América de Cali: David González definió su posición sobre el regreso de Michael Rangel

David González no vería como posibilidad la llegada de Michael Rangel - crédito América de Cali/Deportes Tolima

América de Cali sigue avanzando en la Liga BetPlay tras una contundente victoria 3-0 ante Jaguares de Córdoba en el estadio Pascual Guerrero por la fecha 8. El resultado permite mantener la confianza y el impulso en la tabla, pero el foco del club también está puesto en la conformación final de la plantilla para el primer semestre de 2026, especialmente en la búsqueda de un nuevo delantero.

Recientemente, el periodista deportivo caleño Jaime Dinas reveló que existe un enfrentamiento interno entre la presidenta Marcela Gómez y el máximo accionista Tulio Gómez respecto a la llegada de un atacante. Según Dinas, Marcela apuesta por el regreso de Michael Rangel, mientras que Tulio se opone, gestionando alternativas en el mercado para reforzar la zona ofensiva.

David González cierra la puerta a Rangel y espera por el último refuerzo

Michael Rangel, exjugador de América de Cali en 2019-2020 - crédito Colprensa

El técnico David González fue consultado sobre el posible regreso de Rangel, que ya vistió la camiseta Escarlata y mantiene relación con la dirigencia. No obstante, en entrevista con el programa América En La Red, el entrenador paisa fue contundente: “No he tenido la oportunidad de hablar directamente con Rangel y, por ahora, no es una posibilidad”. Con estas palabras, González descartó la llegada del “Rompecorazones” para este semestre, a pesar de las intenciones expresadas públicamente por el propio jugador.

González explicó que el objetivo es sumar un elemento más para el frente de ataque antes del cierre del libro de pases, previsto para el viernes 6 de marzo: “Estamos a la espera de poder concretar una incorporación más para terminar de completar el plantel. Solo buscamos un jugador que nos dé recambio en la parte de arriba; el grupo ya está bastante conformado y esperamos poder hacerlo antes del cierre de pases”. El técnico reconoció que la búsqueda se complica porque la mayoría de ligas sudamericanas ya están en marcha y las opciones son limitadas.

El único delantero que ha llegado en esta temporada es el ecuatoriano Daniel Valencia, procedente de Manta FC, que ya suma dos goles y ha dejado buenas impresiones en los partidos recientes.

Sin embargo, la directiva y el cuerpo técnico consideran fundamental sumar un delantero más para afrontar el exigente calendario de la Liga y, sobre todo, la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, donde América se medirá con Atlético Bucaramanga en un duelo a partido único por un lugar en la fase de grupos del segundo torneo más importante de la Conmebol.

Rotaciones y competencia en la portería de los diablos rojos

El portero Jorge Soto cumple su tercera temporada con América de Cali -crédito @jorgesotobotero/Instagram

La búsqueda de equilibrio en todas las líneas es prioridad para González, que también enfrenta decisiones clave bajo los tres palos. El entrenador, que jugó como arquero profesional, valora la competencia entre el colombiano Jorge Soto y el brasileño Jean Fernandes: “Ambos tienen muy buen nivel y cualquiera puede actuar. En la portería siempre hay más atención porque solo juega uno, pero buscamos que toda la plantilla tenga ritmo y nivel. La competencia interna eleva el rendimiento y las decisiones se toman cada vez más cerca del partido, según el trabajo de la semana”. González dejará la titularidad en manos del arquero que mejor responda en los entrenamientos y el último partido previo a cada jornada.

Expectativas altas y presión por cerrar el plantel

América de Cali venció con autoridad a Jaguares en el Pascual Guerrero - crédito Colprensa

El técnico González dejó claro que el objetivo es tomar la decisión más acertada con los jugadores disponibles: “Trataremos de tomar la decisión más acertada con los jugadores que estén mejor. Algunos necesitarán descanso y otros minutos para ganar ritmo, pero entendemos lo que nos jugamos en Sudamericana y vamos a estar a la altura para conseguirlo”.

A medida que se acerca el cierre del mercado, América de Cali deberá resolver la disputa interna y concretar el fichaje del delantero que complete el plantel, buscando mantener el ritmo competitivo, responder a la exigencia de la afición y ser protagonista tanto en el torneo local como en el escenario continental.