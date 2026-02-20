Fiebre de pádel en Colombia: cómo jugar y cuánto cuesta la práctica de este deporte que se ha tomado el país

Uno de los tenistas en la modalidad de dobles más importantes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, habló sobre lo que ve para las raquetas colombianas para la temporada 2026 - crédito Carlos Pulido / Infobae Colombia

“Yo conozco el pádel hace como doce años, más o menos. Lo practicaba hace mucho tiempo, me gustó. Era el hobby de muchos tenistas: cuando queríamos liberar la cabeza de la tensión, del estrés, de los torneos, íbamos a jugar pádel”, fueron las palabras de Juan Sebastián Cabal cuando habló el 23 de enero de 2026 sobre el pádel en Colombia, en charla sobre lo que fue su análisis sobre el Abierto de Australia.

En esta charla se refirió a este deporte que en los últimos años creció en Colombia, y se consolidó como una de las prácticas más destacadas en lo deportivo a nivel nacional. Infobae Colombia intentó adentrarse a fondo en esta práctica para saber más detalles de la misma.

Qué es pádel

El pádel es un deporte en crecimiento a nivel nacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El pádel es un deporte de raqueta que se juega en una pista más pequeña que la de tenis, rodeada por paredes de vidrio y malla. Se juega en parejas (dos contra dos) y utiliza una pala sólida, sin cuerdas, y una pelota similar a la de tenis, pero con menos presión.

El objetivo es pasar la pelota por encima de la red, procurando que bote en el campo contrario y que el rival no pueda devolverla. Las paredes forman parte del juego, por lo que la pelota puede rebotar en ellas después de botar en el suelo.

Combina elementos del tenis y el squash, y es muy popular en España y América Latina. Se caracteriza por su ritmo rápido y por ser accesible para jugadores de diferentes edades y niveles.

Este deporte nació en México en 1969, cuando Enrique Corcuera adaptó un pequeño espacio en su casa de Acapulco para crear una pista de raquetas rodeada de paredes. La idea se expandió rápidamente a España, donde el deporte ganó popularidad en los años 80 y luego se extendió a países de América Latina y Europa.

Cómo se juega el pádel

El pádel consiste en dos jugadores disputan un partido de pádel en una pista rodeada de paredes, característica que permite rebotes y jugadas dinámicas - crédito Akhtar Soomro / REUTERS

Al comenzar un partido de pádel, dos parejas se posicionan a cada lado de la red en una pista rectangular, rodeada de paredes de vidrio y rejas metálicas. Cada jugador sostiene una pala sólida, sin cuerdas, y se dispone a golpear una pelota similar a la de tenis, pero con menos presión.

El juego arranca con el saque. El sacador debe botar la pelota en el suelo y golpearla por debajo de la cintura, enviándola en diagonal hacia el cuadro de servicio del campo contrario. A diferencia de otros deportes de raqueta, en el pádel las paredes forman parte del juego. Una vez que la pelota ha botado en el suelo, puede rebotar en las paredes del fondo o los laterales, lo que permite jugadas inesperadas y obliga a los jugadores a estar atentos a los rebotes.

Durante el intercambio, los jugadores buscan colocar la pelota en zonas difíciles del campo rival, aprovechando los ángulos y la posibilidad de que la bola rebote en las paredes. El objetivo es que los adversarios no logren devolver la pelota antes de que esta bote dos veces en el suelo, o que la devuelvan fuera de los límites de la pista.

El sistema de puntuación es igual al del tenis: los puntos se suman de a 15, 30, 40 y juego. El ritmo es ágil y las jugadas suelen ser cortas pero intensas, con constantes desplazamientos y cambios de dirección. La comunicación y la coordinación entre compañeros se vuelven fundamentales para cubrir la pista y anticipar los movimientos del rival.

Además se destaca por su ritmo ágil, la importancia del trabajo en equipo y la facilidad para aprender las reglas básicas. Su popularidad ha crecido por ser accesible y social, lo que lo convierte en uno de los deportes recreativos con mayor crecimiento en el mundo.

