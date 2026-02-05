Deportes

Prensa brasileña destacó a los colombianos Johan Carbonero y Santos Borré en el empate entre Flamengo e Inter de Porto Alegre

El vibrante partido que se vivió en el estadio Maracaná, dejó las actuaciones destacadas de los exjugadores de River Plate y Racing

Guardar
Rafael Santos Borré con la
Rafael Santos Borré con la marca del chileno Erick Pulgar en el Flamengo 1-1 Inter - crédito Sergio Moraes / REUTERS

La Serie A de Brasil continúa su acción, y mientras los principales equipos del gigante sudamericano se preparan para competir en la Copa Libertadores, todo su foco están en el comienzo del campeonato brasileño y los torneos estaduales.

En este contexto, el 4 de febrero de 2026 se disputó un auténtico partidazo entre dos históricos y gigantes de Brasil como Flamengo e Internacional de Porto Alegre en el estadio Maracaná y que contó con la actuación estelar de Rafael Santos Borré y de Johan Carbonero en el equipo que dirige el entrenador uruguayo Paulo Pezzolano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así fue el momento cuando
Así fue el momento cuando Rafael Santos Borré marcó ante Agustín Rossi en el Flamengo 1-1 Internacional de Porto Alegre - crédito Sergio Moraes / REUTERS

El portal Globo Esporte en su calificación habitual de los rendimientos, destacó la labor de Santos Borré tras su gol que llegó al minuto 45+2 de partido, y que contó con la asistencia de Johan Carbonero, detallando su entrega, capacidad goleadora y sacrificio en defensa:

“Cuando tuvo la oportunidad, superó a Léo Ortiz y marcó un golazo. Por lo demás, luchó contra la defensa e intentó ayudar cuando el Flamengo atacó“, dijo.

Por otra parte, de Johan Carbonero explicó que su importancia en el gol de Borré fue fundamental, además de ser una ficha clave en el ataque del Inter de Porto Alegre durante el encuentro:

“Atormentó a Emerson Royal. Dio un pase precioso a la portería de Borré y habilitó a Aguirre para el gol, pero el lateral no pudo controlar el balón”, mencionó.

Jorge Carrascal vivió una semana
Jorge Carrascal vivió una semana complicada tras la expulsión en la final de la Supercopa de Brasil ante Corinthians - crédito Adriano Machado / REUTERS

En lo que se refiere a la actuación del exRiver Plate Jorge Carrascal, y que entró en el segundo tiempo (al minuto 64 en lugar del refuerzo estelar del Mengão, el brasileño Lucas Paquetá), destacó que su ingreso complicó a la defensa del cuadro visitante y que fue un cambio determinante para el técnico brasileño, Filipe Luis.

“Entró en la segunda parte y puso en apuros al Inter con dos disparos a portería. Al final del partido, le dio un pase de tacón a Lino, quien no culminó bien la jugada“, explicaron.

Así fue el intenso empate entre Flamengo e Inter

Flamengo e Inter de Porto
Flamengo e Inter de Porto Alegre empataron en el estadio Maracaná - crédito Sergio Moraes / REUTERS

La igualdad 1-1 entre Flamengo e Internacional dejó al conjunto de Río sin la posibilidad de consolidar su estilo y expuso rendimientos individuales que generaron preocupación.

Lucas Paquetá y Léo Ortiz recibieron las calificaciones más bajas, un dato que subraya las dificultades que enfrentó el equipo en el Maracaná y que impacta la proyección inmediata de la plantilla. En los minutos finales, Carrascal protagonizó dos intentos ofensivos relevantes y creó una ocasión clara para Samuel Lino con un pase de taco, acción que no pudo traducirse en gol.

ucas Paquetá inició como titular y evidenció una falta de sintonía con el funcionamiento colectivo. Fue amonestado tempranamente y erró el pase que facilitó el primer tanto de Internacional. Además, Paquetá perdió balones en varios tramos del encuentro, lo que habilitó oportunidades ofensivas adicionales para el conjunto rival.

La apertura del marcador se produjo tras una jugada en la que Borré superó con un recorte a Léo Ortiz, mientras Léo Pereira no consiguió frenar el avance de Carbonero. La reacción de Flamengo llegó desde el banco con el ingreso de Varela, quien asumió un rol ofensivo y forzó el penalti que permitió a Arrascaeta igualar el resultado.

En el mediocampo, Erick Pulgar mostró dificultades para conectar pases efectivos y quedó relegado en la organización, mientras De la Cruz equilibró el equipo con labor defensiva, fue el jugador que más infracciones recibió y sostuvo un nivel regular durante el compromiso.

En el ataque, Bruno Henrique encabezó la ofensiva en la primera parte, aunque tuvo poca presencia. En la segunda mitad, Pedro ingresó y su participación resultó discreta. Everton destacó por sus remates desde media distancia, y Samuel Lino mantuvo movilidad por el costado izquierdo, aunque su tendencia a prolongar las jugadas le impidió concretar. Evertton Araújo, que ingresó a los 27 minutos del segundo tiempo, aportó intensidad.

