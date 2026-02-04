Deportes

Cuándo volverá el fútbol a El Campin: este será el partido que terminará la suspensión del estadio de Bogotá

Sencia tendrá ocho días sin actividad en el estadio más importante de la ciudad para recuperar los daños causados por los conciertos y la lluvia en la gramilla

Las fuertes lluvias sobre la
Las fuertes lluvias sobre la ciudad de Bogotá en el mes de enro no han favorecido el cuidado de la grama - crédito Colprensa/Cristian Bayona

Luego de que Sencia descuidara la grama del estadio Nemesio Camacho El Campín, el fútbol fue el damnificado pues la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) aplazó los tres próximos partidos que se jugarían en el estadio más importante de Bogotá, por solicitud del concesionario, según Mauricio Hoyos, CEO de la empresa, y para cuidar la integridad de los jugadores, que pueden sufrir lesiones delicadas.

Millonarios vs. Deportivo Pereira del jueves 5 de febrero, Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional del sábado 7 de febrero y Fortaleza vs. América de Cali del domingo 8 de febrero son los partidos que tendrán que ser reubicados en el calendario ante la imposibilidad de usar la cancha.

Afectaciones a los jugadores de
Afectaciones a los jugadores de Santa Fe tras su último encuentro en el estadio de Bogotá - crédito Colprensa

Serán ocho días sin fútbol en El Campín hasta que Millonarios sea el primer equipo que vuelva a pisar la grama, que según Equiver, contratistas encargados del cuidado de la cancha, debería presentar mejoría a comparación del partido contra Independiente Medellín, en donde el área del arco sur mostraba serios daños. El miércoles 11 de febrero, los Embajadores enfrentarán a Águilas Doradas desde las 6:30 p. m.

Antes de que Santa Fe pueda volver a jugar como local, nuevamente el cuadro albiazul recibirá a su gente, el sábado 14 de febrero, cuando enfrente a Llaneros FC desde las 4:30 p. m. Será hasta el 22 de febrero el próximo partido como local del León capitalino, cuando se reedite la fina de la Superliga 2026, ante Junior el domingo 22 de febrero a las 4:00 p. m.

Este calendario podría modificarse en los próximos días, cuando la Dimayor reprograme los duelos aplazados.

Estos son los trabajos que realizarán en la cancha de El Campín para recuperarla

El estadio El Campín luego
El estadio El Campín luego de que Sencia tomara posesión sobre el escenario tuvo una intervención en el campo de juego para pasarla al modelo grama híbrida - crédito Colprensa/Cristian Bayona

El estadio Nemesio Camacho El Campín suspenderá todos los conciertos y eventos culturales durante febrero con el objetivo de recuperar el césped tras la ola de críticas por su deterioro reciente. La decisión fue confirmada por Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, quien administra el escenario, en respuesta a la indignación generada por el mal estado del terreno en el partido entre Millonarios y Medellín. A esta preocupación se suma la alerta de directivos del fútbol profesional colombiano respecto al riesgo para los jugadores y la experiencia del público.

Juan Carlos Salamanca, experto de Equiver, explicó que el clima ha sido un factor que ha entorpecido las labores y los partidos con lluvia generan que el proceso se retraiga: “Estamos trabajando en un plan de choque de 24 horas que incluye seguir con los trabajos de descompactación; estamos activando unos equipos especiales para tratar de secar el campo; en las zonas que se lastimaron haciendo unos recambios, en el perimtro de la cancha tenemos el vivero del sistema hibrido que nos permite hacer los recambios de grama; estamos en un trabajo de fertilización para que la lluvia no nos afecte con hongos. En los próximos días tendremos mejorías”.

Jugadores y aficionados denuncian condiciones
Jugadores y aficionados denuncian condiciones inaceptables del campo de El Campín tras múltiples conciertos y lluvias recientes - crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Redes Sociales/X

En las conclusiones de la visita técnica encabezada por Daniel García, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), y en la que participaron expertos, las autoridades establecieron un calendario donde “de aquí al 27 de febrero no vamos a hacer ningún evento distinto a fútbol, es un compromiso desde Sencia”, aseguró Mauricio Hoyos. La fecha del 27 de febrero se pacta luego de que el 28 de febrero está pactado un nuevo concierto de música popular. Además, anunció la implementación de un “plan de trabajo 7 por 24” para impulsar la recuperación de la cancha y la conformación de una mesa técnica acompañada por la firma Equiver para aplicar “las mejores prácticas internacionales cuando el clima es adverso”.

“El proceso que se viene haciendo desde el sistema hibrido, todo el proceso se hizo de acuerdo a las recomendaciones. Contratamos una empresa, la cual hoy en día está haciendo el sistema hibrido de los estadio del Mundial. Dentro de las recomendaciones, una era que seis meses después del proceso de hibridación había que hacer uno un poco más agronómico con la grama natrual, la cual se realizó a finales de diciembre y se terminó en la primera semana de enero” dijo Hoyos Holguín.

