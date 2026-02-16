Kevin Mier volverá a las canchas con Cruz Azul, pero no al equipo principal: cómo va su recuperación

Kevin Mier se fracturó la pierna a finales del 2025 en un partido de Liguilla de México - crédito REUTERS/Henry Romero

Kevin Mier, portero colombiano de Cruz Azul, está listo para regresar a las canchas tras superar una fractura de tibia sufrida hace casi tres meses, aunque su reaparición no se dará con el primer equipo sino en la categoría Sub-21.

La decisión busca asegurar su buen estado físico antes de que retome la titularidad en la Liga MX y, además, responde a la necesidad de que recupere ritmo competitivo para un eventual retorno próximo al máximo nivel y de cara a sus aspiraciones con la Selección de Colombia rumbo a la Copa del Mundo 2026.

La directiva y cuerpo técnico de Cruz Azul optaron por un retorno escalonado de Mier, quien podría acumular sus primeros minutos oficiales en el torneo de la Sub-21 enfrentando al equipo juvenil de Chivas, escenario previsto para este fin de semana.

El portero con proceso en la seleccción Combia recibió una fuerte patada de Adalberto Carrasquilla, jugador de Pumas - crédito REUTERS/Henry Romero

El periodista César Caballero, de ESPN, confirmó: “Hay una posibilidad de que Kevin Mier vuelva a la actividad el próximo fin de semana con la U21. Se evaluará la situación en la semana para definir si es posible o lo aguantan un poco más de tiempo. Lo que es una realidad es que el regreso del colombiano comienza a tomar forma”.

Esta determinación responde a la intención del equipo de que Mier demuestre estar en las mejores condiciones técnicas y físicas antes de volver a ocupar el puesto de titular, mientras el técnico Nicolás Larcamón y su equipo médico supervisan todo el proceso de recuperación.

Las consecuencias para Cruz Azul por la grave lesión de Kevin Mier

El último partido disputado por Kevin Mier fue en la jornada 17 del Apertura 2025 ante Pumas UNAM, donde sufrió una fractura de tibia tras una dura entrada de Adalberto Carrasquilla. En ese encuentro en Puebla, disputado en noviembre de 2025, el silbante Fernando Guerrero no expulsó al jugador panameño pese a las imágenes del VAR, decisión que alteró el rumbo del partido y del torneo para el equipo celeste.

El portero colombiano tiene actuaciones destacadas en el fútbol azteca - crédito @CruzAzul / X

La ausencia de Mier fue especialmente costosa: no sólo se perdió la Liguilla, sino también la Copa Intercontinental y el arranque del Clausura 2026, además de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026. Durante su recuperación, el puesto de guardameta principal lo ocupó Andrés Gudiño, quien registró actuaciones que permitieron a Cruz Azul recibir apenas cuatro goles en seis jornadas y mantener al equipo como sublíder del torneo.

A lo largo de su estancia en Cruz Azul, el arquero colombiano suma 94 partidos disputados, dos tarjetas amarillas, 92 goles permitidos y 38 vallas invictas, según Vanguardia.

Trayectoria y expectativas futuras

Mier, que llegó a la Noria en 2024 procedente del Atlético Nacional, rápidamente se ganó el aprecio de la afición por sus actuaciones determinantes, especialmente en un año en el que Cruz Azul rozó el título en ambos torneos cortos y estableció un récord de puntos, aunque fue eliminado por el América.

Kevin Mier es uno de los jugadores llamados a tomar el recambio en Cruz Azul - crédito Gary A. Vasquez-Imagn Images

El portero comenzó a recibir señalamientos por errores decisivos que costaron puntos y eliminaciones, como la ocurrida en el Clausura 2025 nuevamente ante las Águilas. No obstante, su inminente regreso renueva las expectativas del club y de la Selección de Colombia, que busca afianzar al arquero de 25 años de cara al proceso de preparación para el Mundial 2026.

A la par de su rehabilitación, periodistas como Adrián Esparza Oteo proyectan que en un par de semanas podría integrarse por completo a los entrenamientos del primer equipo, pero la estrategia definida por Cruz Azul sigue siendo darle minutos en la Sub-21 antes de considerar su reincorporación plena al máximo circuito.

Mientras tanto, la presencia del portero cafetero en las instalaciones de La Noria ya ha provocado un impacto emocional positivo en la plantilla, que aguarda su vuelta definitiva para reforzar el plantel hacia la fase final del torneo mexicano.