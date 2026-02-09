Deportes

Así va la selección Colombia en la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub-20: esto necesita la Tricolor para avanzar de ronda

La Tricolor es colíder del grupo A del campeonato, con los mismos puntos que las anfitrionas, pero una menor diferencia de gol

Guardar
Maithe López marcó el primer
Maithe López marcó el primer gol de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub20, que se juega en Paraguay - crédito Conmebol

La selección Colombia femenina Sub-20 obtuvo su primer triunfo en el Sudamericano de la categoría, tras vencer 1-0 a Venezuela en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, Paraguay.

Este resultado, logrado gracias a un gol de Maithe López en los minutos finales, deja al equipo dirigido por Carlos Paniagua con cuatro puntos y en el segundo lugar del Grupo A, manteniendo sus opciones de avanzar a la siguiente fase del certamen.

El desarrollo inicial del compromiso fue favorable a la selección venezolana, que impuso el ritmo y generó las opciones más peligrosas durante los primeros minutos. La portera Luisa Agudelo resultó fundamental al neutralizar remates de media distancia e impedir la apertura del marcador en un mano a mano. A los 23 minutos, Venezuela estuvo cerca de anotar tras un cobro de tiro libre de Génesis Hernández, cuyo disparo pasó cerca del palo derecho.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La selección Colombia quiere llegar
La selección Colombia quiere llegar a la final del torneo que se juega en Paraguay - crédito Conmebol

Durante esta etapa, el conjunto colombiano se mostró replegado y sus intentos por inquietar el arco contrario dependieron de la conexión entre Mariana Silva y Maithe López, quienes lideraron las aproximaciones ante la guardameta Rebanales.

La respuesta más clara de Colombia fue un remate cruzado de López, tras una asistencia de Silva, que fue desviado por la arquera rival. En el cierre del primer tiempo, Silva cabeceó un centro por izquierda, pero Rebanales nuevamente resolvió.

En los minutos posteriores al gol, Colombia sostuvo la ventaja mediante un juego ordenado y presencia en campo rival. El equipo mostró inteligencia para administrar el resultado durante los seis minutos añadidos por la jueza, mientras que Venezuela no tuvo la capacidad de reaccionar luego del desgaste realizado en la primera mitad.

El próximo partido de Colombia
El próximo partido de Colombia será ante Uruguay en la cuarta jornada - crédito Conmebol
  1. Paraguay: 4 puntos / +4 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  2. Colombia: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  3. Uruguay: 4 punto / -1 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  4. Venezuela: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  5. Chile: 1 puntos / -5 diferencia de gol / 3 partidos jugados.

La próxima presentación de la selección Colombia será el martes 10 de febrero contra Uruguay, a las 4:00 p. m. (hora colombiana) en el duelo válido por la fecha 4 del Sudamericano.

Temas Relacionados

Selección ColombiaSudamericano Femenino Sub20Fútbol FemeninoConmebolFederación Colombiana de FútbolLuisa AgudeloColombia-Deportes

Más Noticias

Las jugadas clave de Christian González en el Super Bowl: así brilló el colombiano a pesar de la derrota ante Seattle

Con intervenciones decisivas, logró frenar varios intentos de anotación de los Seattle Seahawks y se consolidó como uno de los jugadores más consistentes de su equipo en el partido final de la NFL

Las jugadas clave de Christian

Christian González destacó en el Super Bowl LX, pero no pudo evitar la derrota de New England Patriots ante los Seattle Seahawks

El esquinero del equipo de Massachusetts completó varias intercepciones durante la primera mitad, pero Sam Darnold y Kenneth Walker lideraron la victoria de la franquicia del estado de Washington

Christian González destacó en el

Felipe Melo cuestiona el retorno de Jhon Arias a Brasil: “Yo no lo hubiera hecho”

El mundialista compartió vestuario y gloria continental junto al cafetero en Fluminense, levantaron la Copa Libertadores 2023

Felipe Melo cuestiona el retorno

Tensión en Millonarios: se habla de posible cruce entre Diego Novoa y David Mackalister Silva en el camerino

El cuadro Embajador cayó en la primera fecha de la Liga BetPlay ante Atlético Bucaramanga

Tensión en Millonarios: se habla

Deportivo Cali y Millonarios firmaron empate sin goles en un clásico sin emociones en el estadio Palmaseca

Con el resultado, el equipo local alcanzó siete puntos en la tabla, mientras que el conjunto bogotano sumó su segundo empate en el torneo

Deportivo Cali y Millonarios firmaron
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las cuentas pendientes que le

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny en el Super

Bad Bunny en el Super Bowl LX: Karol G estuvo entre las celebridades que vieron su presentación desde “La casita”

Marilyn Patiño: conozca la historia de la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Sara Uribe: conozca la historia de la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

El policía que canta al ritmo de El Charrito Negro sorprendió en las redes sociales: “Está perdiendo el tiempo”

Luis Alfonso vuelve al altar por tercera vez: así fue la romántica propuesta que le hizo a su esposa

Deportes

Las jugadas clave de Christian

Las jugadas clave de Christian González en el Super Bowl: así brilló el colombiano a pesar de la derrota ante Seattle

Christian González destacó en el Super Bowl LX, pero no pudo evitar la derrota de New England Patriots ante los Seattle Seahawks

Felipe Melo cuestiona el retorno de Jhon Arias a Brasil: “Yo no lo hubiera hecho”

Tensión en Millonarios: se habla de posible cruce entre Diego Novoa y David Mackalister Silva en el camerino

Deportivo Cali y Millonarios firmaron empate sin goles en un clásico sin emociones en el estadio Palmaseca