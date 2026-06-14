Virginia Vallejo volvió a las redes tras meses de ausencia por delicada cirugía: “Apenas ahora tengo las fuerzas”

La examante de Pablo Escobar usó su video para asegurar que no votará por Abelardo de la Espriella - crédito @VirginiaVallejoOffi/YouTube

Virginia Vallejo, la examante de Pablo Escobar, reconocida por su pasado como presentadora de televisión y sus libros sobre su experiencia amorosa con el capo colombiano más famoso de la historia, reapareció en redes sociales tras someterse a una compleja cirugía en Estados Unidos, país en el que reside como asilada política.

En los últimos años, Vallejo, que ha incursionado en el mundo digital, especialmente en YouTube, ha publicado contenido con anécdotas, opiniones personales sobre temas políticos y sociales, algunas denuncias y polémicas, y narró que su vida estuvo en riesgo durante el procedimiento.

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“Como seguramente muchos de ustedes ya saben, he estado ausente durante tres largos meses porque me tuvieron que operar de corazón abierto. Fue una operación larga compleja, y la recuperación fue bastante lenta. Apenas ahora tengo las fuerzas para hacer nuevamente es este trabajo con ustedes”, dijo.

Virginia Vallejo habló sobre su situación de salud actual - crédito virginiavallejoofficial/Instagram - captura de pantalla VirginiaVallejoOffi/YouTube

Vallejo cuenta con casi 40.000 seguidores en TikTok, relató a sus seguidores los duros momentos de salud que vivió, al punto en el que estuvo “a punto de morir”, reconoció en el video más reciente que publicó en su canal.

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No es la primera vez que Vallejo enfrenta graves problemas de salud. En octubre de 2025, a sus 76 años, durante una entrevista con Los Informantes de Caracol Televisión, reveló que había sufrido un derrame cerebral que la llevó a perder la visión en su ojo derecho y a enfrentar dificultades para leer, escribir y hablar.

“Tengo una colección de condiciones, que no te quiero aburrir. Ya no veo lo mismo. Tuve que volver a leer, a escribir y a hablar sin tartamudear. Me he recuperado porque hablo hasta por los codos”, comentó.

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Vallejo criticó a Abelardo de la Espriella: “Lo que espera a Colombia con este gringo. Yo soy de centroizquierda”

En su video, al que tituló “Lo que le espera a Colombia con este gringo”, se dedicó a repasar el pasado y a recordar datos de los personajes de la política colombiana actual, entre esos, a los candidatos a la presidencia Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Por la manera en la que publicó su video, y por los detalles que compartió en favor del presidente Gustavo Petro, se conoció que iba a lanzar duras críticas en contra del candidato de la derecha colombiana —aunque no mencionó su nombre de manera directa— que ganó en la primera vuelta electoral y afirmó que enfrenta temores en caso de que él gane y lo vinculó directamente con las Farc.

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A sus 75 años, Virginia Vallejo, ex amante de Pablo Escobar no se arrepiente de nada en su vida - crédito @virginiavallejoofficial/Instagram y Virginia Vallejo Official/Youtube

“Y a mí me da terror lo que va a ocurrir en Colombia en cuestión de unos días. Cuando se decida, cuando ustedes voten por su candidato presidencial. Me aterra ese individuo de las Farc –refiriéndose a De la Espriella–. Por muchísimas razones, porque es, en mi opinión, es un abogado gánster que defiende obviamente al lumpen del crimen más horrible y los deja libres. Y, bueno, todo eso lo sabemos, yo no tengo que repetirlo”, dijo.

Y agregó: “Pero lo que me aterra es que sea ciudadano de Estados Unidos, bueno, también tiene la ciudadanía italiana y la colombiana, y ha repetido hasta el cansancio que todas sus lealtades son para los Estados Unidos y que está al servicio del presidente Donald Trump (...). De manera que me aterra una acción militar en nuestro país, ahora que el posible siguiente presidente pueda ser de las Farc y que permita acciones militares dentro del territorio colombiano. Porque cuando los gringos llegan, ellos no se van, ellos se quedan ahí”, dijo.

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También comentó que “no le veo al tipo ningún programa de nada, de nada, de nada, fuera de su gigantesco ego. Eso sí, su ego y sus ganas, sus ganas de ofrecerle Colombia en bandeja a Donald Trump”.

Virginia Vallejo aseguró que es una mujer de centroizquierda - crédito Colprensa

En cambio, sobre el candidato Iván Cepeda aseguró que es un candidato presidencial “muy respetable y ha sido toda la vida el enemigo de Álvaro Uribe Vélez”. De hecho, indicó que no votaría por la derecha colombiana porque conoce muy bien a la clase política.

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“Qué horror, Dios mío. Yo soy pariente lejana de Paloma Valencia y de también la Cabal, porque ellas nietas de Liliana Jaramillo, prima de mi papá, que se llamaba Juan Vallejo Jaramillo. De manera que soy pariente también de ellas y, obviamente, no votaría por ellas por ningún motivo del mundo, ni por ninguno de mis parientes. Yo soy una mujer de centroizquierda”, concluyó.