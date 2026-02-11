El debut de Jhon Arias en Palmeiras genera expectativa en Brasil

El colombiano vuelve al fútbol brasileño tras un breve paso por el Wolverhampton de Inglaterra-crédito @Palmeiras/X

La llegada de Jhon Arias a Palmeiras se ha convertido en uno de los movimientos más comentados del mercado sudamericano.

El atacante colombiano, que dejó al Wolverhampton de la Premier League para sumarse al club paulista bajo la dirección de Abel Ferreira, aún no ha podido ser inscrito oficialmente, ya que restan trámites administrativos para habilitar su regreso a Brasil, país que conoce tras su destacado paso por Fluminense tras obtener la Copa Libertadores y Recopa Sudamericana.

La expectativa por ver al atacante colombiano vistiendo la camiseta del Palmeiras crece entre la afición y diferentes medios de comunicación. Diversos sectores ya especulan sobre la fecha de su estreno, señalando que el debut podría producirse en un escenario cargado de simbolismo y tensión deportiva.

Un regreso con tensión: el estreno de Arias en Palmeiras

Jhon Arias quedó campeón con Fluminense de la Copa Libertadores 2023 - crédito Phelan M. Ebenhack/AP Foto

El periodista Diego Rueda de Caracol Radio informó a través de su cuenta oficial de X que el “debut de Jhon Arias con Palmeiras sería el 25 de febrero, fecha en la que el colombiano podría enfrentar a Fluminense, su exequipo”. La posibilidad de que el delantero haga su primera aparición en un partido ante el club carioca que lo proyectó internacionalmente añade un ingrediente especial al regreso del chocoano al fútbol brasileño.

Sin embargo, la concreción de este debut depende de varios factores. Primero, la obtención de la documentación necesaria para su inscripción oficial. Además, el jugador de la Tricolor deberá completar los entrenamientos bajo la supervisión de Abel Ferreira y ponerse a punto junto a sus nuevos compañeros.

El cuerpo técnico también evaluará si el delantero está listo física y tácticamente para asumir el desafío de enfrentarse a su anterior club en un duelo que, para la hinchada de Fluminense, tiene un significado particular.

No hay que olvidar que el chocoano, en reiteradas ocasiones, aseguró que de regresar a Brasil solo vestiría la camiseta del Flu, una declaración que ahora genera debate tras su traspaso al Albiverde.

Así se gestó la llegada de Arias: una apuesta estratégica para Palmeiras

El colombiano tendrá su segunda experiencia en el fútbol brasileño - crédito @Palmeiras / X

El periodista Thiago Ferri de Globo Esporte reveló detalles de las negociaciones que culminaron en el fichaje de Arias. El director deportivo Anderson Barros lideró el proceso, coordinando con la presidenta Leila Pereira para convencer al delantero de unirse al proyecto verdão.

Parte fundamental de la gestión incluyó una llamada que buscó transmitirle al atacante la confianza en la estructura y ambición del club, especialmente de cara a la Copa del Mundo 2026, donde el jugador aspira a consolidarse como pieza importante en la selección cafetera dirigida por Néstor Lorenzo.

Palmeiras presentó su proyecto como el ideal para que mantenga ritmo de competencia y visibilidad en la previa de la cita mundialista, considerando que el colombiano es uno de los nombres fijos en las convocatorias nacionales y una de las alternativas ofensivas más valoradas de la Tricolor.

El análisis de Abel Ferreira sobre la llegada de su nueva contratación

Abel Ferreira sabe lo que es dirigir a colombianos tras el paso de Richard Ríos por Palmeiras - crédito Jean Carniel/REUTERS

La llegada de Jhon Arias ha generado diversas reacciones puertas adentro del Palmeiras. En conferencia de prensa, el técnico portugués Abel Ferreira subrayó que la operación fue impulsada por la presidenta del club, Leila Pereira.

Aunque reconoció la calidad del nuevo refuerzo, dejó en claro que su aporte se evaluará en la cancha: “Los jugadores son refuerzos cuando empiezan a jugar porque hay que ver cuánto van a ayudar en el terreno de juego. El anuncio es fantástico porque necesitamos futbolistas con buenas funciones; sé que están haciendo esfuerzos muy grandes cuando hablamos de jugadores de este nivel”.

Ferreira evitó mostrarse eufórico y optó por un tono discreto, remarcando que el verdadero valor del colombiano se conocerá cuando sume minutos oficiales y demuestre su capacidad para adaptarse tanto al estilo del equipo como a las exigencias del fútbol brasileño.

El técnico lusitano, bicampeón de la Copa Libertadores con Palmeiras, es conocido por su rigurosidad táctica y su preferencia por futbolistas que aporten al funcionamiento colectivo.