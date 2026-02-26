Así calificó la prensa portuguesa al colombiano Richard Ríos tras la derrota del Benfica ante el Real Madrid en la Champions League

Aurelien Tchouameni y de fondo el lamento de Richard Ríos en el Benfica vs. Real Madrid - crédito Violeta Santos Moura / REUTERS

Real Madrid avanzó a los octavos de final de la UEFA Champions League tras vencer por 2-1 al Benfica en el estadio Santiago Bernabéu, el 25 de febrero de 2026.

Ahora, el equipo Merengue esperará rival el 27 de febrero de 2026 en el sorteo de los octavos de final entre el Sporting de Lisboa del colombiano Luis Javier Suárez o el Manchester City, equipo dirigido por el español Pep Guardiola y que cuenta con grandes figuras como el noruego Erling Haaland, el portugués Bernardo Silva o el francés Rayan Cherki.

Richard Ríos fue el titular del partido de vuelta ante Real Madrid-crédito Pedro Nunes / REUTERS

Por este motivo, después del partido, la prensa portuguesa calificó los rendimientos individuales del Benfica dirigido por José Mourinho, y dentro de las calificaciones, destacaron la labor de Richard Ríos en el ataque:

El diario portugués A Bola destacó a Ríos con una puntuación de 6 puntos sobre 10, destacando su posición en el campo de juego, compañerismo, y la sociedad que tuvo con sus compañeros en el ataque para complicar a la defensa del Real Madrid.

“Se esperaba que jugara en el medio; formalmente era interior derecho, pero en realidad siempre jugó en una posición híbrida que aportaba equilibrio al centro, pero a veces a costa de dejar a Dedic indefenso ante Vinícius Júnior. Un buen partido en general, con contribuciones notables al buen juego que desembocó en el gol de Rafa y al disparo más peligroso del Benfica, que obligó a Courtois a realizar otra gran parada en esta eliminatoria”, detallaron.

El diario A Bola detalló lo que ocurrió en el campo de juego con el colombiano - crédito A Bola

Por otra parte, el diario deportivo de Record Portugal, fue tajante a la hora de calificarlo, ya que resaltó la responsabilidad que tuvo en el gol del volante francés Aurélien Tchouaméni al minuto 16 desde media distancia, ya que pudo haber marcado a la estrella del Real Madrid y evitar su remate que permitió el empate parcial, y lo calificó con 2 puntos sobre 10.

“Se abrió bien a Pavlidis en la jugada del gol y obligó a Courtois a realizar una gran parada, pero se distrajo en el gol de Tchouaméni y el francés no perdonó. Se requería mayor concentración en un partido de esta importancia”, analizaron.

En la misma línea, el diario O Jogo, le dio 6 puntos sobre 10 al exvolante del Palmeiras y gran figura de la selección Colombia, resaltando su capacidad de creación en el ataque, pero su falta de reacción en el empate del Real Madrid.

“Buen manejo del balón, intentando pases a zonas con espacio, como sucedió en el minuto 14, abriendo el centro de Pavlidis en la jugada que dio el lugar al 1-0. Y vio como el 2-1 le era negado por una gran parada de Courtois. Sin embargo, tardó en reaccionar en el minuto 16 para evitar el disparo de Tchouaméni que empató el partido”, explicaron.

Real Madrid clasificó a los octavos de final y podría verse las caras con el Sporting de Lisboa de Luis Javier Suárez

El momento cuando Vinicius Junior anota el 2-1 ante Benfica en el estadio Santiago Bernabéu-crédito Violeta Santos Moura/ REUTERS

El Real Madrid clasificó a los octavos de final de la Champions League tras vencer al Benfica en un duelo marcado por la contundencia de Vinícius, el primer gol en el torneo de Tchouaméni y una lesión que obligó a la salida en camilla de Asencio. El equipo de Arbeloa, que ahora espera rival en el sorteo de este viernes, supo aprovechar los errores del conjunto portugués y sellar su pase en el tramo final del partido.

