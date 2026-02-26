Cristiano Ronaldo, gran figura de Portugal y rival de Colombia en el Mundial, compró porcentaje de equipo en España: estos son los detalles

Cristiano Ronaldo, gran figura del Al-Nassr y la selección de Portugal, adquirió al Almería de España - crédito Hamad I Mohammed / REUTERS

A 105 días del comienzo de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el mundo del fútbol sigue en movimiento.

La noticia la entregó el 26 de febrero de 2026 el astro portugués Cristiano Ronaldo, rival de la selección Colombia en el grupo K, al anunciarse que será el dueño de la Unión Deportiva Almería, equipo que juega en la Liga Hypermotion (segunda división del fútbol español).

Este fue el momento cuando el cuadro español hace oficial la compra de Cristiano Ronaldo de un porcentaje de sus acciones

El anuncio se realizó a través de las redes sociales del cuadro español, explicando que el portugués adquirió un 25% de las acciones del club a través de su empresa CR7 Sports:

“Cristiano Ronaldo ha adquirido un 25% de las acciones de la UD Almería a través de CR7 Sports Investments, una filial de CR7 S.A., siendo este un importante paso en la continua expansión tanto del club como de la cartera de inversiones del empresario portugués”.

Además explicaron que el acuerdo se dio con el presidente del club español, Mohamed Al Khereji, representante del grupo empresarial SMC Group:

“Este acuerdo se sitúa dentro de la expansión internacional de la entidad que está realizando el presidente Mohamed Al Khereji a través de su conglomerado empresarial”. detallaron.

Esta es la historia del Unión Deportiva Almería

Almería es uno de los equipos más importantes de la segunda división de España

La Unión Deportiva Almería es un club de fútbol español fundado oficialmente en 2001, aunque sus raíces se remontan a principios del siglo XX. El primer club de fútbol en la ciudad se estableció en 1909 bajo el nombre de Almería Foot-Ball Club. A lo largo de las décadas, diversos equipos representaron a la ciudad, como el AD Almería, que jugó en Primera División entre 1979 y 1981 antes de desaparecer en 1982.

La actual UD Almería surgió tras la fusión en 2001 de dos clubes locales: Polideportivo Almería y Almería CF. El proceso de unificación fue impulsado por el ayuntamiento de la ciudad y culminó con la aprobación del cambio de nombre en la asamblea de accionistas de Almería CF. Desde entonces, el club se propuso consolidarse en el fútbol profesional español.

En sus primeros años, el equipo alternó entre la Segunda División B y la Segunda División. El gran salto llegó en la temporada 2006-07, cuando logró ascender a Primera División por primera vez en su historia tras finalizar como subcampeón en la categoría de plata. Bajo la dirección de Unai Emery, el Almería sorprendió en su debut en la máxima categoría y alcanzó la octava posición en la temporada 2007-2008.

El club vivió etapas de estabilidad y también de dificultades. Logró mantenerse varias temporadas en Primera y alcanzó las semifinales de la Copa del Rey en la campaña 2010-2011.

Sin embargo, descendió a Segunda tras cuatro años en la élite. Alternó ascensos y descensos en la década siguiente hasta que, en 2019, el empresario saudí Turki Al-Sheikh adquirió la entidad, apostando por un proyecto ambicioso. En 2022, el Almería regresó a Primera División como campeón de Segunda, pero descendió nuevamente en 2024. En mayo de 2025, el club cambió de manos y, en 2026, Cristiano Ronaldo adquirió el 25% de las acciones, marcando una nueva etapa en la historia del club andaluz.

La posibilidad de que Cristiano Ronaldo juegue en Almería

Rubí habló sobre la posibilidad de que Cristiano Ronaldo juegue en el club español

Tras conocerse la adquisición del 25 % de las acciones del Almería por parte de Cristiano Ronaldo, lo que generó expectativas en la ciudad y en el ámbito deportivo, al abrir la puerta tanto a una transformación institucional como a la posibilidad, aún hipotética, de ver al delantero en el campo vistiendo la camiseta del club andaluz. El entrenador del equipo, Juan Francesc Ferrer Rubi, valoró la llegada del portugués como una “noticia ilusionante” y no descartó su futuro como jugador en el club,

La magnitud de este movimiento se refleja en las palabras del entrenador, quien destacó la “buena relación” entre Ronaldo y los propietarios actuales del Almería. Rubi no dudó al afirmar que la participación de una figura de la talla de Ronaldo supone un avance para la entidad:

“Desde nuestra posición estamos muy contentos. Por supuesto, darle la bienvenida. Creo que es una gran noticia porque una persona como él, con el conocimiento del deporte y del fútbol que tiene al mil por mil, puede ayudar a un club como el nuestro”.

El propio Rubi, en respuesta a preguntas sobre la posibilidad de que Cristiano Ronaldo se sume como jugador, fue categórico.

“Esa es una pregunta para él, pero sería algo extraordinario y muy bonito. Este es su club y, si él quisiera seguir jugando, esté el entrenador que esté aquí, lo recibiría con los brazos abiertos. De eso no tengo ninguna duda”.

Portugal jugará ante Chile un amistoso previo al Mundial de 2026

Portugal confirmó que jugará un amistoso ante Chile

Portugal enfrentará a la selección de Chile el 6 de junio de 2026 en un partido amistoso que, de acuerdo con la Federação Portuguesa de Futebol (FPF), será el penúltimo compromiso de preparación antes de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Mientras el encuentro aún no tiene sede confirmada, la agenda de la selección europea, dirigida por Roberto Martínez, se encuentra marcada por la incertidumbre en torno a otro partido previo: el duelo con México, previsto para realizarse el 28 de marzo de 2026 en el Estadio Azteca, podría verse comprometido por motivos de seguridad tras la reciente ola de violencia desatada en el país