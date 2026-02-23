El autódromo de Tocancipá está al nivel de las mejores pistas del mundo, aseguró responsable del escenario deportivo: la remodelación costó miles de millones

El Autódromo de Tocancipá logró un IRI de 1,15 tras la primera repavimentación total en 44 años - crédito Autódromo de Tocancipá

La repavimentación total de los 2.725 metros del circuito principal del Autódromo de Tocancipá marca un hito sin precedentes para el automovilismo colombiano. Tras más de cuatro décadas de operación, la obra redefine la seguridad, el desempeño y la sostenibilidad del escenario más emblemático del deporte a motor en Colombia.

Así lo resume Juan Carlos Sánchez, presidente de la Junta Directiva del autódromo, en entrevista con Infobae Colombia: “El resultado fue un IRI de 1,15, que es algo que no tiene nada que envidiarle a ninguna de las mejores pistas de automovilismo del mundo en cuanto a la pavimentación”.

Características técnicas de la nueva pista principal del Autódromo de Tocancipá

La pista renovada permite mayor seguridad y agarre, beneficiando a pilotos de autos modernos, prototipos y clásicos - crédito Autódromo de Tocancipá

La modernización de la pista comenzó con el retiro completo de la antigua base, dejando el terreno listo para recibir una estructura renovada y funcional.

Se instalaron dos capas de pavimento: la primera, de características similares a las de carreteras de alto desempeño, presentó un grosor promedio de siete centímetros. Sobre esta, se añadió una segunda capa de cinco centímetros, diseñada específicamente para autódromos y elaborada tras analizar materiales de circuitos internacionales como Silverstone, Spa-Francorchamps, Imola y Goodwood.

Esta capa final emplea una granulometría especial y una fórmula propia, desarrollada para adaptarse a las condiciones de las competencias en Colombia, tanto para prototipos con llantas tipo slick como para automóviles clásicos.

El uso de polímeros adicionados en la mezcla asfáltica permitió lograr un mayor agarre, facilitar frenadas fuertes y asegurar buena duración de la pista. La pavimentación se realizó con maquinaria de última tecnología, lo que derivó en el destacado Índice de Rugosidad Internacional (IRI) de 1,15.

Así afectará el rendimiento deportivo la modernización del Autódromo de Tocancipá

Más de 4.000 m³ de asfalto reciclado se reutilizaron en parqueaderos y vías internas del complejo - crédito Autódromo de Tocancipá

Según Juan Carlos Sánchez, la nueva superficie genera “mejor agarre y mucho más seguridad para los pilotos y para los vehículos al rodar, porque no hay vibraciones, prácticamente mínimas”.

Esto se traduce en la posibilidad de entrar y salir de curvas a mayor velocidad, lo que eleva el potencial de mejora en los tiempos de vuelta. “Espero que los carros más rápidos, como los prototipos en las seis horas de Bogotá, puedan mejorar los tiempos en dos o tres segundos”, afirmó a Infobae Colombia.

Las motocicletas ya reflejaron mejoras en sus cronos durante las competencias más recientes. El directivo estima que, en las diferentes categorías, los pilotos experimentarán reducciones de entre uno y dos segundos por vuelta.

Esta evolución beneficia tanto a los autos modernos como a los clásicos, y a prototipos con neumáticos slick, aquellos que no tienen labrado y que son usados en competencias como la Fórmula 1, ampliando el espectro competitivo del autódromo.

Esto costó la remodelación del Autódromo de Tocancipá

Las mejoras incluyeron repavimentación del paddock y ampliación de zonas de acceso y emergencia - crédito Autódromo de Tocancipá

El proceso de repavimentación presentó desafíos significativos, especialmente en la subbase del circuito. Durante los trabajos, el presidente de la Junta Directiva del Autódromo de Tocancipá le reveló a Infobae Colomabia, se detectaron más fallos de los previstos debido a la fatiga estructural y a filtraciones de agua acumuladas durante cuarenta y cuatro años.

Fue necesario abrir y rehabilitar zonas con mayor profundidad y volumen de material, lo que elevó los costos frente a lo presupuestado.