Por qué el pádel crece en Colombia

Manuel Mejía en diálogo explicó cuales son los costos de los elementos principales del pádel, además de detallar a los principales referentes del deporte a nivel nacional - crédito Carlos Pulido / Infobae Colombia

“Fuimos la primera tienda de pádel en Colombia”, recuerda Manuel Mejía, propietario de Smash Pádel y una de las voces pioneras en la expansión del deporte en el país, y que charló con Infobae Colombia el 12 de febrero de 2026.

Con la reciente explosión del pádel en Colombia, el acceso a una pala de pádel ya no presenta barreras de importación y los precios de los productos básicos facilitan la incorporación de más personas a esta disciplina de rápida adopción y marcada vocación social.

“El inicio fue hace cuatro años, cuando solo existía una cancha en el país, en El Escobero. Un amigo me invitó a jugar y el deporte me encantó. Seis meses después, propuse traer palas desde España, porque aquí nadie las conseguía sin importarlas por su cuenta”, recordó Mejía a la hora de hablar de sus comienzos en el pádel

Además detalló que la llegada del pádel está siendo destacada en los últimos años por la inclusión de los extenistas colombianos como Robert Farah, Juan Sebastián Cabal y Alejandro Falla.

“Es una situación que poco a poco va creciendo, porque vemos que extenistas,, las mismas figuras que tuvimos acá en el tenis colombiano, como Juan Sebastián Cabal, que recientemente hablamos con él, nos comentaba que en Cali ya tiene un club, eh, y que de pronto, pues a veces puede ir con Robert y pues ahí lo invita. Alejandro Falla también está muy metido en el tema del pádel. Te quería contar que ya existe la Federación Colombiana de pádel. Entonces, yo creo que eso va a llevar el pádel en Colombia al siguiente escalón, ¿cierto?“.

Finalmente destacó que la acogida del deporte es muy popular ya que es sencillo de prácticar, y permite que desde los niños y adultos puedan acogerse a él sin problemas:

“El pádel es muy inclusivo. Lo practican desde niños hasta adultos mayores, y el carácter social es increíble: te juntas con tres personas de tu nivel y disfrutas mucho. No lo llamo fácil, pero sí permite que todos avancen juntos y creen comunidad. Todos los clubes organizan torneos de manera permanente, Solo hace falta estar en el grupo de WhatsApp y estás inscrito; es la mejor manera de conocer el deporte y medirte en la cancha”, finalizó.

El pádel colombiano crece con ritmo sostenido, especialmente desde hace dos años, aunque se sinceró que lo que se necesita para la consolidación del deporte en Colombia es sostener una generación que permita que la práctica se expanda por todo el país:

“En este periodo han aparecido muchos clubes, y aunque el número de clubes aumenta más rápido que los jugadores, el deporte sigue expandiéndose. Lo que falta son generaciones que hayan crecido desde niños con el pádel; hoy todos lo descubrimos hace dos o tres años”.

Costos del pádel en Colombia

Mario Gaitán, dueño de Pádel Club, ubicado en Bogotá, explicó los orígenes del pádel, costos que tiene el deporte - crédito Carlos Pulido / Infobae Colombia

Infobae Colombia habló con dos expertos en la materia, y recordó las palabras de Cabal sobre el crecimiento del pádel a nivel nacional.

La primera charla fue con Mario Gaitán, dueño de Padel Club, uno de los lugares más importantes para practicar este deporte a nivel nacional. Le consultamos sobre los precios para iniciar en este deporte, ya sea para comprar los implementos deportivos, y los lugares para practicarlo.

“En los clubes con ubicaciones Premium pueden arrancar en 90.000 pesos en horas valle. En algunos puede ir desde 180.000 pesos, hasta 230.000, en turnos de hora, hora y media, 250.000. Hay clubes un poco más económicos, algunos incluso ofrecen clases gratis y realizan diferentes dinámicas para atraer más gente. Las cajas de compensación hoy en día se involucran en la situación, por este motivo, hay muy buenas academias”, explicó.

