Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt EN VIVO, Bundesliga: minuto a minuto del partido de Luis Díaz como titular

La página del Bayern Múnich compartió un video con Luis Díaz rodando el balón en la nieve que cayó sobre la sede de entrenamiento - crédito Bayern Múnich
Bayern Múnich continúa su preparación para el partido contra el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga, desafiando una tormenta de nieve que cubrió por completo el campo de entrenamiento en Säbener Strabe.
Max Eberl resaltó el aporte de figuras como Harry Kane, Lucho Díaz y Michael Olise al sistema de Kompany, y subrayó que la adaptabilidad es clave para el éxito del entrenador en una Bundesliga cada vez más dinámica
Jordan Torunarigha del Hamburg y Stefan Ball del Mainz en acción durante el encuentro de la Bundesliga el viernes 20 de febrero del 2026-crédito Torsten Silz/dpa via AP
20 de febrero de 2026
Mainz 05 1-1 Hamburgo
Estadio: Mewa Arena
Árbitro: Robin Braun
Goles: Nadiem Amiri al minuto 42 y Fabio Vieira al 64 para Hamburgo
21 de febrero de 2026
Colonia vs. Hoffenheim
Estadio: RheinEnergieStadion
Hora: 9:30 a. m.
Árbitro: Robert Schröder
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Unión Berlín vs. Bayer Leverkusen
Estadio: Stadion An der Alten Försterei de Berlín
Hora: 9:30 a. m.
Árbitro: Harm Osmers
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Wolfsburgo vs. Augsburgo
Estadio: Volkswagen Arena
Hora: 9:30 a. m.
Árbitro: Daniel Schlager
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
RB Leipzig vs. Borussia Dortmund
Estadio: Red Bull Arena
Hora: 12:30 p. m.
Árbitro: Benjamin Brand
Transmisión de TV: Espn 5 y Disney Plus Premium
22 de febrero de 2026
Friburgo vs. Borussia Mönchengladbach
Estadio: Europa-Park Stadion
Hora: 9:30 a. m.
Árbitro: Daniel Siebert
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
St. Pauli vs. Werder Bremen
Estadio: Millerntor-Stadion
Hora: 11:30 a. m.
Árbitro: Sören Storks
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Heidenheim vs. Stuttgart
Estadio:Voith-Arena
Hora: 1:30 p. m.
Árbitro: Sascha Stegemann
Transmisión de TV: Espn 2 y Disney Plus Premium
11:34 hsHoy
Luis Díaz continúa su camino al título en Alemania
Michael Olise es una de las figuras del Bayern Múnich en el ataque-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
El partido se jugará el 21 de febrero de 2026, a partir de las 9:30 a .m. (hora de Colombia), en el estadio Allianz Arena, de Múnich, y se podrá ver a través de Espn y la aplicación de Disney Plus (plan Premium).
El árbitro del encuentro será Tobias Reichel.
El equipo líder de la Bundesliga derrotó el 14 de febrero de 2026 al Werder Bremen por 3-0 con doblete de Harry Kane de tiro penal al minuto 22 y 25 de partido.
El tercer gol llegó al minuto 70 por intermedio del mediocampista alemán León Goretzka.
El Eintracht Frankfurt rompió una racha de 9 partidos al ganar por 3-0 ante Borussia Monchengladbach, en el estadio Deutsche Bank Park, el 14 de febrero de 2026.
Los goles de Nathaniel Brown al minuto 24, de Ayoube Amaimouni al 34 y de Ansgar Knauff al 75 de partido, le permitieron al equipo de Las Águilas conseguir el triunfo y salir de la crisis de resultados en la cual estaba.