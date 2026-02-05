Prensa brasileña destacó a los colombianos Johan Carbonero y Santos Borré en el empate entre Flamengo e Inter de Porto Alegre

Rafael Santos Borré con la marca del chileno Erick Pulgar en el Flamengo 1-1 Inter - crédito Sergio Moraes / REUTERS

La Serie A de Brasil continúa su acción, y mientras los principales equipos del gigante sudamericano se preparan para competir en la Copa Libertadores, todo su foco están en el comienzo del campeonato brasileño y los torneos estaduales.

En este contexto, el 4 de febrero de 2026 se disputó un auténtico partidazo entre dos históricos y gigantes de Brasil como Flamengo e Internacional de Porto Alegre en el estadio Maracaná y que contó con la actuación estelar de Rafael Santos Borré y de Johan Carbonero en el equipo que dirige el entrenador uruguayo Paulo Pezzolano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así fue el momento cuando Rafael Santos Borré marcó ante Agustín Rossi en el Flamengo 1-1 Internacional de Porto Alegre - crédito Sergio Moraes / REUTERS

El portal Globo Esporte en su calificación habitual de los rendimientos, destacó la labor de Santos Borré tras su gol que llegó al minuto 45+2 de partido, y que contó con la asistencia de Johan Carbonero, detallando su entrega, capacidad goleadora y sacrificio en defensa:

“Cuando tuvo la oportunidad, superó a Léo Ortiz y marcó un golazo. Por lo demás, luchó contra la defensa e intentó ayudar cuando el Flamengo atacó“, dijo.

Por otra parte, de Johan Carbonero explicó que su importancia en el gol de Borré fue fundamental, además de ser una ficha clave en el ataque del Inter de Porto Alegre durante el encuentro:

“Atormentó a Emerson Royal. Dio un pase precioso a la portería de Borré y habilitó a Aguirre para el gol, pero el lateral no pudo controlar el balón”, mencionó.

Jorge Carrascal vivió una semana complicada tras la expulsión en la final de la Supercopa de Brasil ante Corinthians - crédito Adriano Machado / REUTERS

En lo que se refiere a la actuación del exRiver Plate Jorge Carrascal, y que entró en el segundo tiempo (al minuto 64 en lugar del refuerzo estelar del Mengão, el brasileño Lucas Paquetá), destacó que su ingreso complicó a la defensa del cuadro visitante y que fue un cambio determinante para el técnico brasileño, Filipe Luis.

“Entró en la segunda parte y puso en apuros al Inter con dos disparos a portería. Al final del partido, le dio un pase de tacón a Lino, quien no culminó bien la jugada“, explicaron.

Así fue el intenso empate entre Flamengo e Inter

Flamengo e Inter de Porto Alegre empataron en el estadio Maracaná - crédito Sergio Moraes / REUTERS

La igualdad 1-1 entre Flamengo e Internacional dejó al conjunto de Río sin la posibilidad de consolidar su estilo y expuso rendimientos individuales que generaron preocupación.

Lucas Paquetá y Léo Ortiz recibieron las calificaciones más bajas, un dato que subraya las dificultades que enfrentó el equipo en el Maracaná y que impacta la proyección inmediata de la plantilla. En los minutos finales, Carrascal protagonizó dos intentos ofensivos relevantes y creó una ocasión clara para Samuel Lino con un pase de taco, acción que no pudo traducirse en gol.

ucas Paquetá inició como titular y evidenció una falta de sintonía con el funcionamiento colectivo. Fue amonestado tempranamente y erró el pase que facilitó el primer tanto de Internacional. Además, Paquetá perdió balones en varios tramos del encuentro, lo que habilitó oportunidades ofensivas adicionales para el conjunto rival.

La apertura del marcador se produjo tras una jugada en la que Borré superó con un recorte a Léo Ortiz, mientras Léo Pereira no consiguió frenar el avance de Carbonero. La reacción de Flamengo llegó desde el banco con el ingreso de Varela, quien asumió un rol ofensivo y forzó el penalti que permitió a Arrascaeta igualar el resultado.

En el mediocampo, Erick Pulgar mostró dificultades para conectar pases efectivos y quedó relegado en la organización, mientras De la Cruz equilibró el equipo con labor defensiva, fue el jugador que más infracciones recibió y sostuvo un nivel regular durante el compromiso.

En el ataque, Bruno Henrique encabezó la ofensiva en la primera parte, aunque tuvo poca presencia. En la segunda mitad, Pedro ingresó y su participación resultó discreta. Everton destacó por sus remates desde media distancia, y Samuel Lino mantuvo movilidad por el costado izquierdo, aunque su tendencia a prolongar las jugadas le impidió concretar. Evertton Araújo, que ingresó a los 27 minutos del segundo tiempo, aportó intensidad.

Desde la portería, Rossi no tuvo responsabilidad en el gol encajado y completó cuatro paradas de rutina. Emerson Royal apenas aportó en las proyecciones ofensivas y Alex Sandro no influyó en el desarrollo del juego. Las valoraciones de la prensa brasileña reflejan que entre los futbolistas de Flamengo, Arrascaeta fue el más creativo y, junto a Varela, recibió las mejores impresiones tras el empate ante Internacional.

Cuando vuelven a jugar Flamengo e Inter de Porto Alegre

El cuadro de Río cedió dos puntos - crédito Sergio Moraes / REUTERS

De cara a lo que será la gran final de la Recopa Sudamericana ante Lanús de Argentina en el partido de ida, el 19 de febrero de 2026 en el estadio Néstor Díaz Pérez de Buenos Aires, a partir de las 7:30 p. m., el equipo de Filipe Luis y Jorge Carrascal tendrán que jugar en el Campeonato Carioca ante Sampaio Correa, el 7 de febrero, y en el Brasileirão ante Vitória, el 10 de febrero, en el estadio Manoel Barradas.

A continuación, este será el calendario del cuadro carioca durante el mes:

7 de febrero de 2026 - Campeonato Carioca: Flamengo vs. Sampaio Correa FE

10 de febrero de 2026 - Serie A de Brasil: Vitória vs. Flamengo

19 de febrero de 2026 - Recopa Sudamericana: Lanús vs. Flamengo

26 de febrero de 2026 - Recopa Sudamericana: Flamengo vs. Lanús

En el cuadro de Porto Alegre jugará en el campeonato Gaucho, el 8 de febrero de 2026 ante Sao Luiz, y luego jugará ante Palmeiras en el estadio Beira-Río, el 12 de febrero a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia).

8 de febrero de 2026 - Campeonato Gaucho: Internacional vs. Sao Luiz

12 de febrero de 2026 - Serie A de Brasil: Internacional vs. Palmeiras

25 de febrero de 2026 - Serie A de Brasil: Remo vs. Internacional