Jhon Jáder Durán recién llega al Zenit y en Rusia ya recibe fuertes críticas: “No correría ese riesgo”

Denis Ugarov mostró dudas sobre el rendimiento y el modo de incorporación del colombiano, subrayando el riesgo de no contar con opción de compra definitiva en el acuerdo

El 9 de febrero de
El 9 de febrero de 2026, el delantero llegó a la Primera División del Fútbol Ruso, su sexto equipo en su carrera deportiva - crédito @zenit_spb / Instagram

El 9 de febrero de 2026 se confirmó la transferencia de Jhon Jáder Durán en calidad de cedido del Fenerbahçe al Zenit de San Petersbugo, equipo de la primera división del fútbol ruso.

El exatacante del Al-Nassr será el futbolista colombiano número 19 en la historia en jugar en dicho país, además de acompañar a Wilmar Barrios (exvolante del Boca Juniors y de la selección Colombia) en el cuadro de los Artilleros Antiaéreos (apodo por el cual es conocido el Zenit).

Jhon Durán llega en calidad
Jhon Durán llega en calidad de cedido al fútbol de Rusia-crédito Stringer/REUTERS

No obstante, desde su llegada, las críticas no se hicieron esperar y en medio de lo que fue su presentación, el exjugador ruso y referente del Zenit, Denis Ugarov, habló sobre el fichaje de Durán, expresando que tiene dudas sobre su actualidad deportiva, además de que, en caso de que fuera directivo, no hubiera fichado al colombiano, replicadas por el diario SporX de Turquía, el 9 de febrero de 2026.

“No sé qué rendimiento tendrá Durán. No creo que sea un refuerzo real. Su rendimiento en Turquía fue cuestionable. Solo estuvo traspasado por seis meses y no se le pagó la tarifa de traspaso; estuvo cedido hasta final de temporada. Creo que esto podría causar problemas. Yo no correría ese riesgo. Traspasar a un jugador de forma permanente es una cosa, cederlo es otra. Las consecuencias de estos traspasos también son diferentes”, dijo.

Las primeras palabras de Jhon Jáder Durán como nuevo refuerzo del Zenit

El delantero colombiano tendrá su
El delantero colombiano tendrá su primera experiencia en el fútbol ruso - crédito Zenit de San Petersburgo / Anna Meier

En declaraciones al medio oficial del Zenit de San Petersburgo, el 9 de febrero de 2026, Durán explicó cómo se dieron los enlaces para fichar al cuadro ruso, y allí confesó que Wilmar Barrios fue una de las fichas claves para ayudarlo a llegar a Rusia:

“Estuve hablando con Wilmar y me ayudó mucho en todo el proceso y me lo explicó todo. Decidí irme al Zenit por el club y el reto. Me ayudará a desarrollarme como jugador y quiero formar parte del equipo. El club me quería aquí y eso me motivó a seguir aquí. Todo esto es importante para mí; el club espera que les ayude y haré todo lo posible por demostrar esa confianza”, dijo.

Estadísticas de Jhon Durán en el Fenerbahçe

El colombianbo compartirá camerino con
El colombianbo compartirá camerino con Wilmar Barrios y llevará el número 9 en su dorsal - crédito Zenit

Bajo la dirección del italiano Domenico Tedesco, Jhon Jáder Durán su El colombiano sumó 21 partidos, 12 como titular, 5 goles y 2 asistencias desde su arribo al club en 1.130 minutos.

En lo que se refiere a la UEFA Europa League, el cuadro turco perdió ante los Villanos del Aston Villa por 1-0, con el gol de Jadon Sancho al minuto 25, en puestos de playoffs del certamen.

A continuación, estos fueron los detalles de sus goles:

  • 12 de agosto de 2025 - Champions League: 62 minutos y gol en el Fenerbahçe 5-2 Feyenoord
  • 2 de noviembre de 2025 - Superliga de Turquía: 24 minutos y gol en el Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe
  • 1 de diciembre de 2025 - Superliga de Turquía: 27 minutos y gol en el Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
  • 20 de diciembre de 2025 - Superliga de Turquía: 90 minutos y gol en el Eyüpspor 0-3 Fenerbahçe
  • 6 de enero de 2026 - Copa de Turquía: 90 minutos y gol en el Fenerbahçe 2-0 Samsunspor

Historia del Zenit de San Petersburgo

Zenit de Rusia es uno
Zenit de Rusia es uno de los equipos más populares de Rusia - crédito Marko Djurica / REUTERS

El Zenit de San Petersburgo ha construido una trayectoria que trasciende lo estrictamente futbolístico: con 10 ligas locales y un total de 28 títulos oficiales, el club encarna la transformación de una ciudad que desafió la hegemonía de Moscú y simboliza los profundos cambios políticos, económicos y sociales que vivió Rusia durante el último siglo. Su ascenso, afianzado en las últimas dos décadas, lo posiciona como uno de los equipos más laureados del país, igualando al Spartak de Moscú en conquistas ligueras.

Tras consolidarse en el ámbito nacional y vivir su mayor auge tras el año 2005, el Zenit experimentó un punto de inflexión irreversible con la entrada de Gazprom como principal patrocinador.

Este respaldo financiero permitió a la institución desarrollar un ambicioso proyecto deportivo, renovar infraestructuras y proyectarse en la escena internacional. El impulso se coronó en 2008 con su conquista de la Copa UEFA y la Supercopa de Europa, cuando el equipo venció al Manchester United en el estadio Luis II de Mónaco por 2-1, el 29 de agosto. Esta generación, dirigida en la cancha por figuras como Andréi Arshavin, marcó el salto definitivo del Zenit al primer plano del fútbol continental.

En los años recientes, el club consolidó su hegemonía local, inaugurando el Gazprom Arena, considerado uno de los estadios más modernos de Europa. Sin embargo, su proyección internacional experimentó retrocesos a partir de las sanciones que excluyeron a los equipos rusos de las competiciones bajo la órbita de la UEFA, lo que limitó el alcance global de su éxito deportivo.

