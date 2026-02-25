La selección Colombia “está para llegar hasta el último día del Mundial”, según Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo asumió como entrenador tras el fracaso rumbo a Catar 2022 - crédito Reuters

Néstor Lorenzo confirmó en Barranquilla que la selección Colombia buscará “llegar hasta el último día del Mundial 2026”, en la Copa del Mundo de la FIFA, que iniciará en junio y se extenderá hasta julio, destacando la ambición de su equipo para encarar partido a partido el torneo.

La presencia del conjunto liderado por Luis Díaz y James Rodríguez en la próxima Copa del Mundo plantea como meta primordial superar los cuartos de final, instancia alcanzada por Colombia en Brasil 2014, la mejor marca histórica del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Está para jugar a ganar, para ir partido a partido, para llegar hasta el último día del Mundial”, dijo el entrenador en entrevista con AFP. Estos son los partidos que jugará la selección Colombia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

Fecha 1 - 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m.

Fecha 2 - 23 de junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m.

Fecha 3 - 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m.

Estas declaraciones coinciden con el cambio de mentalidad solicitado por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, desde antes de que Colombia jugara la final de la Copa América USA 2024.

Gianni Infantino estuvo acompañado por los presidentes de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún - crédito FCF

Jesurún instó a la Selección Colombia a asumir una “mentalidad campeona” de cara al Mundial 2026 durante la inauguración del Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento en Barranquilla, acto celebrado el 24 de febrero. El directivo remarcó que “queremos ser campeones, no sé si de un Mundial porque es muy difícil, pero al menos lo estamos intentando”, subrayando la ambición de la federación en los procesos de preparación.

Tanto el dirigente colombiano como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ofrecieron mensajes de apoyo y confianza ante el reto que supone la próxima Copa del Mundo, especialmente por las dificultades sociales y de seguridad que atraviesa México, una de las sedes.

“Este es un mensaje para decirle a nuestros deportistas que creemos en ellos”, afirmó Jesurún durante la presentación, mientras que Infantino resaltó la pasión del país por el fútbol al señalar: “El fútbol es algo mágico, es pasión, es amor; este país tiene mucho amor por el fútbol”.

Néstor Lorenzo se refirió a la supuesta promesa a Radamel Falcao para tenerlo en cuenta en la lista de convocados al Mundial 2026

El regreso de Falcao García a Millonarios hizo que resurgiera la pregunta de si el 'Tigre' buscará hacerse un lugar en la convocatoria al Mundial de 2026 - crédito Colprensa

La decisión sobre la posible convocatoria de Radamel Falcao a la Selección Colombia para el Mundial de 2026 mantiene la expectativa mientras la cuenta regresiva marca 112 días para el debut en Estados Unidos, México y Canadá.

El entrenador Néstor Lorenzo, encargado de definir la lista de 26 convocados que se presentará el 1 de junio, advirtió que, aunque siente aprecio por el delantero, su participación no está asegurada, pues la competencia por los cupos permanece abierta y el criterio es estrictamente deportivo, según declaró a AS Colombia.

Néstor Lorenzo ha estado en diversos estadios de Colombia, siguiendo los partidos de la Liga BetPlay - crédito FCF

El seleccionador explicó que actualmente hay entre 35 y 40 jugadores en la órbita del cuerpo técnico para integrar el grupo final. Aunque existen candidatos recurrentes en el proceso clasificatorio, Lorenzo precisó: “Nunca digo números, dejo la puerta abierta. Todos están peleando por los cupos, hay 35-40 jugadores que están más cerca, pero también puede haber algún ‘tapado’ que la rompa y nos ponga en aprietos. Ninguno tiene el puesto asegurado y ninguno está afuera ni adentro”.

Consultado sobre su método de selección, Néstor Lorenzo subrayó que no realiza promesas individuales y que su único compromiso es con la equidad deportiva. Respecto al máximo goleador histórico, declaró: “¿Crees que es cierto? No le puedo prometer. A Falcao lo amo, lo adoro, ojalá esté compitiendo y compita con los que están en su posición por un puesto. Trato de ser justo en todo sentido, nunca le hago una promesa a nadie”.