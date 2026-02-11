Luis Javier Suárez elegiría su próximo destino y el Real Madrid podría ser una opción: así lo analizan desde España

Luis Javier Suárez es uno de los máximos goleadores del fútbol de Portugal - crédito Pedro Nunes/REUTERS

El presente de Luis Javier Suárez en el Sporting de Lisboa no podría ser más prometedor. El atacante colombiano, nacido en Santa Marta, se ha transformado en el referente ofensivo del club luso y fue clave en el clásico ante Porto por la fecha 21 de la Primeira Liga, donde se vistió de héroe al marcar el gol agónico que rescató un empate en condición de visitante.

Gracias a su tanto, el Sporting se mantiene en la pelea directa con el líder Porto, consolidando la figura de Suárez como una de las más determinantes del fútbol portugués en la actualidad.

El rendimiento del atacante colombiano no pasa desapercibido en Europa. Tras su paso por clubes como Granada, Olympique de Marsella y Almería, el delantero cafetero ha encontrado en el Sporting el escenario ideal para explotar sus condiciones y sumar goles decisivos.

Su crecimiento y regularidad lo han puesto en la mira de reclutadores y grandes clubes del continente, que ya empiezan a analizar la posibilidad de ficharlo en el próximo mercado.

El nombre de Suárez sigue resonando en Almería, su club anterior en España. El periodista Juan Antonio Manzano, del medio ibérico Onda Cero, analizó en entrevista con Gol Caracol el futuro del samario e indicó que “el destino de Luis Javier Suárez estará donde él decida”.

El español señaló que si bien es cierto “no depende únicamente de su voluntad, sino también de factores externos como la situación de los equipos, la temporada y las ofertas que puedan surgir, después de haber sido clave para que el Sporting de Portugal se meta en el top 8 de la Champions League y con la cantidad de goles que lleva -y estamos apenas a mitad de temporada-, es evidente que el gol es lo más cotizado en el mercado, así que no tengo dudas de que aún está por llegar un traspaso importante en Europa”.

El periodista ibérico fue más allá y planteó la posibilidad de que Suárez pueda regresar a LaLiga, incluso a uno de los grandes del fútbol español: “¿Será en España? Hoy por hoy es perfectamente posible que pueda acceder a alguno de los clubes más importantes, pero deben darse las circunstancias adecuadas. Teóricamente tiene la calidad de sobra. En la práctica, por ejemplo, para que Real Madrid pueda incorporarlo, tendría que hacer ajustes en su plantilla actual”.

En el contexto actual, tras la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid, el interinato está a cargo de Álvaro Arbeloa, pero en redes sociales y medios de comunicación se especula que Florentino Pérez podría estar negociando con Jürgen Klopp, que ya conoce el fútbol colombiano gracias a su relación con Luis Díaz en el Liverpool y podría darse el interés de sumar al atacante del Sporting por sus características y olfato goleador.

Sobre Barcelona, Manzano fue enfático al decir que el Culé “podría ser una opción, pero necesitaría una importante inversión y ahora mismo no atraviesa por su mejor momento financiero”.

Luis Suárez, en la mira del mercado internacional

El gran momento de Suárez no solo lo mantiene como una de las figuras más seguidas del fútbol de Portugal, sino que lo proyecta como uno de los delanteros más apetecidos para el próximo mercado de fichajes en Europa. Con 19 goles en 21 partidos, el colombiano iguala en la tabla de artilleros a Vangelis Pavlidis del Benfica, lo que refuerza su valor y potencial para dar el salto a un club de mayor jerarquía.

El Sporting de Lisboa, consciente de su importancia, buscará retenerlo de cara a la segunda parte de la temporada, donde el club aspira a pelear por el título nacional y avanzar en la Champions League. Sin embargo, las cifras de Suárez y la demanda de delanteros en el mercado europeo hacen que su nombre sea uno de los más cotizados y que cualquier oferta relevante pueda cambiar el rumbo de su carrera en los próximos meses.