Así quedó el calendario de partidos de Colombia en el hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20

La Selección Colombia femenina sub-20 empezará el hexagonal del Sudamericano el lunes 16 de febrero - crédito FCF

El Sudamericano Femenino Sub-20 terminó la fase de grupos por todo lo alto, con seis equipos que se metieron en la siguiente ronda, cuatro eliminados y Colombia entre los conjuntos que pelearán por el título y uno de los cuatro tiquetes a la Copa Mundial de la FIFA en Polonia.

La Tricolor tiene listo el calendario de partidos en el hexagonal final, que dará inicio el lunes 16 de febrero y promete ser emocionante hasta el final, por el nivel de los rivales y su historia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el caso de Colombia, una de sus fichas clave para la segunda ronda es la portera Luisa Agudelo, que afronta su segundo Sudamericano Sub-20 y con un récord en la espalda, el que espera ratificar con una buena presentación en los próximos cinco compromisos en Paraguay.

Calendario en el hexagonal

Durante la ronda de grupos, el combinado del técnico Carlos Paniagua tuvo una excelente presentación en la parte defensiva, pues no recibió anotaciones y marcó en tres ocasiones, que le sirvieron para ser primero con ocho puntos, producto de dos triunfos y dos empates.

Colombia ahora empezará su camino en el hexagonal contra Ecuador el 16 de febrero, según el calendario establecido por la Conmebol para el Sudamericano Femenino Sub-20, pues los compromisos se armarán dependiendo de las posiciones de los clasificados en la primera fase.

Ecuador abrirá el hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20 contra la selección Colombia - crédito Conmebol

Con respecto al primer rival de las cafeteras, se clasificó a última hora tras vencer a Perú por 4-0 en la quinta fecha del grupo B, que le permitió asegurar el tercer lugar y entrar junto a Argentina, líder de la zona, y Brasil, además de la motivación por llegar con una gran victoria en el brazo.

De otro lado, Argentina será el último equipo al que la Tricolor enfrentará en el hexagonal, al superar de manera sorpresiva a las brasileñas por 2-1, quedar puntera y con puntaje perfecto de 12 unidades, siendo la mejor selección en lo que va del campeonato.

Argentina se quedó con el grupo B y se medirá con Colombia en el cierre del hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20 - crédito Conmebol

Cabe recordar que los tres encuentros que se organizarán por jornada, se celebrarán el mismo día, con dos días de descanso entre cada fecha y que terminará el sábado 28 de febrero, para definir las clasificadas al mundial de Polonia y las próximas figuras del fútbol femenino en el continente.

Partidos de Colombia en el hexagonal

Colombia vs. Ecuador: lunes 16 de febrero

Colombia vs. Brasil: jueves 19 de febrero

Paraguay vs. Colombia: domingo 22 de febrero

Venezuela vs. Colombia: miércoles 25 de febrero

Colombia vs. Argentina: sábado 28 de febrero

El récord de Luisa Agudelo

Luisa Agudelo, portera de la selección Colombia femenina Sub-20, consiguió una marca inédita al completar cuatro partidos sin recibir goles en la fase de grupos del Sudamericano. Esta actuación no solo otorgó el primer lugar del Grupo A al equipo nacional, sino que también establece un nuevo estándar en la historia del fútbol femenino juvenil.

Luisa Agudelo es la capitana de la selección Colombia femenina sub-20 y figura en el Sudamericano - crédito Conmebol

En la última jornada de la fase inicial, Colombia igualó sin goles ante Paraguay y selló el primer puesto del grupo. Esta igualdad significó, además, la confirmación de que la arquera caleña terminó la etapa inicial con la portería invicta durante los 360 minutos disputados, algo que hasta ahora ninguna otra guardameta colombiana había logrado en las cuatro fechas del Sudamericano Sub-20.

El antecedente más cercano se remonta a 2012, cuando la selección sub-20 de Colombia mantuvo su arco sin goles durante tres partidos con Stefany Castaño como portera. No obstante, esa serie se interrumpió en el cuarto encuentro de la primera ronda, lo que amplifica el mérito alcanzado recientemente por Agudelo.