titular y encontró regularidad tanto en la liga doméstica como en la UEFA Champions League, donde varios de sus goles han contribuido al avance del Sporting.

La notoriedad de Luis Javier Suárez comenzó a construirse cuando fue considerado una promesa mundial en el videojuego Football Manager durante su etapa con el Granada B en la tercera división de España. Tras varios años en categorías menores, fue el fichaje del Sporting el que permitió su despegue.

En su entrevista con Win Sports recogida por A Bola, Suárez restó importancia a los rumores de transferencia: “Tengo contrato de cinco años aquí en Portugal. Estoy concentrado en el Sporting, en lo que viene, un juego importante en la Liga y en la Copa, y, obviamente, cuando llegue la próxima fase de la Champions. Después, cuando termine, se verá lo que sucederá”.

Los resultados recientes consolidan el presente del colombiano, quien ya suma convocatorias regulares con la selección dirigida por Néstor Lorenzo y mantiene posibilidades de disputar el Mundial 2026 como una de las principales cartas ofensivas de Colombia.

La Premier League se interesa en el goleador colombiano

En su mejor año, Luis Suárez marcó 31 goles en 43 partidos, con Almeria en la segunda división del Fútbol de España

El destacado rendimiento de Suárez ha despertado el interés de equipos importantes de Inglaterra. El periodista especializado en fichajes Ekrem Konur informó que Liverpool y Newcastle estarían dispuestos a ofertar una cifra cercana a los 60 millones de euros para incorporar al delantero colombiano tras el Mundial 2026.

Suárez mantiene un contrato de cinco años en Portugal, pero su desempeño en competiciones internacionales ha incrementado su cotización en el mercado europeo.

El posible traspaso de Suárez a la Premier League remite a las experiencias previas de otros futbolistas colombianos en ese país. Luis Díaz llegó al Liverpool en enero de 2022, convirtiéndose rápidamente en pieza clave y contribuyendo a la conquista de la FA Cup y la EFL Cup, mientras que Faustino Asprilla fue pionero en el Newcastle United desde 1996, con destacadas actuaciones y episodios de fuerte impacto mediático.

Así va la tabla de goleadores en el fútbol de Portugal

Luis Suárez es llamado hacer el centrodelantero titular de la selección Colombia en el Mundial 2026

Luis Javier Suárez (Sporting CP) – 22 goles. Vangelis Pavlidis (SL Benfica) – 20 goles. Yanis Begraoui (GD Estoril Praia) – 17 goles. Samu Aghehowa (FC Porto) – 13 goles. Jesús Ramírez (CD Nacional) – 13 goles.