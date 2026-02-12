Luis Suárez fue elegido mejor delantero y jugador del mes de enero en la Liga de Portugal: así se definieron las votaciones

Luis Suarez se ha convertido en una de las figuras claves para el cuadro de Lisboa - crédito Rita Franca / REUTERS

El gol de Luis Javier Suárez en el estadio do Dragão en el empate agónico entre Oporto y Sporting de Lisboa por la fecha 21 de la Primeira Liga de Portugal, vino para el exdelantero de Almería con varios reconocimientos.

En esta ocasión, junto al que sumó el 10 de febrero de 2026 como el mejor delantero del mes de enero en el campeonato portugués, se sumó el del más destacado en la competición.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El reconocimiento a Luis Javier Súarez como jugador del mes llegó el 12 de febrero de 2026 - crédito @ligaportugal / X

El atacante colombiano que está cerca de completar las 20 anotaciones en la Liga de Portugal, fue reconocido como el mejor jugador del mes.

Luis Suárez debutó en enero en la lista oficial de premios de la Liga Portugal, y por partida doble. Tras ser nombrado Jugador Avanzado Continental del Mes, el número 97 de los Leones también ganó el premio al Jugador Betclic del Mes de la Liga Portugal, con un 37,04% de los votos de los entrenadores de la competición.

En esta elección, Suárez superó a los competidores Yanis Begraoui (delantero argelino del Estoril Praia), con el 16,67% de los votos, y a Vangelis Pavlidis (atacante griego del SL Benfica), que obtuvo el 12,04% de las preferencias.

En medio de lo que fue su selección, la página oficial de la Liga de Portugal destacó su gran papel con el cuadro lisboeta de la siguiente forma:

“El colombiano de 28 años, que ha sido fundamental en el sector de ataque del conjunto verdiblanco, rindió a un gran nivel, registrando tres goles y una asistencia en los tres partidos disputados durante el periodo de evaluación, en los que el Sporting CP venció a Casa Pia AC (3-0) y FC Arouca (2-1), y empató con Gil Vicente FC (1-1)”, dijeron.

El colombiano, el 10 de febrero de 2026, había ganado el título a mejor delantero del mes - crédito @ligaportugal / X

En la elección como delantero del mes, la organización de la Liga de Portugal, también ganó las elecciones con el 36,28% de los votos, sobre sus mismos rivales: el argelino Yanis Begraoui del Estoril Praia que obtuvo el 29,20% de votos, y el griego Vangelis Pavlidis que sumó el 7,96%.

Así reseñaron su gran participación durante el primer mes del 2026:

"En un mes donde los Leones se mostraron invencibles, el número 97 fue titular habitual en los tres partidos que disputaron los verdiblancos en la competición, donde marcó ante el Gil Vicente FC (1-1) y marcó dos goles en la visita al FC Arouca (2-1), sumando además una asistencia ante el Casa Pia AC (3-0)"

Estadísticas de Luis Javier Suárez en la temporada 2025-2026

El delantero samario sigue aumentando su cuenta goleadora en la temporada 2025-2026-crédito @sporttvportugal/X

Durante la temporada 2025-2026, Luis Suárez ya acumula 35 partidos en 2.774 minutos, con un registro de 26 goles y 6 asistencias, además de recibir la tarjeta amarilla en 6 ocasiones.

Su más reciente gol se dio en el empate en mención ante el Oporto de Portugal. A continuación, así va la tabla de goleadores del campeonato portugués:

Vangelis Pavlidis (Benfica - Grecia): 19 goles Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa - Colombia): 19 goles Yanis Begraoui (Marruecos - Estoril): 15 goles Samu (España - Oporto): 13 goles Jesús Ramírez (Venezuela - Nacional): 13 goles Pedro Gonçalves (Portugal - Sporting): 10 goles Clayton (Brasil - Rio Ave): 10 goles Ricardo Horta (Portugal - SC Braga): 10 goles Pablo (Brasil - Gil Vicente): 10 goles Rodrigo Zalazar (Uruguar SC Braga): 9 goles

Esto dice la prensa de Portugal sobre la lesión de Luis Suárez

Luis Suárez es el máximo goleador del Sporting CP con 26 goles - crédito Sporting CP

En el clásico disputado en el Estadio do Dragão, Luis Suárez, delantero del Sporting, afrontó el partido en condiciones límite. El futbolista colombiano, aunque evidenció molestias físicas, se mantuvo en el campo durante los noventa minutos, acumulando su duodécima presencia consecutiva como titular, con un total de 1.140 minutos disputados de manera ininterrumpida según el diario Record de Portugal. Este esfuerzo constante lo obligó a recibir una atención especial durante el descanso del encuentro.

Durante el receso del clásico ante el FC Porto, el cuerpo técnico del Sporting prestó cuidados específicos a Suárez, quien salió al segundo tiempo con una protección visible en la zona del muslo y la rodilla derecha. La medida buscaba permitirle continuar sobre el terreno de juego a pesar de las molestias evidenciadas. La continuidad del delantero como pieza clave contrasta con lo que sucederá en la próxima jornada: Suárez deberá cumplir una sanción de un partido, lo que le dará, finalmente, un necesario periodo de descanso.

La ausencia del colombiano en el siguiente compromiso ha sido confirmada por la información del medio portugués, que detalla que Suárez no estará disponible para el entrenador Rui Borges en el enfrentamiento ante el Famalicão, programado para las 3:30 p. m. del 15 de febrero de 2026. Así, el Sporting deberá reconfigurar su frente de ataque ante la imposibilidad de contar con quien ha superado la competencia de otros delanteros, como Begraoui y Pavlidis, en la lucha por la titularidad.

Cuándo vuelve a jugar el Sporting de Lisboa

Luis Suárez juega su primer temporada con Sporting CP - crédito Sporting CP

El cuadro de Lisboa volverá a la acción el 15 de febrero de 2026 a partir de las 3:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio José Alvalade cuando enfrente al FC Famalicão.

A continuación, estos son los partidos que tendrán durante el mes de febrero de 2026:

15 de febrero de 2026 - Liga de Portugal: Sporting Lisboa vs. Famalicão

21 de febrero de 2026 - Liga de Portugal: Moreirense vs. Sporting Lisboa

27 de febrero de 2026 - Liga de Portugal: Sporting Lisboa vs. Estoril Praia