Atlético Nacional aclaró por qué Westcol llegó junto al equipo a Bogotá previo al duelo ante Santa Fe

Atlético Nacional explicó la presencia del creador de contenido Westcol junto a la delegación verdolaga en su arribo a Bogotá, antes del partido aplazado frente a Independiente Santa Fe por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026. La imagen del influencer caminando al lado de los futbolistas en el aeropuerto El Dorado generó múltiples reacciones en redes sociales y abrió interrogantes sobre una posible relación entre ambas partes.

La institución paisa salió al paso de los comentarios y precisó que la situación obedeció únicamente a una coincidencia.

En la tarde del martes 24 de febrero, el plantel profesional de Atlético Nacional aterrizó en la capital del país para preparar el compromiso ante Independiente Santa Fe, correspondiente a un encuentro aplazado de la fecha 5 de la Liga BetPlay.

Como es habitual, el club compartió en sus redes sociales fotografías del arribo al Aeropuerto Internacional El Dorado. En una de las imágenes se observó al streamer Westcol caminando junto a varios integrantes del equipo, lo que desató especulaciones entre aficionados.

En cuestión de horas, usuarios en plataformas digitales plantearon la posibilidad de una alianza comercial o un vínculo institucional entre el creador de contenido y el conjunto antioqueño.

La explicación oficial del club

Ante los rumores, Blu Radio consultó directamente a Atlético Nacional sobre la presencia del influencer en la llegada del equipo. Desde la institución aseguraron que “fue una casualidad” y que no existía ningún acuerdo previo para viajar juntos.

De acuerdo con la versión entregada por el club, tanto el plantel profesional como Westcol coincidieron en el mismo vuelo hacia Bogotá y, al desembarcar, caminaron por la misma zona del aeropuerto, circunstancia que dio origen a la fotografía que posteriormente se viralizó.

Asimismo, la entidad deportiva precisó que no existe ningún tipo de alianza comercial, patrocinio ni relación contractual con el creador de contenido, desmintiendo así las versiones que circularon en redes sociales.

La aclaración se produjo en la antesala de un partido clave para las aspiraciones del equipo en el campeonato local.

Partido aplazado con impacto en la tabla

El compromiso entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional se disputará este miércoles 25 de febrero desde las 7:00 p. m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

El encuentro cobra relevancia en el contexto de la Liga BetPlay, que se acerca a la mitad de la fase de Todos contra Todos. Varios equipos buscan consolidarse dentro de los ocho primeros lugares que otorgan clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Santa Fe llega con la necesidad de sumar tres puntos que le permitan acercarse a la zona de clasificación. Aunque viene de un triunfo ante Junior, los resultados previos lo mantienen fuera del grupo de los ocho.

Por su parte, Atlético Nacional afronta su segunda salida como visitante en el torneo. En su primera presentación fuera de casa cayó 1-0 ante Deportivo Cali, resultado que generó cuestionamientos en torno al rendimiento del equipo en condición de visitante.

Programación y transmisión

El partido será transmitido por Win Sports+, canal que posee los derechos del fútbol profesional colombiano, así como por la plataforma digital Win Play.

El compromiso fue reprogramado luego de los inconvenientes registrados con la gramilla del estadio El Campín a finales de enero, situación que obligó a modificar la fecha de varios encuentros del calendario.

Bajas y posibles formaciones

Independiente Santa Fe tendrá ausencias sensibles en su plantilla. Víctor Moreno no estará disponible por una sobrecarga muscular del isquiotibial derecho, mientras que Ewil Murillo presenta una tendinopatía del bíceps femoral derecho. A ellos se suma Jhojan Torres, quien sufre una sobrecarga muscular del isquiotibial izquierdo.

Atlético Nacional, por su parte, no convocó a los defensores Samuel Velásquez y William Tesillo, al portero Kevin Cataño ni al delantero Juan Bauzá.

Las posibles formaciones serían:

Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Luis Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Edwin Mosquera, Yilmar Velásquez, Daniel Torres, Omar Frasica; Nahuel Bustos y Hugo Rodallega.

Atlético Nacional: David Ospina; Simón García, César Haydar, Andrés Román, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Rengifo, Andrés Sarmiento; Cristian Arango y Alfredo Morelos.