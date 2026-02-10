Falcao reveló su mayor sueño: “Quería ganar el Balón de Oro en mi mejor momento”

Falcao García actual jugador de Millonarios soñaba con obtener el Balón de Oro tras su paso por Atlético de Madrid - crédito Millonarios FC

El 10 de febrero de 1986 nació en Santa Marta uno de los grandes íconos del fútbol colombiano: Radamel Falcao García. El “Tigre”, máximo goleador histórico de la selección Colombia con 36 anotaciones en 105 partidos, cumple 40 años y sigue vigente como referente tanto en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) como en el panorama internacional.

En la actualidad, el samario defiende la camiseta de Millonarios, equipo del que siempre se declaró hincha y donde busca cumplir uno de sus grandes sueños: levantar el título de la liga colombiana con el Embajador, tras sus dos ciclos en el club durante el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2025.

En medio de la celebración por su cumpleaños, Falcao concedió una entrevista al medio francés L’Équipe, en el que hizo un repaso por los momentos más destacados de su carrera.

El colombiano Radamel Falcao García hizo parte del once ideal de la temporada de la FIFA 2012 - AFP

El delantero recordó con especial cariño su paso por el Atlético de Madrid, donde conquistó la UEFA Europa League 2011-2012 y la Supercopa de Europa 2012, y fue incluido en el mejor once de la temporada 2012 junto a leyendas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, entre otros que fueron campeones del mundo.

Y es que el haber estado ahí no fue para menos: en la gala del Balón de Oro 2012, Falcao ocupó la quinta posición, un hito para el fútbol colombiano y latinoamericano en una época dominada por Messi y Ronaldo. El samario obtuvo el 3,67% de los votos y se instaló en el top 5 de los mejores futbolistas del mundo ese año.

“No todos los futbolistas podrán contarles a sus nietos que fueron quintos en el Balón de Oro. Soñaba con ganar el Balón de Oro, claro, pero pertenezco a la generación de Cristiano y Messi. Durante mis dos años en España, marqué 24 y 28 goles en La Liga. Sin ellos, habría acabado como Pichichi. Creo que nunca estuve tan fuerte como en mi segunda temporada en el Atlético de Madrid”, recordó Falcao.

Los inicios y el salto al fútbol internacional

Falcao ganó la Europa League con el Atlético de Madrid en 2012; anotó dos goles en la final frente al Athletic Club de Bilbao - crédito Reuters

El camino del “Tigre” hacia la élite no fue sencillo. Tras sus primeros pasos en Lanceros de Boyacá, emigró a River Plate en 2001, donde integró el equipo juvenil de la octava división. Su debut en la primera de River se produjo el 29 de mayo de 2005 en un partido del torneo Clausura ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

La adaptación del cafetero no fue fácil porque “durante los tres primeros años, antes de consolidarme, apenas jugué. No era feliz. Afortunadamente, mis padres me animaron a no rendirme. Estas pruebas forjaron mi carácter y me enseñaron disciplina, espíritu de lucha y resiliencia”, relató el delantero, que hoy disfruta de su último baile con Millonarios y persigue el anhelo de coronarse campeón para quedar en la historia del cuadro capitalino.

Falcao García: estadísticas y legado

Falcao García espera poder tener un cupo al que sería su último mundial con la selección Colombia - crédito @FCFSeleccionCol / X

Radamel ha jugado en algunos de los clubes más importantes del mundo y ha dejado huella en cada uno de ellos. Desde su debut profesional hasta la actualidad, el atacante suma un total de 627 partidos oficiales, con 320 goles solo a nivel de clubes, según cifras de Transfermarkt. En Porto, fue figura y goleador, conquistando títulos nacionales e internacionales; en Atlético de Madrid, vivió su mejor etapa individual, siendo reconocido como uno de los mejores delanteros del planeta.

Por ahora, el atacante se enfoca en seguir sumando minutos y mantenerse en plenitud física, convencido de que aún puede ganarse uno de los cupos para la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Para Falcao, este sería el último Mundial de su carrera, tras perderse la edición de Brasil 2014 -a pesar de una eliminatoria brillante- por una grave lesión en la rodilla sufrida con el Mónaco. Cuatro años después, en Rusia 2018, logró cumplir el sueño mundialista y llevó a Colombia hasta los octavos de final, instancia en la que la Tricolor cayó ante Inglaterra en la tanda de penales.