En el minuto 80, Vinícius marcó el tanto de la tranquilidad tras un error de Araujo en el mediocampo, un pase largo de Valverde y una definición rápida del atacante, consolidando la ventaja madridista. Este gol dejó a los de Arbeloa con dos tantos de margen en la eliminatoria, suficiente para controlar los últimos compases del encuentro y asegurar su clasificación a la siguiente ronda. Entre los datos destacados, el mediocampista Tchouaméni anotó su primer gol en la Champions League después de 38 partidos en el certamen.

El partido arrancó con el Benfica mostrando mayor agresividad desde el principio y empatando la eliminatoria en el minuto 13 a través de Rafa Silva, que aprovechó un desajuste defensivo blanco y un rechace de Courtois para marcar. La respuesta del Real Madrid fue inmediata: Tchouaméni apareció desde la segunda línea y, con un derechazo desde la frontal en el minuto 16, devolvió la ventaja a los españoles. El tanto del francés enfrió el ímpetu luso y permitió a los locales ganar metros en ataque, aunque la presión del Benfica se mantuvo intensa en la primera parte.

Courtois sostuvo al Madrid con una intervención decisiva ante un remate de Richard Ríos en el minuto 37, elevando el desempeño defensivo del equipo. En los minutos siguientes, los de Arbeloa consolidaron la posesión y generaron peligro, aunque sin conseguir modificar el marcador antes del descanso. Güler llegó a marcar en el 31, pero el gol fue anulado por un fuera de juego previo de Gonzalo.

En la reanudación, el Real Madrid mostró una versión más dominadora, con recuperaciones constantes de Tchouaméni y una mayor presencia ofensiva gracias a la movilidad de Güler y Vinícius. Mientras tanto, el **Benfica** perdió intensidad y solo recuperó algo de protagonismo avanzada la segunda etapa.

El partido estuvo marcado por la lesión de Asencio, tras un fuerte choque con Camavinga en el minuto 70 que obligó al canario a abandonar el campo en camilla. La situación generó tensión en el Santiago Bernabéu y motivó la entrada de Mastantuono y Alaba para recomponer la línea defensiva y el mediocampo.

En los minutos finales, Rafa Silva volvió a inquietar al Bernabéu con un remate de tacón que rozó el palo, aunque no logró recortar distancias para el Benfica. Ambos entrenadores realizaron varios cambios en búsqueda de respuestas tácticas: Palacios y Pitarch reforzaron a los españoles, mientras que Ivanovic y Barrenechea ingresaron por los visitantes.

Con el reloj agotándose y el resultado favorable, el Real Madrid se centró en la administración del juego y minimizó riesgos, permitiendo únicamente aproximaciones aisladas de un Benfica volcado en ataque, pero ya castigado por la fatiga física. La prolongación transcurrió sin sobresaltos, asegurando la clasificación de los blancos al sorteo que tendrá lugar este viernes en Nyon, Suiza.

Entre los hitos individuales figura el primer gol de Tchouaméni en el torneo tras 38 participaciones, un dato destacado por el medio futbolfrances.com. El rendimiento defensivo de Courtois y la capacidad de reacción colectiva dan un impulso al conjunto de Arbeloa en la recta decisiva de la temporada continental.

Así quedó el cuadro de la Champions League

Así quedó el cuadro del torneo de clubes más importante del mundo, a la espera del sorteo el 27 de febrero de 2026, en Nyon, Suiza - crédito @ChampionsLeague / X

Este es el once ideal de la semana en la Champions League

Dos jugadores del Atlético de Madrid y del F.K. Bodø/Glimt de Noruega aportaron la mayor cantidad de jugadores en el equipo ideal de la semana de la Champions League - crédito @ChampionsLeague / X

Portero: Jan Oblak (Atlético de Madrid)

Defensores: Weston McKennie (Juventus), Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen), Odin Bjørtuft (Bodø/Glimt), Davide Zappacosta (Atalanta)

Mediocampistas: Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt), Sandro Tonali (Newcastle), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain)

Delanteros: Alexander Sørloth (Atlético de Madrid), Victor Osimhen (Galatasaray)