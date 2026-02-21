Deportes

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt EN VIVO, Bundesliga: minuto a minuto del partido de Luis Díaz como titular

El equipo dirigido por Vincent Kompany buscará la victoria para llegar con la ventaja para el clásico de Alemania

Guardar
Luis Díaz al momento de
Luis Díaz al momento de marcar el tercer gol ante Eintracht Frankfurt- crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto del partido entre Bayern Múnich y Eintracht Frankfurt por la fecha 23 de la Bundesliga.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

13:35 hsHoy

Formación del cuadro visitante

Así formará el cuadro visitante-crédito
Así formará el cuadro visitante-crédito @eintrachtint/X
13:32 hsHoy

Alineación del Bayern Múnich: Luis Díaz jugará como titular

El delantero colombiano será titular
El delantero colombiano será titular ante Frankfurt-crédito @FCBayern/X
13:07 hsHoy

Afiche del Bayern Múnich presentando el partido

Con Alphonso Davies, Konrad Laimer
Con Alphonso Davies, Konrad Laimer y Makoto Hasebe del Eintracht Frankfurt, los "Gigantes de Baviera" presentaron el partido -crédito @FCBayernES/X
12:58 hsHoy

Esta es la tremenda nevada durante la que tuvo que entrenar Luis Díaz con el Bayern Múnich previo al duelo contra Eintracht Frankfurt en la Bundesliga

El entrenador del líder del fútbol alemán, Vincent Kompany, le pidió a los futbolistas bajar la intensidad en el entrenamiento para evitar lesiones de cara al cierre de la temporada

La página del Bayern Múnich compartió un video con Luis Díaz rodando el balón en la nieve que cayó sobre la sede de entrenamiento - crédito Bayern Múnich

Bayern Múnich continúa su preparación para el partido contra el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga, desafiando una tormenta de nieve que cubrió por completo el campo de entrenamiento en Säbener Strabe.

Leer la nota completa
12:42 hsHoy

Afiche del Eintracht Frankfurt presentando el partido ante Bayern Múnich

Así presentó el partido el
Así presentó el partido el cuadro alemán el partido en Bayern Múnich- crédito @eintrachtfrankfurt / Instagram
12:12 hsHoy

Jefe de Luis Díaz lo elogió en la previa del partido entre Bayern Múnich y Eintracht Frankfurt: “Nos alegra tener tantos jugadores flexibles”

Max Eberl resaltó el aporte de figuras como Harry Kane, Lucho Díaz y Michael Olise al sistema de Kompany, y subrayó que la adaptabilidad es clave para el éxito del entrenador en una Bundesliga cada vez más dinámica

Luis Díaz sigue siendo uno
Luis Díaz sigue siendo uno de los más destacados del campeonato alemán - crédito Heiko Becker / REUTERS

Bayern Múnich jugará por la fecha 23 de la Bundesliga ante el Eintracht Frankfurt en el estadio Allianz Arena de la Bundesliga.

Leer la nota completa
11:43 hsHoy

Así va la fecha 23 de la Bundesliga

Jordan Torunarigha del Hamburg y
Jordan Torunarigha del Hamburg y Stefan Ball del Mainz en acción durante el encuentro de la Bundesliga el viernes 20 de febrero del 2026-crédito Torsten Silz/dpa via AP

20 de febrero de 2026

Mainz 05 1-1 Hamburgo

  • Estadio: Mewa Arena
  • Árbitro: Robin Braun
  • Goles: Nadiem Amiri al minuto 42 y Fabio Vieira al 64 para Hamburgo

21 de febrero de 2026

Colonia vs. Hoffenheim

  • Estadio: RheinEnergieStadion
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Robert Schröder
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Unión Berlín vs. Bayer Leverkusen

  • Estadio: Stadion An der Alten Försterei de Berlín
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Harm Osmers
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Wolfsburgo vs. Augsburgo

  • Estadio: Volkswagen Arena
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Daniel Schlager
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

RB Leipzig vs. Borussia Dortmund

  • Estadio: Red Bull Arena
  • Hora: 12:30 p. m.
  • Árbitro: Benjamin Brand
  • Transmisión de TV: Espn 5 y Disney Plus Premium

22 de febrero de 2026

Friburgo vs. Borussia Mönchengladbach

  • Estadio: Europa-Park Stadion
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Daniel Siebert
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

St. Pauli vs. Werder Bremen

  • Estadio: Millerntor-Stadion
  • Hora: 11:30 a. m.
  • Árbitro: Sören Storks
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Heidenheim vs. Stuttgart

  • Estadio: Voith-Arena
  • Hora: 1:30 p. m.
  • Árbitro: Sascha Stegemann
  • Transmisión de TV: Espn 2 y Disney Plus Premium
11:34 hsHoy

Luis Díaz continúa su camino al título en Alemania

Michael Olise es una de
Michael Olise es una de las figuras del Bayern Múnich en el ataque-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

El partido se jugará el 21 de febrero de 2026, a partir de las 9:30 a .m. (hora de Colombia), en el estadio Allianz Arena, de Múnich, y se podrá ver a través de Espn y la aplicación de Disney Plus (plan Premium).

