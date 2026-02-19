Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Tras la derrota ante Ecuador en el debut, el cuadro Tricolor buscarà su primera victoria - crédito Conmebol - Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Brasil por la fecha 2 del hexagonal final del Sudamericano Sub-20 de Paraguay.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel