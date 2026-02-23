Estos serán los rivales de Nueva Zelanda en la FIFA Series 2026: Chile, el rival más fuerte de los amistosos previos al Mundial

Nueva Zelanda integra el grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito DAVID ROWLAND / AFP

La FIFA presentó el calendario oficial de la FIFA Series 2026, un evento global que reunirá a 48 selecciones nacionales de seis confederaciones en encuentros inéditos y transmitidos en todo el mundo. El formato confirma que todo partido empatado se definirá directamente por penales, descartando la prórroga, una decisión que apunta a aumentar el atractivo y la intensidad del espectáculo.

Entre las novedades del certamen destaca la organización por parte de once federaciones anfitrionas, con partidos programados en las fechas reservadas para amistosos internacionales de marzo y abril de 2026.

Estas federaciones recibirán a equipos masculinos y femeninos, reforzando la inclusión y ampliando las oportunidades de exposición global para representantes de distintos niveles de experiencia futbolística.

Nueva Zelanda, que integra el grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a Bélgica, Egipto e Irán, debutará en la FIFA Series 2026 ante la selección europea de Finlandia. El partido está programado para el 27 de marzo a las 7:15 p. m. (hora de Nueva Zelanda) en el estadio Eden Park de Auckland.

Nueva Zelanda jugará su tercera Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito Rodrigo ARANGUA / AFP

El segundo encuentro de la nación oceánica será ante la selección de Chile, el 30 de marzo, en el mismo estadio y la misma hora del primer pactado. Estos son por ahora los únicos duelos confirmados por la Federación Neozelandesa de Fútbol antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Directivos y federaciones participantes diseñaron el programa de partidos, estableciendo que cada grupo tendrá una dinámica particular: en unos casos habrá semifinales y final, en otros, enfrentamientos escalonados acordados previamente.

No obstante, el elemento común es que todos los encuentros empatados se decidirán por penales, lo cual no sólo eleva la tensión en cada cruce, sino que promete un desenlace inmediato y definido para aficionados y equipos. Este formato fue refrendado por la propia FIFA, destacando su aporte al espíritu competitivo del torneo y su valor como ventana deportiva.

Estos serán los partidos de la selección de Nueva Zelanda en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los hinchas de los All Whites prometen ser una de las aficiones fuertes en la Copa Mundial 2026 - crédito DAVID ROWLAND / AFP

Nueva Zelanda clasificó a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al ganar el proceso clasificatorio de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC), que por primera vez otorgó un cupo directo a la región.

El proceso se dividió en tres rondas:

Primera ronda: Los cuatro equipos con menor ranking de Oceanía disputaron un mini-torneo de eliminación directa en septiembre de 2024. Samoa avanzó a la segunda ronda. Segunda ronda: Samoa se unió a los siete equipos mejor posicionados, conformando dos grupos de cuatro selecciones. Los partidos se jugaron entre octubre y noviembre de 2024. Nueva Zelanda integró el Grupo B y ganó sus tres partidos, con una amplia diferencia de goles, accediendo a la tercera ronda junto a Tahití, Nueva Caledonia y Fiyi, los dos mejores de cada grupo. Tercera ronda: En marzo de 2025, los cuatro equipos disputaron semifinales y final a partido único en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda venció 7-0 a Fiyi en semifinales y luego superó a Nueva Caledonia 3-0 en la final, logrando así la clasificación directa al Mundial. Nueva Caledonia obtuvo el derecho a disputar el repechaje intercontinental.

Esta será la tercera participación de Nueva Zelanda en una Copa del Mundo, después de 1982 y 2010. Conozca los partido de los All Whites en el Mundial del 2026:

Estos son los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Fecha 1

15 de junio: Bélgica vs. Egipto - Lumen Field, Seattle.

15 de junio: Irán vs. Nueva Zelanda - SoFi Stadium, Los Ángeles.

Fecha 2

21 de junio: Bélgica vs. Irán - SoFi Stadium, Los Ángeles.

21 de junio: Nueva Zelanda vs. Egipto - Estadio BC Place, Vancouver.

Fecha 3

26 de junio: Egipto vs. Irán - MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey

26 de junio: Nueva Zelanda vs. Bélgica - Lumen Field, Seattle.