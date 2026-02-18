Deportes

El colombiano Harold Tejada brilló en la etapa 3 de la UAE Tour: quedó en el podio de la clasificación general

El ciclista italiano Antonio Tiberi se impuso en un duro ascenso a Jebel Mobrah tras un ataque solitario a tres kilómetros de la meta, desbancando a los favoritos y asumiendo el maillot rojo antes de la definitiva jornada en Jebel Hafeet

El ciclista colombiano se destacó
El ciclista colombiano se destacó en Emiratos Árabes - crédito @XDSAstanaTeam / X

Harold Tejada se consolidó el 18 de febrero de 2026 en la tercera posición de la clasificación general del UAE Tour 2026 tras una destacada actuación en la etapa de montaña entre Umm al Quwain y Jebel Mobrah, en la que recorrieron 183 kilómetros y que transformó por completo el liderato de la competencia.

El ciclista colombiano del Astana finalizó en un selecto grupo de favoritos, ingresando al cuarto lugar de la etapa que terminó llevándose el italiano Antonio Tiberi del Bahrain Victorious.

El huilense sigue como el
El huilense sigue como el mejor colombiano en la ronda ibérica-crédito @AstanaQazTeam/X

En el recorrido, que contó con un total de 183 kilómetros, tuvo dos esprints importantes, antes de lo que fue el gran atractivo: el puerto fuera de categoría, que contó con un recorrido de 13,2 kilómetros y una inclinación al 8,1% durante la subida.

En el ascenso final, tuvo pendientes muy pronunciadas (que llegaron al máximo con un 17%), junto a otras pendientes constantes superiores al 10-12% hasta la meta.

Así quedó la clasificación general tras la etapa 3 del UAE Tour:

  1. Antonio Tiberi (Italia - Bahrain Victorious): 7 horas, 9 minutos y 3 segundos
  2. Isaac del Toro (México - UAE Team Emirates XRG): a 21 segundos
  3. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 1 minuto
  4. Lennert Van Eetvelt (Bélgica - Lotto Intermarche): a 1 minuto y 7 segundos
  5. Lucas Plapp (Australia - Jayco AlUla): a 1 minuto y 19 segundos
  6. Ilan Van Wilder (Bélgica - Soudal - Quick Step): a 1 minuto y 21 segundos
  7. Derek Gee (Canadá - Lidl-Trek): a 1 minuto y 22 segundos
  8. Felix Gall (Canadá - Decathlon AG2R): a 1 minuto y 28 segundos
  9. Jorgen Nordhagen (Noruega - Visma Lease a Bike): a 1 minuto y 30 segundos
  10. Tobias Halland Johannesen (Noruega - Uno X-Mobility): a 1 minuto y 43 segundos
  11. Remco Evenepoel (Bélgica - Red Bull Bora Hansgrohe): a 1 minuto y 44 segundos

Así fue la etapa 3 del UAE Tour Emirates

Así fue la victoria del italiano del Bahrain Victorious - crédito theuaetourofficial / Instagram

El italiano Antonio Tiberi se convirtió en el nuevo líder del UAE Tour 2026 luego de imponerse en la tercera etapa, una jornada marcada por la llegada en alto a Jebel Mobrah, que modificó de forma significativa la clasificación general y relegó a favoritos como Remco Evenepoel a posiciones secundarias.

Tras la etapa, Evenepoel perdió toda la ventaja obtenida en la contrarreloj y descendió hasta la undécima ubicación, colocándose a 1 minuto y 44 segundos del primer puesto. El podio provisional lo completan el mexicano Isaac del Toro, situado a 21 segundos del líder, y el colombiano Harold Tejada, a un minuto de distancia.

El corredor del Bahrain-Victorious, se llevó la etapa con un ataque final sólido que le permitió cruzar la meta 14 segundos por delante de Isaac del Toro. Esta victoria refrenda la regularidad mostrada por el italiano en la presente edición y le otorga un margen que deberá administrar en las próximas jornadas.

La llegada en alto a Jebel Mobrah fue escenario de un vuelco en la clasificación, desbancando a Remco Evenepoel, quien había marcado diferencias en la etapa de contrarreloj. Del Toro, con su actuación, se posiciona de nuevo como uno de los principales aspirantes al título, mientras que Harold Tejada se aferra al tercer escalón del podio provisional.

A continuación, estos fueron los resultados de la etapa 3 del Tour de los Emiratos Árabes Unidos:

  1. Antonio Tiberi (Italia - Bahrain Victorious): 4 horas, 24 minutos y 44 segundos
  2. Isaac del Toro (México - UAE Team Emirates XRG): a 15 segundos
  3. Lennert Van Eetvelt (Bélgica - Lotto Intermarche): a 29 segundos
  4. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 41 segundos
  5. Felix Gall (Canadá - Decathlon AG2R): a 51 segundos
  6. Tobias Halland Johannesen (Noruega - Uno X-Mobility): m.t.
  7. Derek Gee (Canadá - Lidl-Trek): a 1 minuto y 7 segundos
  8. Jorgen Nordhagen (Noruega - Visma Lease a Bike): m.t.
  9. Ilan Van Wilder (Bélgica - Soudal - Quick Step): m.t.
  10. Lucas Plapp (Australia - Jayco AlUla): a 1 minuto y 13 segundos

