James Rodríguez escogió a su jugador favorito de la niñez, y un compañero de equipo lo señaló a él como su preferido

El colombiano participó de la dinámica junto a sus compañeros de equipo del Minnesota United, sin imaginar que uno de ellos lo escogería a él mismo - crédito @MLS/Instagram

James Rodríguez ya se entrena con normalidad en su nuevo club, el Minnesota United de la Major League Soccer (MLS), bajo las órdenes del técnico neozelandés Cameron Knowles.

El mediocampista cucuteño, tras el paso por el León de México y luego de protagonizar todo tipo de rumores alrededor del club en el que seguiría su carrera con la mira puesta en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá de 2026, se inclinó por los Loons, que aspiran a competir por todo en los playoffs con el “10″ en sus filas.

Su apuesta por la MLS busca no solo regularidad y protagonismo en un campeonato competitivo, sino también llegar en plenitud a la cita mundialista junto a la Tricolor, en el que sería su teórico último torneo como internacional.

James Rodríguez entrena con el Minnesota United sin novedades, a la espera de ponerse a punto para su debut en la MLS - crédito @mnufc/Instagram

Con James ya integrado al plantel y tras completar varias sesiones de entrenamiento, todo indica que su esperado debut en la MLS podría ser este fin de semana ante el Football Club Cincinnati.

Mientras la fecha del estreno llega, la MLS publicó un video en sus cuentas oficiales en el que le preguntan a James quién fue su jugador favorito cuando era niño.

Sin dudarlo, el colombiano mencionó a Carlos “El Pibe” Valderrama, siendo uno de los grandes referentes históricos del fútbol colombiano y que también dejó huella en el fútbol estadounidense durante su paso por la MLS a finales de los años 90.

El volante samario fue uno de los principales referentes del fútbol colombiano entre los años 80 y 90, y el favorito de James Rodríguez en su niñez - crédito Diego Pineda/Colprensa

El reel de la dinámica incluyó a sus compañeros de equipo que fueron respondiendo conforme ingresaban al campo de juego para iniciar la práctica. En las respuestas fueron citados jugadores como Bastian Schweinsteiger, Neymar, Lionel Messi o Andrés Iniesta.

Pero lo que nadie vio venir fue la elección de Kelvin Yeboah, el italiano que juega como atacante de los Loons. Al hacerle la pregunta de cuál era su jugador preferido, respondió con naturalidad que era el mismísimo James Rodríguez.

Kelvin Yeboah, atacante y compañero de James en el Minnesota United, afirmó que el colombiano era su jugador favorito cuando era niño - crédito John Jones/Imagn Images

Jorge Luis Pinto lanzó duro comentario contra James Rodríguez

Sin embargo, no todos tuvieron comentarios especialmente favorables para el “10″. En las últimas horas adquirieron trascendencia los comentarios del entrenador nortesantandereano, que puso en entredicho el estatus del que goza en la opinión de los fanáticos.

Pinto, técnico de la selección Colombia durante 2007 y 2008, mundialista con Costa Rica en Brasil 2014, habló sobre la actualidad de James Rodríguez en el programa Si era gol de Red+, destacando sus capacidades, pero apuntando que su falta de preparación en los entrenamientos es algo recurrente y negativo.

Pinto cuestionó la falta de disciplina de James Rodríguez en los entrenamientos, y consideró que no estaba a la altura de otros jugadores históricos del fútbol colombiano - crédito Montiner Alvis Arrieta / Colprensa

“Es un gran jugador, pero tiene que entrenar, y en mi filosofía difícilmente entre porque no lo hace. A mi me encantaría que fuera un berraco, sería una maravilla en el mundo del fútbol, pero no lo es. Hay jugadores como el ”Pibe", Freddy Rincón, Falcao“, comenzó a explicar.

Reconoció que pese a que todavía tiene talento a la hora de jugar, su falta de disciplina fue algo que condenó su éxito en los equipos que pasó, dando razón a los entrenadores que no lo tuvieron en cuenta como Zinedine Zidane, Rafael Benítez, o Niko Kovač.

“Tiene cosas de mucho valor, no tengo ninguna duda, pero se ha desperfeccionado, se ha caído, dejó de ser lo que él fue, pasó del Real Madrid al Bayern Múnich y no pudo. Pasó del Oporto al Mónaco y tampoco pudo, ha pasado por cuatro o cinco equipos y no ha podido, algo tiene que ver, lo que yo dije, no todos los entrenadores nos equivocamos con él”, detalló Pinto.

Pinto también mostró curiosidad por saber cómo era el trato entre Néstor Lorenzo le brinda a James Rodríguez cuando este juega con la Tricolor y es llamado a las convocatorias.

“Me gustaría que el profe Lorenzo me contará cómo trata a James Rodríguez en la selección Colombia. Yo la verdad lo respeto, porque James le hace caso, lo atiende y sigue sus indicaciones, hasta ahí porque no sé como se tratan y manejan las decisiones entre ellos, pero me gusta el trato”, dijo.