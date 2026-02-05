Fluminense no fichará de nuevo a Jhon Arias: el colombiano ya habló con la presidenta de Palmeiras

Jhon Arias tuvo una difícil adaptación al fútbol ingles, pese a ser anunciado como la gran estrella del mercado de fichajes de verano en el Wolverhampton - crédito Reuters/Andrew Couldridge

El Palmeiras quedó con camino libre para fichar a Jhon Arias tras la decisión del Fluminense de no igualar la propuesta presentada al Wolverhampton Wanderers. El club paulista había ofertado 25 millones de euros (unos 154 millones de reales) para adquirir al mediocampista colombiano, cifra que Fluminense no estuvo en condiciones de igualar, según información de Globo Esporte.

La situación deportiva del Wolverhampton Wanderers, que se encuentra cerca del descenso a la segunda división del fútbol inglés, es un factor relevante en el desenlace de la negociación. Desde el entorno del jugador, se percibe una mayor predisposición a aceptar la oferta de regresar a Brasil tras la conversación que mantuvo Leila Pereira con el futbolista para presentarle el proyecto deportivo del Palmeiras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el acuerdo vigente entre las partes, la prioridad por la venta de Arias se reservaba únicamente a quienes superaran ofertas rivales, pero Fluminense solo presentó una propuesta de 20 millones de euros, rechazada de inmediato por el club inglés. La dirección del club carioca asume que la cifra excede su límite financiero.

El próximo paso para el Palmeiras consiste en cerrar todos los términos contractuales con Arias y su representante para finalizar la transferencia. El volante ofensivo, de 28 años, es considerado pieza clave en la selección de Colombia y busca consolidar su forma física con miras al Mundial de este año.