La inversión total, hasta el momento, asciende a 6.350 millones de pesos, con el compromiso de seguir destinando recursos para el mantenimiento de la pista y la mejora continua de la infraestructura y la experiencia para los visitantes.

La FIA puede poner sus ojos en Colombia: eventos de Fórmula 3 y 4 sumarían a Bogotá en su calendario

La modernización del autódromo abre la puerta a nuevas competencias internacionales y atrae mayor interés de patrocinadores y empresas - crédito Autódromo de Tocancipá

La modernización del autódromo abre la puerta a nuevas competencias y a la posibilidad de atraer la atención de la FIA y de categorías internacionales como la Fórmula 3 o la Fórmula 4.

El Automóvil Club de Colombia, socio del recinto, representa a la FIA en el país, lo que refuerza las posibilidades de futuras homologaciones. Sánchez destacó el interés creciente de patrocinadores ligados y no ligados al automovilismo, como empresas de consumo masivo, lubricantes, llantas y baterías.

“Esperamos que la FIA ojalá pusiera los ojos en, en, aquí de este lado... para explorar posibilidades, pero igualmente para otras carreras regionales de alto nivel (...) Los patrocinadores, al ver este esfuerzo y esta inversión tan importante, que ya está dinamizando el automovilismo y el motociclismo y el ciclismo... los patrocinadores invierten más en pauta porque hay mayor impacto” dijo Sánchez a Infobae Colombia

El recinto ya es escenario para eventos de motociclismo, ciclismo y patinaje, además de carreras de autos clásicos y modernos. La diversificación de usos y la mayor presencia de medios de comunicación generan impacto económico y fortalecen el desarrollo de los deportistas.

Estos son los eventos en el calendario del Autódromo de Tocancipá

El autódromo opera con ocupación casi total durante todo el año y es sede de los principales eventos de automovilismo y motociclismo en Colombia - crédito Autódromo de Tocancipá

El Autódromo de Tocancipá opera con cuatro escenarios principales: el kartódromo Juan Pablo Montoya, la pista MX para motocross, la pista cuatro por cuatro y el circuito principal de automovilismo y motociclismo.

Durante el año, el autódromo acoge eventos como el Campeonato Nacional de Automovilismo (CNA), las Seis Horas de Bogotá, el Circuito de San Diego para autos de más de treinta y cinco años, el TC 2000, el Gran Premio Nacional de Tractomulas Mobil Delvac y competencias avaladas por la FEDEMOTOS.

El Autódromo cuenta con una ocupación cercana al 100% del calendario anual. Los lunes suelen destinarse al mantenimiento, aunque la alta demanda obliga a programar también actividades y activaciones empresariales.

El cuidado al que se someterá el nuevo asfalto del Autódromo y otras mejoras al escenario

La nueva pista permite mejorar hasta tres segundos por vuelta en competencias de automóviles y motos - crédito Autódromo de Tocancipá

La intervención no solo modernizó la pista principal. El paddock fue repavimentado y alrededor de 4.000 metros cúbicos de material fresado (RAP) se reutilizaron en los parqueaderos y en las vías de emergencia internas, facilitando el acceso para ambulancias y grúas.

Se amplió la zona de arena y se realizó una intervención llamada “slurry” en la recta de pits, mejorando la seguridad y la operatividad:

“El paddock, que es una zona bastante grande, se repavimentó completamente y las cerca de cuatro mil metros cúbicos de pavimento que se retiraron... se reutilizaron en los parqueaderos y en las vías de emergencia internas”.

El cuidado del asfalto se basa en la concientización de pilotos y usuarios, el uso de líquidos compatibles con el pavimento y un manual de uso que regula las actividades permitidas, declaró el presidente a Infobae Colombia: “Tenemos un manual de uso de la pista, de qué se debe y qué no se debe hacer... y esa visita trimestral nos permitirá identificar anticipadamente cualquier eventual daño (...) El pavimento es de unas características tan buenas que si tenemos los cuidados preventivos, vamos a tener pista por varios años”.

Con las nuevas condiciones, se prevé que la pista requiera solo retoques menores cada cinco años, siempre que se mantengan las políticas de mantenimiento preventivo y uso responsable.

El autódromo, inaugurado en 1984, sigue siendo el único espacio profesional activo para el automovilismo en Colombia.