Diego Pescador, del Movistar Team, se consagró campeón de los jóvenes en el Tour de Omán: así quedó Nairo Quintana en la clasificación general

Diego Pescador ganó el premio a mejor jóven, mientras que Nairo Quintana fue el mejor ciclista del Movistar Team - crédito Movistar Team

El Tour de Omán 2026 concluyó con una destacada participación de los ciclistas colombianos, que lograron posiciones relevantes en las principales clasificaciones.

Nairo Quintana fue el mejor ubicado en la clasificación general, situándose en el séptimo puesto, mientras que Diego Pescador se quedó con el título como mejor joven del evento. Además, Juan Sebastián Molano subió al podio en la clasificación por puntos, evidenciando el protagonismo tricolor durante la competencia.

En la etapa final, disputada en la exigente Montaña Verde, Quintana cruzó la meta en sexto lugar, a solo 16 segundos del ganador, el italiano Christian Scaroni. Este resultado le permitió asegurar el séptimo lugar en la general, a 52 segundos del campeón de la carrera.

La primera carrera del ciclista colombiano en el 2026 terminó con buenas sensaciones - crédito Movistar Team

Quintana manifestó su satisfacción por el rendimiento del equipo, aunque reconoció cierta insatisfacción por no haber avanzado más posiciones: “Hoy, con la etapa reina, que es la última de esta carrera, tenemos expectativas muy altas”, expresó en sus redes sociales. “Hemos terminado séptimo y octavo y hemos ganado la clasificación de los jóvenes y, bueno, aprendizaje en esta carrera y seguir sumando experiencia a futuro”.

Por su parte, Diego Pescador se consolidó como la revelación colombiana en Omán. Tras una semana de alta exigencia, superó en la clasificación juvenil al noruego Martin Tjotta por 13 segundos y al francés Louis Rouland por 14 segundos.

Diego Pescador tiene contrato hasta 2027 con Movistar Team, luego de su llegada en 2025 - crédito Movistar Team

Terminó octavo en la general final, alcanzando su segundo Top 10 de la temporada. Pescador valoró el rendimiento colectivo: “El final de la etapa de hoy fue muy duro, muy agresivo. Todo el día se fue muy rápido en el llano. Al final, las fuerzas en la subida final eran muy parecidas”. “Supimos estar bien y estar dentro de los diez primeros, que era también uno de los objetivos para nosotros. Subimos al podio como mejor joven y pienso que ha sido un balance bueno para el equipo”.

Entre los velocistas, Juan Sebastián Molano sobresalió al ocupar el tercer lugar en la clasificación por puntos, solo detrás del italiano Scaroni y el francés Baptiste Veistroffer. Molano cerró la competencia en la posición 103 de la general, tras destacarse en los embalajes y obtener una victoria parcial en jornadas llanas.

Mientras tanto, Fernando Gaviria, compañero de equipo en el Movistar Team, finalizó la carrera en la casilla 102 de la general. Ambos ciclistas cumplieron su labor en etapas poco favorables para los velocistas.

Otro colombiano en la prueba, Einer Rubio, debió retirarse de la carrera por complicaciones gastrointestinales. Su abandono ocurrió durante las etapas de media montaña, cuando intentaba mantenerse con el pelotón principal.

El colombiano ha sido una de las fichas claves en el cuadro ibérico - crédito @Movistar_Team / X

El balance de la participación nacional muestra una mezcla de experiencia y juventud en el ciclismo colombiano. Los resultados consolidan a figuras como Quintana y confirman el impulso de nuevos talentos como Pescador, en una prueba considerada antesala de futuras grandes vueltas europeas. Con este desempeño, Colombia reafirma su lugar entre los referentes del ciclismo internacional, exhibiendo una generación que se consolida y la vigencia de sus corredores experimentados.

La próxima carrera de Nairo Quintana sería el UAE Tour que iniciará el lunes 16 de febrero y que se extenderá hasta el domingo 22 de febrero. Serán siete etapas en donde se destacan la etapa 3 y la etapa 6 como las dos jornadas de alta montaña. Harold Tejada y Juan Sebastián Molano serán los otros dos corredores colombianos confirmados por el Astana y el UAE Team Emirates. En las siete ediciones pasadas, Colombia no ha tenido ganadores de la clasificación general de esta carrera.