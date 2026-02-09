Así va la selección Colombia en la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub-20: esto necesita la Tricolor para avanzar de ronda

Maithe López marcó el primer gol de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub20, que se juega en Paraguay - crédito Conmebol

La selección Colombia femenina Sub-20 obtuvo su primer triunfo en el Sudamericano de la categoría, tras vencer 1-0 a Venezuela en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, Paraguay.

Este resultado, logrado gracias a un gol de Maithe López en los minutos finales, deja al equipo dirigido por Carlos Paniagua con cuatro puntos y en el segundo lugar del Grupo A, manteniendo sus opciones de avanzar a la siguiente fase del certamen.

El desarrollo inicial del compromiso fue favorable a la selección venezolana, que impuso el ritmo y generó las opciones más peligrosas durante los primeros minutos. La portera Luisa Agudelo resultó fundamental al neutralizar remates de media distancia e impedir la apertura del marcador en un mano a mano. A los 23 minutos, Venezuela estuvo cerca de anotar tras un cobro de tiro libre de Génesis Hernández, cuyo disparo pasó cerca del palo derecho.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La selección Colombia quiere llegar a la final del torneo que se juega en Paraguay - crédito Conmebol

Durante esta etapa, el conjunto colombiano se mostró replegado y sus intentos por inquietar el arco contrario dependieron de la conexión entre Mariana Silva y Maithe López, quienes lideraron las aproximaciones ante la guardameta Rebanales.

La respuesta más clara de Colombia fue un remate cruzado de López, tras una asistencia de Silva, que fue desviado por la arquera rival. En el cierre del primer tiempo, Silva cabeceó un centro por izquierda, pero Rebanales nuevamente resolvió.

En los minutos posteriores al gol, Colombia sostuvo la ventaja mediante un juego ordenado y presencia en campo rival. El equipo mostró inteligencia para administrar el resultado durante los seis minutos añadidos por la jueza, mientras que Venezuela no tuvo la capacidad de reaccionar luego del desgaste realizado en la primera mitad.

El próximo partido de Colombia será ante Uruguay en la cuarta jornada - crédito Conmebol

Paraguay: 4 puntos / +4 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Colombia: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Uruguay: 4 punto / -1 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Venezuela: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Chile: 1 puntos / -5 diferencia de gol / 3 partidos jugados.

La próxima presentación de la selección Colombia será el martes 10 de febrero contra Uruguay, a las 4:00 p. m. (hora colombiana) en el duelo válido por la fecha 4 del Sudamericano.