Además de las canchas, otro de los elementos necesarios para la práctica de este deporte son las palas, una especie de raqueta de madera, con un tamaño similar a las de squash, las cuales, según Gaitán, pueden llegar a ser muy costosas.

“En cuanto al tema de las palas (nombre por el cual se conoce las raquetas). Se pueden alquilar en la mayoría de los clubes por unos $10.000, $15 000, $20.000, dependiendo del club y de la calidad de la pala. Para comprarlas, pueden arrancar en $350.000 y hay palas de 5 millones de pesos. Yo sé que suena exagerado, pero existen, aunque no significa que porque sea más cara es mejor. Depende de quién la use y depende la forma de jugar de bola. Los tarros de bolas están más o menos alrededor de $35.000, $40.000″.

El pádel en Colombia es uno de los deportes que más creció durante los últimos años a nivel nacional - crédito Jesús Aviles / Infobae

Destacó que el alquiler de las canchas para jugar una hora de pádel están a precios económicos para cualquier persona que quiera comenzar en este mundo, además de detallar los costos de una pala (forma de llamar a las raquetas de pádel):

“Se deben separar las tarifas de alquiler de cancha, que rondan entre 40.000 y 60.000 mil pesos por hora y media, del valor del equipo personal. Una pala de pádel nueva puede adquirirse desde 300.000 pesos hasta cerca de dos millones, según la marca y si es de última colección o no. También se puede alquilar en clubes por 10.000 o 20.000 pesos, lo que lo hace accesible para quienes apenas empiezan”, comenta.

Las zapatillas deportivas especiales juegan un papel clave en la prevención de lesiones, advierte, pero relató que a la hora de tener una equipación especial para practicar el deporte, no es necesario tener algo específico:

“El pádel tiene muchas frenadas y giros; se necesitan zapatos con suela adecuada para esos movimientos. La indumentaria, en cambio, no tiene exigencias técnicas:

“Basta una pantaloneta y una camiseta deportiva. Las pelotas, que suelen compartirse entre cuatro jugadores, oscilan entre 38.000 y 50.000 mil pesos por tarro de tres y duran hasta cuatro partidos. Y si usted quiere iniciarse en el deporte y busca lo esencial, puede gastar entre 800.000 y 1.000.000 de pesos; incluye una pala, unas zapatillas buenas y lo básico”, calcula Mejía.

Referentes del pádel a nivel nacional

En la categoría masculina, Tomás Roldán es uno de lo más destacados en el pádel en Colombia - crédito @tomasroldan_ / Instagram

A la hora de consultar por parte de los máximos referentes del pádel a nivel nacional, Mejía detalló los nombres tanto a nivel masculino como femenino en Colombia:

“Podemos hablar de Tomás Roldán, y de Pedro Uribe, su compañero y también figura principal. En la rama femenina, Laura Arciniegas es la jugadora número uno en Colombia en este momento”.

En la rama femenina, Laura Arciniegas se destaca como una de las mejores en el circuito nacional - crédito @lauraarciniegas10 / Instagram

Estos son algunos de los torneos de pádel más importantes en Colombia

El pádel en Colombia se consolidó como una de las prácticas de mayor cdrecimiento a nivel nacional en los últimos cinco años - crédito Akhtar Soomro / REUTERS

Fabrice Pastor Cup (parada internacional de la gira A1 Pádel, en Medellín)

Action Sport Cup (evento nacional en Medellín, con varias categorías)

Circuito Nacional de Pádel (creado por Juan Sebastián Cabal, Alejandro Falla y Robert Farah, con paradas en Bogotá, Llanogrande y Bucaramanga)

Compensar Padel Tour (torneo aficionado más grande de Bogotá, con ocho paradas clasificatorias y Torneo de Maestros)

Torneos organizados por In Padel y World Padel Colombia (sedes frecuentes en Medellín y otras ciudades)

Copa Campeones de Asonapard (torneo abierto para diferentes niveles)