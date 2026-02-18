Deportes

El técnico de Portugal, Roberto Martínez, rival de la selección Colombia, explicó cómo es dirigir a Cristiano Ronaldo: “Es un verdadero ejemplo”

El técnico español habló en la prensa inglesa sobre su carrera deportiva, como también de lo que significa dirigir al goleador histórico del Real Madrid y la selección

Roberto Martínez habló sobre lo que significa dirigir a Cristiano Ronaldo - crédito Kai Pfaffenbach / REUTERS

El 27 de junio de 2026, Colombia y Portugal medirán fuerzas en el estadio Hard Rock Café de Miami, Estados Unidos, por la fecha 3 del grupo K del Mundial de 2026.

Por este motivo, el entrenador español Roberto Martínez sabe de la importancia de tener un equipo capacitado para hacer un gran papel y consolidarse como protagonista para llevarse el título.

Bob Martínez habló de lo que significa dirigir a Cristiano Ronaldo - crédito Europa Press

En ese contexto, el 14 de febrero de 2026, el ibérico habló con la periodista Kelly Somers de BBC Sports sobre la carrera deportiva de Martínez (que comenzó en Gales dirigiendo al Swansea City), hasta el reto que representa liderar al equipo que cuenta con la estrella del fútbol mundial: Cristiano Ronaldo.

En la charla se le consultó sobre tener al delantero del Al-Nassr de Arabia Saudita como capitán de su equipo, y destacó que es fácil dirigirlo por el ejemplo que da:

“Muy fácil, por su alto nivel, sus expectativas sobre cómo se debe hacer el trabajo y su compromiso con el fútbol. Es un verdadero ejemplo de lo que se debe hacer para representar a Portugal y a la selección nacional. Y ahora se ha adaptado, obviamente, después de 21 años en la selección; se ha adaptado. Es un goleador, un jugador importante para nosotros, y es el jugador que es ahora lo que importa para mí. Como seleccionador nacional, un jugador que ha marcado 25 goles en los últimos 30 partidos internacionales... no es que juegue por lo que ha hecho en el pasado, sino por lo que ha hecho ahora”, dijo de entrada.

Además la periodista Kelly Somers le preguntó cuanto tiempo cree que podría seguir jugando al fútbol (recordando que tiene 41 años y los cumplió el 5 de febrero), y Martínez fue contundente en decir que no sabe la respuesta:

“Bueno, tenemos todas las estadísticas. Si se analizara a un jugador que está bajando su nivel físico, ese no es el caso. Sus estadísticas físicas son las de un jugador que podría seguir así. Creo que la cuestión es más bien cuándo sentirá que es el momento adecuado. Creo que es un jugador muy crítico consigo mismo. Cuando no vea que puede ayudar al equipo, será él quien decida cuándo parar”, analizó.

Las razones por las cuales escogió el fútbol

Roberto Martínez explicó lo que significa el fútbol para su vida - crédito Pedro Nunes / REUTERS - File Photo

También dentro de la charla que tuvo con la BBC de Inglaterra, explicó los motivos por los cuales escogió el fútbol, y lo describió como una forma de vida para él, ya que nació con el mundo del fútbol.

“Para mí, es una forma de vida. Nací en una familia que respiraba fútbol. Mi padre era un apasionado del fútbol. Mi padre era entrenador en aquel entonces de un equipo local. Yo era la mascota y tengo fotos donde, probablemente con dos o tres años, escuchaba las charlas del equipo y estaba en ese ambiente del vestuario. Así que, para mí, eso era un lugar seguro. Pensaba que todos los niños lo hacían. Pensaba que era lo normal. Y luego me di cuenta de que era todo lo contrario. ¡Pocos niños tenían la oportunidad de participar en una charla del equipo local!“, recordó.

Estadísticas de Roberto Martínez con la selección de Portugal

Portugal ganó la Nations League en el estadio Allianz Arena al derrotar a España - crédito Kai Pfaffenbach / REUTERS

Es importante detallar que Martínez llegó después de dirigir a la selección de Bélgica en Qatar al cuadro luso.

Su debut con la absoluta se dio el 23 de marzo de 2023, y allí ganó por 4-0 ante Liechtenstein.

Desde allí dirigió 36 partidos en todas las competencias, sumó 27 victorias y 3 empates, y perdió en 6 oportunidades.

En su más reciente partido, Martínez goleó por la última fecha de las Eliminatorias UEFA a Armenia por 9-1.

Estos son los grupos de Portugal en la UEFA Nations League 2026-2027

El histórico Pepe (exdefensor del Real Madrid y Portugal) en el sorteo de la Nations League 2026-2027 - crédito Benoit Tessier / REUTERS
  • Grupo A1: Francia, Italia, Bélgica, Turquía
  • Grupo A2: Alemania, Países Bajos, Serbia, Grecia
  • Grupo A3: España, Croacia, Inglaterra, Chequia
  • Grupo A4: Portugal, Dinamarca, Noruega, Gales