Desde la portería, Rossi no tuvo responsabilidad en el gol encajado y completó cuatro paradas de rutina. Emerson Royal apenas aportó en las proyecciones ofensivas y Alex Sandro no influyó en el desarrollo del juego. Las valoraciones de la prensa brasileña reflejan que entre los futbolistas de Flamengo, Arrascaeta fue el más creativo y, junto a Varela, recibió las mejores impresiones tras el empate ante Internacional.

Cuando vuelven a jugar Flamengo e Inter de Porto Alegre

El cuadro de Río cedió
El cuadro de Río cedió dos puntos - crédito Sergio Moraes / REUTERS

De cara a lo que será la gran final de la Recopa Sudamericana ante Lanús de Argentina en el partido de ida, el 19 de febrero de 2026 en el estadio Néstor Díaz Pérez de Buenos Aires, a partir de las 7:30 p. m., el equipo de Filipe Luis y Jorge Carrascal tendrán que jugar en el Campeonato Carioca ante Sampaio Correa, el 7 de febrero, y en el Brasileirão ante Vitória, el 10 de febrero, en el estadio Manoel Barradas.

A continuación, este será el calendario del cuadro carioca durante el mes:

  • 7 de febrero de 2026 - Campeonato Carioca: Flamengo vs. Sampaio Correa FE
  • 10 de febrero de 2026 - Serie A de Brasil: Vitória vs. Flamengo
  • 19 de febrero de 2026 - Recopa Sudamericana: Lanús vs. Flamengo
  • 26 de febrero de 2026 - Recopa Sudamericana: Flamengo vs. Lanús

En el cuadro de Porto Alegre jugará en el campeonato Gaucho, el 8 de febrero de 2026 ante Sao Luiz, y luego jugará ante Palmeiras en el estadio Beira-Río, el 12 de febrero a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia).

  • 8 de febrero de 2026 - Campeonato Gaucho: Internacional vs. Sao Luiz
  • 12 de febrero de 2026 - Serie A de Brasil: Internacional vs. Palmeiras
  • 25 de febrero de 2026 - Serie A de Brasil: Remo vs. Internacional

Temas Relacionados

Rafael Santos BorréJohan CarboneroInternacional SCInternacional de Porto AlegreSerie A de BrasilFlamengoJorge CarrascalFlamengo vs. InternacionalBrasileiraoColombia-Deportes

Más Noticias

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 4: América no pudo con Nacional y se alejó del liderato

El cuadro Escarlata tuvo la oportunidad de quedar líder, pero la derrota lo dejó en la cuarta casilla

Así va la tabla de

Atlético Nacional venció al América de Cali y reafirmó su superioridad como local en el Atanasio Girardot

El cuadro Escarlata dejó perder la posibilidad de cerrar como líder de la Liga BetPlay

Atlético Nacional venció al América

Video: Frank Fabra desató polémica entre los hinchas de Independiente Medellín por cantar himno del rival de patio

Hinchas del Poderoso exigieron la rescisión del contrato del lateral, que llegó al club como uno de los flamantes refuerzos de la temporada

Video: Frank Fabra desató polémica

Un golazo de Rafael Santos Borré en el Maracaná contribuyó a sacar un empate ante Flamengo por el Brasileirao

Con asistencia de Johan Carbonero, el colombiano abrió el marcador para el Inter de Porto Alegre en el Brasileirao. Jorge Carrascal entró en el local durante el segundo tiempo

Un golazo de Rafael Santos

Liga BetPlay en modo ajuste: estas son las nuevas fechas de los partidos aplazados

Los recientes inconvenientes logísticos y el mal estado de varios escenarios obligaron a la Dimayor a realizar cambios en la agenda

Liga BetPlay en modo ajuste:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enero de 2026 dejó una

Enero de 2026 dejó una muerte cada 12 horas y se convirtió en el mes más violento en masacres desde 2023

Bombardeo en el Catatumbo: así fue la ofensiva de las Fuerzas Militares contra el ELN y el Frente 33

Cabecilla de las disidencias estaría amenazando a candidatos al Senado: “Se están metiendo como Pedro por su casa”

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

ENTRETENIMIENTO

Omar Murillo volvió a avivar

Omar Murillo volvió a avivar rumores sobre su orientación sexual tras aparecer en una foto con otro hombre: “Qué bonito sería”

Alexa Torrex y Beba protagonizan tenso enfrentamiento en ‘La casa de los famosos Colombia 3′: “Buscona, amargada y desleal”

Pelea entre Andrea Valdiri y Valentino Lázaro llegó a la justicia: investigarán conductas de violencia de género

Yina Calderón se refirió a los rumores de separación de Yeferson Cossio y Carolina Gómez: “Que embarrada eso”

Emiro Navarro desbordó emoción tras unirse a ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026′: así reaccionó

Deportes

Así va la tabla de

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 4: América no pudo con Nacional y se alejó del liderato

Atlético Nacional venció al América de Cali y reafirmó su superioridad como local en el Atanasio Girardot

Video: Frank Fabra desató polémica entre los hinchas de Independiente Medellín por cantar himno del rival de patio

Un golazo de Rafael Santos Borré en el Maracaná contribuyó a sacar un empate ante Flamengo por el Brasileirao

Liga BetPlay en modo ajuste: estas son las nuevas fechas de los partidos aplazados