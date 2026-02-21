Javier Hernández Bonnet propuso solución al posible retorno de Falcao a la selección Colombia: “Hagan un homenaje”

El comentarista opinó sobre el posible regreso del goleador histórico de la selección Colombia a un llamado para jugar el Mundial de Norteamérica 2026-crédito Jesús Aviles/Infobae

Falcao García quedó en el centro del debate futbolístico tras la propuesta de que integre la selección nacional en el Mundial 2026 por un motivo distinto al habitual: el rol de líder en el camerino.

El comentario inicial surgió cuando desde Argentina se afirmó que Néstor Lorenzo, seleccionador nacional, le habría comunicado al delantero que, si juega al menos dos o tres partidos por mes, consideraría convocarlo para la próxima Copa del Mundo.

Falcao García entró en el debate tras conocerse que podría regresar a jugar con la selección Colombia-crédito Catalina Olaya/Colprensa

El 20 de febrero de 2026, el periodista Javier Hernández Bonnet, en el programa Jugada maestra de la aplicación Ditu, habló sobre el posible regreso de Falcao a la “Tricolor”

“La pregunta acá es cómo Falcao va a jugar tres partidos seguidos, hará un ratico de partidos, no noventa minutos. Eso sería una exigencia total, a la edad de Falcao no le da para eso. Yo lo que digo es que Colombia le debe un homenaje a Falcao, un espacio para ese reconocimiento. Por ahí en un preparatorio meterlo unos 30 minutos o en el partido de despedida que se hace antes de ir al Mundial 2026 que venga y hacerle un homenaje, que se lo merece. Eso es distinto a meterlo en la línea competitiva de un jugador de primer nivel. Falcao no está para un Copa del Mundo”.

Complementó su propuesta de realizar un homenaje para Falcao, explicando que en vez de llevar a un directivo de la Federación Colombiana de Fútbol al Mundial de 2026, se debería priorizar la presencia del atacante:

“Yo hago una propuesta, en vez de jugador, llevar a Falcao al Mundial en lugar de un directivo, en un cuerpo asesor del cuerpo técnico. Eso le hace más bien, lo tienen cerca y ayuda de golpe en un momento difícil, que acompañe en el Mundial 2026 a la Selección. ¿No lo hizo Argentina en el anterior Mundial?. Allá llevaron a ‘Kun’ Agüero, sirven por su experiencia y ascendencia”.

Desde Argentina se comentó sobre la posibilidad de un regreso de Falcao a la Tricolor

Falcao García quiere ser el líder de un Millonarios en crisis de resultados y obligado a salir campeón - crédito Colprensa

Néstor Lorenzo y Radamel Falcao García mantuvieron una conversación que podría abrirle la puerta al máximo goleador histórico de la selección Colombia para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta posibilidad, revelada por medios argentinos y recogida por el periodista Sebastián Srur en el programa Picado TV, se produce cuando restan 110 días para el inicio del certamen y coincide con el atractivo de que el delantero cumpliría 40 años durante la cita norteamericana.

El periodista argentino explicó que Néstor Lorenzo habría llegado a un acuerdo con Falcao para jugar con la selección Colombia, siempre y cuando tenga el ritmo de competencia necesario de cara a lo que será el debut ante Uzbekistán en Ciudad de México:

“Ya lo llamó Lorenzo, ya le dijo que si juega mínimo dos o tres partidos por mes, lo va a llevar. Colombia necesita un líder con experiencia, que sepa manejar un grupo, porque tiene un plantel muy joven, y le dijo: ‘si estás bien, vas al Mundial’. La bomba a esta hora, que si Falcao está bien, va al Mundial con 40 años”.

Radamel Falcao se perdió el Mundial de Brasil 2014 por una lesión de ligamento cruzado anterior - crédito Colprensa

El delantero no integra la Selección Colombia desde el 28 de marzo de 2023, fecha en la que disputó la victoria 2-1 ante Japón en un encuentro correspondiente a la fecha FIFA. Su última anotación con la camiseta nacional fue el 20 de noviembre de 2022 frente a Paraguay en un amistoso internacional.

A pesar del tiempo transcurrido desde su última convocatoria, el cuerpo técnico evalúa su regreso para aportar experiencia a un plantel conformado en su mayoría por jugadores jóvenes.

La recuperación de Falcao adquiere relevancia ante la próxima participación de Millonarios en la Copa Sudamericana, torneo en el que el club bogotano aspira a contar con su principal referente ofensivo tras superar una molestia en los isquiotibiales de la pierna derecha.

La posibilidad de su regreso genera expectativa en el ámbito nacional e internacional, tanto por el significado de una eventual convocatoria a los 40 años como por el impacto que podría tener en la proyección de la Selección Colombia con miras a la Copa Mundial de 2026.