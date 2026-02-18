Deportes

Richard Ríos opinó sobre el comentario racista de Prestianni que denunció Vinicius Jr.: “Esos minutos afectan mucho”

El volante colombiano regresó a las canchas luego de un mes y dos días de su último partido, en donde sufrió la luxación de un hombro, y opinó sobre los sucedido en el partido de ida de la Champions League

Richard Ríos jugó 16 minutos
Richard Ríos jugó 16 minutos en la derrota de Benfica contra Real Madrid - crédito Benfica

La derrota del Benfica ante el Real Madrid en el Estadio da Luz fue marcada no solo por el resultado, sino por una interrupción de cerca de diez minutos debido a un incidente entre Vinicius Júnior y Gianluca Prestianni.

El colombiano Richard Ríos, centrocampista del equipo portugués, lamentó que la paralización tras la denuncia de insultos racistas perjudicara el ritmo del encuentro y la concentración de los jugadores, según declaraciones recogidas por A Bola. El episodio, que llevó a la activación del protocolo antirracismo de la UEFA, dominó la conversación posterior al partido.

Ríos expresó su preocupación por el efecto que tuvo la detención en el desarrollo del juego. “Esos minutos afectan mucho porque enfrían la mente y cuesta recuperar la concentración. No solo perjudica al Benfica, sino al desarrollo del partido y al ambiente en el estadio, porque todos quedan desorientados sin saber bien qué ocurre”, afirmó el futbolista, que ingresó al campo a los 74 minutos, cuando el Benfica ya estaba en desventaja.

Richard Ríos es optimista de
Richard Ríos es optimista de dar vuelta a la serie contra Real Madrid en el estadio Santiago Bernabeu de España - crédito Benfica

El Real Madrid logró mantener la ventaja obtenida con el gol de Vinicius y cerró el partido con el 0-1 a favor, pese a la atmósfera enrarecida. El Benfica no logró reaccionar en los minutos finales, mientras que el conjunto español defendió el resultado, que les otorga una posición favorable de cara a la vuelta.

El Real Madrid buscará certificar su pase en el Santiago Bernabéu el 25 de febrero, mientras que el Benfica deberá enfocarse en la liga antes de preparar el partido de vuelta.

Optimista ante el desafío de lograr la clasificación en el Bernabéu, el colombiano declaró a TNT Sports Brasil: “Claro que es posible, cuando hace dos semanas sucedió lo que sucedió aquí todo el mundo lo vio, así que todo es posible en el fútbol. Todo puede suceder. Ellos tienen la ventaja pero nosotros vamos a buscar la victoria allá y la clasificación. Sabemos que tenemos un grupo muy fuerte y ahora hay que concentrarse en el partido del sábado y después preparar el partido allá”.

Con Benfica, Richard Ríos llegó a 33 partidos con la camiseta de las águilas de Portugal. En Champions League ha jugado siete partidos, ha marcado un gol y dio una asistencia.

Así fue el incidente de racismo denunciado por Vinicius Jr. en la Champions League

Prestianni fue acusado por Vinicius
Prestianni fue acusado por Vinicius Jr de hacer un comentario racista, luego de que este marcara el gol con el que Real Madrid superó 1-0 a Benfica en el partido de ida de los Play-Off - crédito EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO

Tras el gol de Vinicius, que adelantó al Real Madrid en el marcador, se produjo la denuncia de los insultos racistas, Durante la celebración, Vinicius realizó su habitual baile en el córner, lo que generó la reacción de varios jugadores del Benfica, entre ellos Prestianni.

El delantero brasileño acudió inmediatamente al árbitro principal, François Letexier, para denunciar los dichos insultantes provenientes del jugador argentino, quien, de acuerdo con las fuentes, se cubría la boca con la camiseta.

Letexier respondió activando el protocolo antirracismo. Cruzó los brazos en “X” —el gesto oficial de la UEFA para indicar la implementación del protocolo— y suspendió temporalmente el encuentro.

El partido tuvo que ser
El partido tuvo que ser suspendido, luego de que el árbitro activara el protocolo antiracismo - crédito REUTERS/Rodrigo Antunes

Se realizaron anuncios por megafonía que solicitaban respeto y advertían contra comportamientos discriminatorios. Durante la pausa, los capitanes, plantillas y cuerpos técnicos permanecieron a la espera, mientras el árbitro recopilaba información junto a los delegados de UEFA.

La línea establecida en el protocolo requiere que, tras una denuncia formal, el árbitro paralice el juego, consulte con los responsables de ambos clubes y emita mensajes advertencia al público, tal como estipula la normativa de la UEFA. El ambiente en el estadio se tornó tenso durante los minutos de suspensión. Tras la reanudación, persistieron gestos hostiles hacia Vinicius, como silbidos y lanzamiento de objetos desde la grada.

