Alejandro Char presumió el nuevo hotel de la Federación Colombiana de Fútbol de Barranquilla: “Es una joya”

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer lo que será la casa de las selecciones nacionales en los próximos años

El momento donde Alejandro Char
El momento donde Alejandro Char junto a Ramón Jesurún, Gianni Infantino, Alejandro Domínguez y Claudio "Chiqui" Tapia inaugura el hotel FCF - crédito Jairo Cassiani / REUTERS

El 24 de febrero de 2026 se inauguró oficialmente el Hotel FCF, que servirá como la sede de concentración para las selecciones Colombia en los próximos años.

El espacio, con una superficie de 4.000 metros cuadrados, incluye 48 habitaciones entre sencillas y dobles y, según el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, tuvo un costo de $37.000 millones. Al acto asistieron dirigentes, exjugadores y representantes de la prensa deportiva.

Este es el momento cuando el máximo mandatario de los barranquilleros dio a conocer a sus seguidores, la nueva casa de la selección Colombia-crédito @AlejandroChar/X

Uno de los anfitriones del evento y que inauguró el hotel fue el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, que se vio acompañado junto al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún; Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; y Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación Argentina de Fútbol.

El alcalde de Barranquilla se
El alcalde de Barranquilla se mostró contento por lo que será la nueva sede de la selección-crédito @AlejandroChar/X

El 24 de febrero de 2026, el alcalde de la capital del Atlántico compartió en su cuenta de X imágenes de las instalaciones del complejo y del acto de inauguración, y destacó el respaldo que Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, brindó al proyecto de la nueva sede.

“Duró 5 años y ahora mira este complejo. Es una joya. Alejandro Domínguez es como si fuera un barranquillero y él cuando se entera de todo lo que pasa en nuestra ciudad, se imagina los sueños que tenían allá materializados acá. Y cuando vamos a pedirle que nos entregue la sede de la final de la Sudamericana, él nos había estudiado, y nos sentimos alegres porque la ciudad en los últimos 20 años la ciudad tuvo un avance destacado”, dijo.

