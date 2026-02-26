Jhon Arias brilló ante Fluminense y recibió elogios del técnico de Palmeiras: “Aporta calidad”

El técnico de Palmeiras, Abel Ferreira, destacó las actuaciones del colombiano Jhon Arias - crédito Reuters / Palmeiras

Jhon Arias tuvo un estreno especial con la camiseta de Palmeiras, enfrentando precisamente a su exclub, Fluminense, donde dejó huella tras conquistar títulos como la Copa Libertadores 2023 frente a Boca Juniors.

Luego de su paso por la Premier League con el Wolverhampton -experiencia que no colmó las expectativas- el extremo colombiano regresó al Brasileirao y poco a poco comienza a demostrar por qué fue fichado por el Verdao.

La llegada del atacante Arias al Palmeiras estuvo precedida por cierta polémica, ya que su incorporación no fue una petición directa del entrenador Abel Ferreira. Sin embargo, el colombiano ha aprovechado cada minuto para convencer al cuerpo técnico y a la afición.

En los dos partidos que ha disputado, Arias ha dejado buenas impresiones, al punto de recibir elogios públicos del técnico portugués.

Abel Ferreira reconoce el aporte de Arias

Tras la victoria 2-1 sobre Fluminense, Ferreira se refirió a la importancia del colombiano en el nuevo esquema: “Arias es un jugador que conoce el fútbol brasileño y tiene experiencia fuera de Brasil. Necesitábamos esta posición tras vender al tercer máximo goleador del Palmeiras, Facundo Torres. El club entendió que debía vender a este jugador. Claro que nos da todo como ven”, destacando la calidad y adaptación del ex Santa Fe.

Ferreira fue enfático en que Arias “aporta calidad, decisión y una muy buena relación con el balón. Puede ayudarnos desde el inicio o saliendo desde el banquillo, por la derecha, por la izquierda o por el centro. Conozco la posición en la que le gusta jugar: extremo derecho. Hablé con él varias veces antes de ficharlo”.

En su llegada al Palmeiras, el chocoano suma ya 43 minutos en cancha, demostrando que tiene el nivel para ser alternativa tanto en el Brasileirao como en la Copa del Mundo FIFA 2026, torneo para el que es uno de los hombres fijos de la selección Colombia.

El recibimiento de la afición y el análisis de la prensa brasileña

El debut de Arias ante Fluminense no estuvo exento de emociones. Según Globo Esporte, el colombiano, que jugó por la banda izquierda, fue abucheado por la hinchada del Flu, donde se había convertido en ídolo, pero rápidamente recibió los cánticos de apoyo del público de Palmeiras.

En el campo, el extremo presionó la salida rival, intentó dos remates y asistió a Vitor Roque en una jugada que terminó en el larguero. El medio brasileño calificó su actuación con un 7.5/10 por los 31 minutos disputados, resaltando el impacto inmediato del colombiano en el juego ofensivo del equipo.

Las dudas iniciales de Ferreira y el rol de la presidenta Leila Pereira

Antes del debut oficial de Arias, Abel Ferreira había dejado entrever su escepticismo respecto a la llegada del colombiano, señalando que “si hay otras contrataciones como las de Richard Ríos, Murilo Cerqueira, que son producto del scouting del equipo, pero las de Arias y Vitor Roque, eso es pura contratación de la presidenta”, en referencia a Leila Pereira, que fue la principal gestora de la operación.

El pasado del colombiano en Fluminense generaba dudas, pero el propio Ferreira reconoció que esas inquietudes han quedado atrás, destacando la actitud y el rendimiento mostrado por el colombiano Jhon Arias en estos primeros encuentros.

Un semestre de retos y la mira en la selección Colombia

La adaptación positiva de Jhon Arias a Palmeiras no solo ilusiona a la hinchada del club paulista, sino que también refuerza su candidatura para ser titular con la selección Colombia en el Mundial 2026. El extremo espera seguir sumando minutos y consolidarse en el equipo, mientras el Verdao apunta a pelear por títulos en el fútbol brasileño y la famosa y anhelada Copa Libertadores.