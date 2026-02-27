Equipos grandes se le revelarían a la Dimayor: meten presión por repartición de los derechos de televisión

Los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano están en disputa por varios canales y los clubes buscan un trato justo - crédito Henry Agudelo Cano / Colprensa

La temporada 2026 promete ser una de las más importantes para el fútbol colombiano y no sería exactamente por el tema deportivo, sino porque se abrirá la negociación para los nuevos derechos de televisión, que actualmente están en manos del canal Win Sports, cuyo contrato termina en diciembre.

Es por eso que ocho equipos de la Liga BetPlay se habrían parado en la raya ante la Dimayor, con el objetivo de pedir un cambio en la manera en la que se reparten las ganancias por ese ingreso, que es de los más importantes para los clubes, pero que no es suficiente para sostenerse a lo largo del año.

Queda por saber la posición de la entidad con respecto a esa iniciativa, que inquieta a los directivos porque se trata de las instituciones de mayor historia en el país, con más hinchas y participaciones internacionales, por lo que son quienes más mueven dinero en el campeonato.

Los grandes imponen condiciones a la Dimayor

Desde hace años que muchos clubes se quejan por el dinero que les llega por la televisión, alegando que es una cifra menor con respecto a los encuentros y audiencia que generan, sumado a que lo consideran injusto porque escuadras de la segunda división ganan lo mismo.

Se conoció que los ocho clubes grandes del fútbol colombiano pidieron un cambio en la repartición de las ganancias, de cara a la apertura de los nuevos proponentes para entregar los derechos de televisión desde 2027, que ha generado mucha expectativa entre los aficionados, equipos y directivos.

La Dimayor negociará un nuevo contrato para los derechos de transmisión de televisión, cuyo vínculo actual termina en diciembre de 2026 - crédito Millonarios FC

Periodistas como Alexis Rodríguez, de Win Sports, y Juan Felipe Cadavid, de La FM, señalaron que hubo una reunión de Millonarios, Santa Fe, Atlético Nacional, Medellín, Junior de Barranquilla, Once Caldas, América y Deportivo Cali, para que la Dimayor considere su oferta.

En caso de que la División Mayor no acepte la oferta, los equipos grandes no cederían su imagen, lo que afectaría seriamente los derechos de televisión para la temporada 2027 y abriría todo un escándalo en el fútbol colombiano, ya que se convertiría en una división entre los históricos y los llamados “chicos”, pues la mayoría ha apoyado mantener el actual sistema de repartición.

Los equipos grandes del fútbol colombiano quieren negociar un buen acuerdo que los beneficie con la repartición de dinero - crédito @alexisnoticias/X

“Ayer (26 de febrero) se reunieron los ocho presidentes con la directiva de la Dimayor y le informaron que si antes de que se firme ese nuevo contrato de la TV no se ha acordado un cambio en la repartición del dinero, ellos no van a ceder sus derechos de transmisión”, dijo Rodríguez.

Las polémicas de Dimayor

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, habló en Win Sports el 12 de febrero sobre una de las polémicas en el fútbol colombiano, que son los audios del VAR, que ya no se volvieron a publicar: “Pasar un audio después de que sucedió la jugada es tratar de buscar una justificación que no se tiene. Los audios son privados, en el sentido de que son decisiones de seres humanos que se equivocan”.

“Publicarlos es ir contra la persona directamente; esto es peligroso en un país como el nuestro. Hay que hacerlo con toda la responsabilidad que tenemos a nivel dirigencial. Esperamos que los errores humanos sean menores. Si se dan, que sean de buena fe”, dijo.

El presidente Carlos Mario Zuluaga llegó a Dimayor en marzo de 2025 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Otro hecho debatido fue la limitación a 25 jugadores inscritos por equipo: “Hay un acta que tiene la aprobación de los 36 representantes de la asamblea, que fue de manera unánime la decisión y, además, es una excelente decisión tomada sobre la data”.

Finalmente, Zuluaga explicó el nuevo torneo juvenil en Colombia: “El objetivo es no jubilar a jugadores después de los 20 años. Se llama ‘Promesas Dimayor’, tiene la característica de ser para jugadores Sub-23, que los jugadores tengan competencia después de no tener la posibilidad de sumar minutos en las divisiones menores. Ya está aprobado y queremos definir cuándo comenzará: si en el segundo semestre de 2026 o en el primero de 2027”.