Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Brasil por la fecha 2 del hexagonal final del Sudamericano Sub-20 de Paraguay.
El 16 de febrero de 2026, comenzó la fase final del Sudamericano Sub-20 de Paraguay con el hexagonal, en dónde Colombia comenzó con el pie izquierdo su participación.
La selección Colombia femenina Sub-20 enfrenta un momento decisivo en el Sudamericano tras caer por la mínima ante Ecuador. Sumar puntos en el duelo contra Brasil, líder de la Fase Final y principal aspirante al título, se vuelve clave para mantener vivas las chances de clasificación al Mundial de la FIFA que se disputará en septiembre de 2026 en Polonia.
El partido entre Colombia y Brasil se disputa el jueves 19 de febrero a las 6:00 p. m. (hora colombiana) en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, Paraguay. La transmisión estará disponible en Caracol HD2, Fútbol RCN HD2, Directv y vía web en Infobae Colombia.
Con la anotación de Rosa Flores al minuto 65, Ecuador quedó en el segundo lugar del hexagonal, mientras que Colombia quedó en la casilla número 5, quedando parcialmente por fuera de la cita mundialista.
Por los lados de Brasil, viene de derrotar 3-1 a Paraguay, el 16 de febrero de 2026 en el estadio Carfem de Ypané.
Nogueira abrió el marcador a los 4′ para Brasil, seguidamente Nayara definió el segundo a los 17’.
La albirroja logró anotar a los 60’ con Alison Bareiro, pero finalmente la brasileña Taina aseguró el triunfo con el tercer gol a los 63’.
En lo que se refiere al último enfrentamiento que jugaron ambos equipos, hay que ir al Sudamericano de 2024 de Ecuador, cuando la “Tricolor” cayó por 1-0 ante Brasil con la anotación de Rebeca al minuto 35 de partido.