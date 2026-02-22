Gustavo Puerta: protagonismo en España con Real Racing y la oportunidad de ir al Mundial FIFA 2026

Gustavo Puerta ha crecido mucho en el fútbol español y ahora espera jugar con Colombia la Copa del Mundo FIFA 2026 - crédito Real Racing Club

Gustavo Puerta ha construido, paso a paso, una carrera ascendente en el fútbol europeo. El mediocampista vallecaucano, que actualmente defiende los colores de Racing de Santander en la segunda división de España, ha logrado consolidarse como titular.

Su primera gran oportunidad en el Viejo Continente llegó bajo la dirección de Xabi Alonso en el Bayer 04 Leverkusen, en el que sumó minutos de calidad y se fogueó en escenarios internacionales como la Champions League.

Desde su paso por Alemania, Puerta fue seguido de cerca por el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo en la selección Colombia. Aunque no debutó oficialmente con la Tricolor en 2024 ni en parte de 2025, el mediocampista se mantuvo en el radar y, finalmente, vistió la camiseta nacional en los amistosos de noviembre de 2025 ante Nueva Zelanda y Australia, marcando un gol ante los neozelandeses en territorio estadounidense.

Ese estreno internacional le permitió dar un paso más en su sueño de consolidarse como opción real para la lista definitiva del Mundial 2026.

Protagonismo y madurez en el fútbol español

Puerta ha sido destacado en España con Racing Santander de la segunda división - crédito @realracingclub / X

En diálogo con el diario deportivo AS, el jugador expresó su satisfacción por el presente que vive en España y la apuesta colectiva del Racing de Santander: “Estoy haciendo las cosas de la mejor manera y con la ilusión de poder ascender este año. Si seguimos trabajando como hasta ahora, lo podemos lograr”, afirmó Puerta, que suma 21 partidos, tres goles y una asistencia en la temporada.

El equipo ocupa la cima de la tabla con 50 puntos en 27 jornadas, y la ambición de regresar a la élite del fútbol español es un motor permanente en la plantilla que dirige José Alberto López.

El colombiano ha encontrado un entorno competitivo que potencia sus características: “El fútbol español se adapta un poco más a mi juego. Aunque sea segunda división, es un torneo muy intenso y de alto ritmo, hay equipos con mucha técnica y exigencia física”, explicó Puerta, desmintiendo el mito de que la intensidad solo se vive en las ligas mayores.

La experiencia previa en la Bundesliga, donde sumó minutos con el Leverkusen, le sirvió para ganar en fortaleza y entender la exigencia de los partidos europeos.

Su desempeño no ha pasado desapercibido y, en diciembre de 2025, fue reconocido como el mejor jugador del mes en su club, distinción que considera una recompensa al esfuerzo y la regularidad: “Estoy muy contento, pero mi foco es ayudar al equipo y estar siempre disponible, dar mi granito de arena para lograr el ascenso”.

El sueño mundialista y la influencia de los referentes de la Tricolor

Gustavo Puerta anotó en la victoria de Colombia ante Nueva Zelanda en noviembre de 2025 - crédito AFP

Más allá de su presente en España, Gustavo Puerta no esconde su gran objetivo: debutar en una Copa del Mundo con la selección Colombia. “Es mi sueño de niño poder jugar un Mundial”, confesó. Sin embargo, es consciente de la alta competencia en el mediocampo nacional, donde nombres como Jefferson Lerma y Richard Ríos parten como favoritos en la confección de la nómina de Néstor Lorenzo.

Puerta reconoce la calidad y el profesionalismo de sus colegas: “En el mediocampo hay una competencia muy linda. Todos los jugadores están en grandes clubes, pero siempre tomo como ejemplo a (Jefferson) Lerma. Desde el primer momento me orientó y me arropó. Es un profesional ejemplar, alguien al que admiro por su disciplina y entrega”.

Jefferson Lerma es uno de los pilares fundamentales en el medio campo de la selección Colombia - crédito Dylan Martinez/REUTERS

El volante también valoró la convivencia en la selección con referentes como James Rodríguez, Yerry Mina, Camilo Vargas y Luis Díaz: “En la Tricolor hay un ambiente familiar. Todos te ayudan, desde el cuerpo técnico hasta los jugadores más experimentados. Son personas impresionantes y trato de aprender todo lo que me dicen”.

A falta de tres meses —aproximadamente— para conocer la lista definitiva de convocados, Puerta sabe que debe mantener el nivel y seguir creciendo para tener una opción real de estar en la cita global. Su versatilidad, madurez y experiencia en el fútbol europeo lo posicionan como una alternativa interesante para Lorenzo, especialmente de cara a un torneo donde la intensidad y la táctica serán determinantes.