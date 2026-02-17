Por qué ‘Willy el Tiburón’, la mascota del Junior de Barranquilla, está en la lista de las peores mascotas del fútbol mundial

La mascota llegó a ser sancionada - créditos @juniorclubsa/IG | @el_tiburon_willy/IG

La mascota oficial del club Junior de Barranquilla, conocida como Willy, el tiburón, fue centro de atención luego de una serie de incidentes ocurridos durante un encuentro ante el Cúcuta Deportivo.

El caso aunque pasó varios años atrás, volvió a ser tendencia luego de que dos jóvenes youtubers españoles identificados como Juan Corellano y Javi Nácher lo mencionaron en un polémico listado que incluyeron en el programa que transmite por la plataforma de videos, y llamado A Bote Pronto.

Según lo relatado por ambos, Willy realizó una serie de acciones que incluyeron bailar de manera provocativa con aficionados y a otra mascota patrocinadora, así como manipular y pisotear una camiseta del equipo rival.

El origen de Willy se remonta a la iniciativa de un hincha llamado Óscar Borrás, quien confeccionó un disfraz de tiburón con materiales improvisados para animar al equipo.

El impacto fue tal que la afición adoptó el apodo de “los tiburones” y Óscar se convirtió en la mascota no oficial durante años.

En el año 2000, el club decidió profesionalizar el personaje y contrató a Willy Evaristo de la Hoz Martínez, quien previamente había trabajado como mascota en equipos de béisbol.

Durante el partido mencionado, Willy protagonizó “innumerables momentos virales”, como bailes con seguidores y la llegada al estadio en un carrito personalizado.

El momento más polémico ocurrió cuando la mascota mordió, pisó y restregó por el suelo una camiseta del Cúcuta Deportivo, además de simular un gesto considerado ofensivo con la prenda.

Los dos periodistas españoles recordaron el caso de la polémica mascota del Junior de Barranquilla, llamado Willy el tiburón - crédito @abotepronto_oficial/IG

Ante la reacción generada, Willy ofreció públicamente disculpas en su momento, y dijo: “Estoy arrepentido por un acto que se cometió en el estadio y aprovecho para pedirle disculpa al Cúcuta Deportivo, a la afición del Cúcuta”.

Este episodio llevó a que la mascota fuera sancionada con la prohibición de participar en un partido, medida que recuerda situaciones similares ocurridas en otros países, como la primera vez que una mascota recibió una tarjeta amarilla en España.

La figura de Junior de Barranquilla que preguntaron desde el fútbol mexicano

A inicios de febrero Junior de Barranquilla rechazó una oferta de Atlas de México por el atacante paraguayo Guillermo Paiva tras considerar insuficiente el monto propuesto, cuando restan solo semanas para el cierre de inscripciones en la Liga BetPlay.

En el centro de la decisión está la intención del club colombiano de mantener un plantel competitivo, clave ante los desafíos que plantea la defensa del título local y la próxima fase de grupos de la Copa Libertadores.

Al respecto, el periodista Felipe Sierra informó en su cuenta de X que la directiva del Junior de Barranquilla desestimó la propuesta presentada por Atlas.

Según Sierra, la única alternativa que analizaría el equipo sería una oferta que se acerque a tres millones de dólares (USD 3.000.000), una cifra que refleja lo invertido cuando el club ejecutó la opción de compra del pase de Paiva a Olimpia.

Guillermo Paiva fue una de las figuras que ayudó a darle la estrella once al equipo Tiburón - crédito Junior FC

La salida de Paiva solo se consideraría atractiva para Junior si le permite afrontar el costo de encontrar un reemplazo de jerarquía.

Hasta ahora, el delantero paraguayo de 28 años se mantiene como un pilar para el técnico Alfredo Arias, que lo valora tanto por su capacidad de definición como por su aporte colectivo.

Con la proximidad de la fecha límite del 6 de marzo de 2026 para la inscripción de jugadores en Dimayor, los clubes colombianos han acelerado negociaciones y ajustes tácticos, una dinámica a la que Junior no ha sido ajeno.

En 55 partidos disputados con Junior, Paiva suma 12 goles, siete asistencias y fue clave en el reciente título obtenido frente a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Su rendimiento borró las dudas surgidas tras su paso por Colo Colo de Chile, donde registró cinco goles en 44 encuentros.

El técnico Arias concibe a Paiva como un jugador versátil y determinante, ideal para integrarse con la reciente incorporación de Luis Fernando Muriel.

Luis Fernando Muriel, la contratación de la temporada, marcó su primer gol con la camiseta del Junior FC, luego de cuatro partidos - crédito Junior FC

La directiva y el entrenador consideran a Paiva una pieza estructural: su polifuncionalidad y su integración en el esquema actual dificultan cualquier opción de venta mientras no se plantee una oferta superior.

Junior también se apoya en la experiencia de Teófilo Gutiérrez y la posible vuelta de Carlos Bacca para sostener la ofensiva ante posibles ausencias.