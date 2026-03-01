Deportes

Esto es lo que le hace falta al Bayern Múnich de Luis Díaz para ser campeón en la Bundesliga de Alemania

El equipo bávaro tiene una ventaja de 11 puntos frente al Borussia Dortmund, segundo en la tabla de posiciones de la Bundesliga, a falta de 10 partidos para terminar el campeonato

Bayern Múnich remontó ante Borussia
Bayern Múnich remontó ante Borussia Dortmund para conseguir su quinta victoria consecutiva en la Bundesliga - crédito Heiko Becker/REUTERS.

Bayern Múnich se impuso como visitante ante Borussia Dortmund por 3-2 en el clásico del fútbol alemán, disputado en el Signal Iduna Park, acercándose así al título de la Bundesliga.

A pesar del dominio inicial del Borussia Dortmund, el equipo dirigido por Vincent Kompany reaccionó en la segunda mitad, igualando el marcador y finalmente ganando el partido con un gol de Joshua Kimmich en los minutos finales. El colombiano Luis Díaz jugó todo el encuentro, participando en la jugada previa al tanto decisivo.

El marcador lo abrió Nico Schlotterbeck de cabeza tras un tiro libre. En el complemento, un pase de Serge Gnabry permitió a Harry Kane anotar el primer empate. Poco después, el propio Kane marcó el segundo gol del Bayern desde el punto penal, con el arquero rival rozando el balón sin evitar el tanto. El Borussia Dortmund volvió a igualar a través de un potente remate de volea de Daniel Svensson tras un centro desde la derecha.

Luis Díaz jugó el partido
Luis Díaz jugó el partido completo contra Borussia Dortmund en una nueva edición del 'Der Klaisser' - crédito Wolfgang/REUTERS

En el tramo final, una jugada iniciada por Luis Díaz terminó en el gol del triunfo: tras un centro de Olise y un despeje defensivo, Kimmich definió con el borde interno y aseguró la victoria para el Bayern Múnich.

La victoria deja muy cerca del título al cuadro bávaro que a falta de 10 jornadas para terminar el campeonato de la Bundesliga, su ventaja es de 11 puntos frente al segundo en la tabla de posiciones, Borussia Dortmund. La última derrota en Liga para el Bayern fue el 24 de enero de 2026, 2-1 contra el FC Augsburgo de local, sin embargo esta fue su única derrota en 24 partidos jugados.

De los 10 partidos que restan, ganando siete, Luis Díaz levantaría su primer título de Bundesliga, el segundo con el Múnich tras ganar la Supercopa de Alemania y su decimosegundo en Europa, desde el 2020 cuando levantó el primero con la camiseta del FC Porto de Portugal. Más derrotas del Borussia Dortmund en lo que resta del campeonato podrían anticipar el título, mientras que empates por parte del cuadro rojiblanco, acumula tres, podría postergar la definición.

En el camino, el Bayern Múnich tendrá que atender sus partidos de semifinal en la Copa de Alemania ante Bayer Leverkusen, y por ahora, de los octavos de final de la UEFA Champions League ante Atalanta.

Estos son los partidos que le restan a Bayern Múnich en la Bundesliga

Bayern Múnich persigue su título
Bayern Múnich persigue su título 35 en la Bundesliga de Alemania - crédito Wolfgang Rattay/REUTERS
  • viernes 6 de marzo: vs. Borussia Monchedgladbach (fecha 25).
  • sábado 14 de marzo: vs. Bayer Leverkusen (fecha 26).
  • sábado 21 de marzo: vs. Unión Berlín (fecha 27).
  • viernes 3 de abril: vs. SC Freiburg (fecha 28).
  • viernes 10 de abril: vs. FC St. Pauli (fecha 29).
  • viernes 17 de abril: vs. Sttutgart (fecha 30).
  • viernes 24 de abril: vs. Mainz 05 (fecha 31).
  • viernes 1 de mayo: vs. Heindenheim (fecha 32).
  • viernes 8 de mayo: vs. Wolfsburg (fecha 33).
  • sábado 16 de mayo: vs. Koln (fecha 34).

Los elogios del Director Deportivo del Bayern Múnich a Luis Díaz

Luis Díaz ha jugado 34
Luis Díaz ha jugado 34 partidosm ha marcado 19 goles y ha dado 12 asistencias en su primer año con Bayern Múnich - crédito Wolfgang Rattay/REUTERS

En sus declaraciones previas al partido por la fecha 23, Max Eberl enfatizó que la estructura táctica del Bayern Múnich depende hoy de jugadores capaces de ocupar múltiples posiciones en campo y adaptarse rápidamente a diferentes situaciones de juego.

Eberl señaló: “Harry Kane no se queda solo en el área, y Lucho Díaz y Michael Olise tampoco juegan solo por la banda. El fútbol actual es más creativo, ya no es este sistema clásico y rígido. El juego se está volviendo cada vez más dinámico. Por eso nos alegra tener tantos jugadores flexibles y creativos. Konny Laimer es un claro ejemplo, habiendo jugado de 10, de 6 y ahora de lateral. La especialización en una posición es cada vez menos común”.

