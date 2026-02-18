Lanzan pulla a Pablo Repetto por fichajes de Atlético Nacional en 2024: “Se lo atribuyen otros”

Atlético Nacional fue campeón en la Liga BetPlay y la Copa Colombia en 2024, con una nómina llena de figuras - crédito Colprensa

Atlético Nacional cuenta con una de las nóminas competitivas y de mayor rendimiento en el fútbol colombiano, con la que ya suma cuatro títulos en los últimos dos años, dos de ellos fueron la Copa Colombia y una Liga BetPlay, además de que es una plantilla que se armó tiempo atrás.

De hecho, el presidente del verde reveló cómo fue la confirmación de la base de la nómina que figura en 2026, que se registró a mediados de 2024 y cuando el técnico era Pablo Repetto, que actualmente se encuentra en Santa Fe y se encargó de armar el equipo que logró varios títulos tiempo después.

Sin embargo, para el máximo directivo del club, no todo fue gracias al timonel uruguayo, pese a que saca pecho por ese mérito, y explicó cómo fue que se tomaron las decisiones para contratar a tantas figuras que, al final, se metieron en la historia de la institución por sus triunfos.

“Era entender lo que significa Nacional”

El cuadro verde pasó durante algunos años por una crisis institucional debido al constante cambio de presidente, que también recayó en la parte deportiva y se reflejó en la etapa de Mauricio Navarro, entre 2022 y 2024, que no logró título de liga y sí muchas críticas.

Sebastián Arango afirmó que, al momento de su arribo, cambió el chip de cómo se armaba la nómina de Nacional para el segundo semestre de 2024 y después de que el verde no avanzó a los cuadrangulares del torneo anterior, lo que significó un golpe enorme.

Sebastián Arango lleva cuatro títulos como presidente de Atlético Nacional desde 2024 - crédito @nacionaloficial / X

“Era entender lo que significa Nacional. Detrás de nosotros hay gente en verdad preocupada y todos vamos para el mismo lado. Para mí entrar a la sede es un privilegio que no es normal (…) Empezó con ese mercado de fichajes en 2024″, dijo el presidente a un canal de la barra Los del Sur.

Arango señaló que la clave era contratar los futbolistas adecuados para el proyecto de la institución, que en ese momento era liderado por el técnico Pablo Repetto: “De escoger los jugadores correctos que hagan que el hincha se sienta representando, afortunadamente al apoyo de las personas que hacen parte de Atlético Nacional”.

“Logramos que llegara David, Edwin y fue un éxito que se lo atribuyen otros reiterativamente, que lo hicimos desde cero, no desde el ego, sino de decir que así lo planeamos y pensando en los hinchas que para mí eran necesarios”, agregó el directivo en la entrevista.

Atlético Nacional 2024 es de los más recordados por las figuras en la plantilla y todas las adversidades superadas - crédito Colprensa

“Los campeonatos se ganan en mercado de pases”

En diciembre de 2024, Pablo Repetto habló en Caracol Radio sobre cómo fue el armado de Atlético Nacional ese año, dándose crédito por su labor para la elección de los jugadores: “Nosotros dejamos una base y una estructura. Cuando llegamos tuvimos que hacer un recambio importante y todas las contrataciones importantes llegaron con nosotros, salvo una. Hicimos una selección para jugar con el 4-2-3-1 con laterales que vayan al ataque, con extremos de velocidad y un ‘10′“.

“El equipo mantuvo la estructura y fue creciendo. Ni hablar que me siento parte importante. Yo soy de los que piensa que los campeonatos se ganan en mercado de pases y por eso hay tanta disputa en esos momentos”, añadió el timonel uruguayo, que había sido despedido en agosto de ese año.

Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, solo estuvo en Nacional entre marzo y agosto de 2024 - crédito Colprensa

Para Repetto, que fue reemplazado por Efraín Juárez, “si bien no me siento reconocido a nivel de opiniones, si uno está tranquilo más que nada porque no defraudé a los que confiaron en mí y Nacional hizo un cambio gigante en poco tiempo. Sentimos que las bases quedaron y hasta nos fuimos ganando nosotros”.

“Yo veía que los jugadores podían salir campeones y los futbolistas estaban muy comprometidos con el objetivo. Uno veía el entorno y podía ver lo que iba a ocurrir”, comentó el uruguayo, quien sabía que su plan iba a dar frutos en Atlético Nacional”, finalizó.