El árbitro del encuentro será Tobias Reichel.

El equipo líder de la Bundesliga derrotó el 14 de febrero de 2026 al Werder Bremen por 3-0 con doblete de Harry Kane de tiro penal al minuto 22 y 25 de partido.

El tercer gol llegó al minuto 70 por intermedio del mediocampista alemán León Goretzka.

El Eintracht Frankfurt rompió una racha de 9 partidos al ganar por 3-0 ante Borussia Monchengladbach, en el estadio Deutsche Bank Park, el 14 de febrero de 2026.

Los goles de Nathaniel Brown al minuto 24, de Ayoube Amaimouni al 34 y de Ansgar Knauff al 75 de partido, le permitieron al equipo de Las Águilas conseguir el triunfo y salir de la crisis de resultados en la cual estaba.

Temas Relacionados

EN VIVOBayern MúnichLuis DíazBayern Múnich vs. Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtColombia-Deportes

Últimas noticias

Nelson Deossa presiona a Néstor Lorenzo: “Yo me veo en la selección Colombia y para eso debo trabajar fuertemente”

El mediocampista del Betis confía en terminar la temporada de la mejor manera en España para entrar en la convocatoria de la Tricolor, al igual que Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández

Nelson Deossa presiona a Néstor

Jorge Carrascal, uno de los señalados en Flamengo por la derrota frente a Lanús en la Recopa

Los brasileños perdieron la ida de la serie en Argentina, el volante colombiano no aportó lo suficiente y el técnico aseguró que afectó la confianza de sus compañeros

Jorge Carrascal, uno de los

Atlético Nacional definió el futuro del técnico Diego Arias: esto pasará después de la Copa Sudamericana

El club atraviesa una etapa en la que está obligado a ganar la Liga BetPlay y llegar a la fase de grupos del certamen internacional contra Millonarios

Atlético Nacional definió el futuro

James Rodríguez y las superestrellas con las que competirá en la MLS: desde Messi hasta Thomas Müller

El colombiano del Minnesota United tendrá en frente rivales de máximo calibre en su aventura en el fútbol de los Estados Unidos

James Rodríguez y las superestrellas

Santa Fe y Junior tienen fecha para conocer a sus rivales en la Copa Libertadores: cuándo será el sorteo de la fase de grupos

Los dos conjuntos colombianos esperan que se definan los clasificados desde las fases previas, en las que se encuentran también Tolima y Medellín

Santa Fe y Junior tienen

ÚLTIMAS NOTICIAS

Matilda Blanco lloró al recordar

Matilda Blanco lloró al recordar a su padre, desaparecido dos años en la dictadura militar, y al encuentro que la consoló

Florencia Carignano reivindicó su actitud durante la sesión por la reforma laboral: “Lo volvería a hacer”

Año Nuevo Lunar en Pokémon GO: estas todas las bonificaciones que por el evento

El método danés para combatir la recesión sexual: por qué el país nórdico desafía esta tendencia global

Cómo los objetivos SMART pueden transformar tu rutina de ejercicios, según expertos

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos fortalece investigaciones a

Estados Unidos fortalece investigaciones a solicitantes de asilo y planea suspender permisos de trabajo durante años

El estado de Florida destina USD 1,5 millones para combatir el tráfico de personas en Miami-Dade

“Había momentos en los que hacía todo lo posible para que yo me riera”, recuerda Daniel Radcliffe sobre Michael Gambon

James McAvoy explicó por qué tardó tres décadas en dirigir su primera película: “No podía ver cómo funcionaba la ecuación”

Investigadores de Virginia Tech crean un plástico reciclable a partir de algas y plantas de bajo costo

DEPORTES

Impacto en Francia: por qué

Impacto en Francia: por qué el PSG le pagó 60 millones de euros a Kylian Mbappé tras una extensa batalla legal

La agenda de los partidos del sábado en la sexta fecha del Torneo Apertura

Con la expectativa puesta sobre la presencia de Messi, el Inter Miami iniciará su defensa del título en la MLS: hora, TV y formaciones

Independiente visitará a Independiente Rivadavia por la fecha 6 del Torneo Apertura: hora, TV y posibles formaciones

El Rolfi Montenegro develó detalles sobre la pelea Ameli-Tuzzio y cómo sacudió a River Plate