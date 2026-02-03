Deportes

Una afección cardiaca y un grave problema de rodilla: los problemas que habrían provacado que Edwuin Cetré no firmara con Athletico Paranaense

El colombiano se iba a convertir en el traspaso más costoso en la historia del cuadro brasileño, lo que además significaría una lucrativa suma de dinero para Medellín, dueño del 50% de su pase

Estudiantes de la Plata venció
Estudiantes de la Plata venció a The Strongest gracias a un gol y una asistencia de Edwuin Cetré - crédito @EdelpOficial/X

El Athletico Paranaense canceló la que estaba llamada a ser la mayor contratación de su historia tras detectar problemas médicos en el jugador Edwuin Cetré, con un costo estimado de 6 millones de dólares (31 millones de reales). La noticia, que implicó una profunda división interna en el club, ha obligado a la institución a buscar nuevas alternativas antes del cierre de la ventana de transferencias, previsto para el 3 de marzo.

Según el portal ge.globo.com, el diagnóstico definitivo del área médica resultó determinante. Fue el propio departamento quien comunicó al presidente Mario Celso Petraglia que existía una complicación severa en una de los rodillas de Cetré.

La decisión generó controversia, dado que una parte de la directiva y de profesionales consideraba posible administrar los riesgos, considerando que el atacante jugaba con normalidad para el Estudiantes de La Plata. Sin embargo, otro grupo respaldó la determinación al considerar insuficientes las condiciones físicas evidenciadas en las pruebas.

Estudiantes' Colombian forward #18 Edwuin
Estudiantes' Colombian forward #18 Edwuin Cetre (R) controls the ball past Cerro Porteno's defender #33 Rodrigo Gomez (L) during the Copa Libertadores round of 16 first leg football match between Paraguay's Cerro Porteno and Argentina's Estudiantes de La Plata, at the La Nueva Olla stadium in Asuncion, on August 13, 2025. (Photo by Daniel DUARTE / AFP)

Edwuin Cetré viajó a Curitiba con la expectativa de firmar un contrato por tres años con el Athletico Paranaense, después de que la hinchada se movilizara para recibirlo en el aeropuerto. La dirigencia cambió la logística para evitar su exposición pública. Al arribar, el futbolista de 28 años fue sometido a una serie de exámenes médicos en una clínica asociada al club, donde los resultados iniciales reflejaron una alteración en los parámetros cardiológicos, de acuerdo con las fuentes consultadas por ge.globo.com.

Posteriormente, los especialistas del centro de entrenamiento identificaron un problema en uno de las rodillas del atacante, que generaba mayor esfuerzo en una de sus piernas. El propio jugador reconoció esa limitación física, aunque, según fuentes cercanas a su entorno, había discrepancias en torno al supuesto cuadro cardiológico. Cabe recordar que Cetré había sido sometido a una cirugía de rodilla en 2018, tras una lesión de gravedad mientras defendía al Santos Laguna de México.

El club tenía previsto repetir los estudios cardiológicos el domingo, con la expectativa de un diagnóstico alternativo. No obstante, tras la recomendación del equipo médico, Petraglia notificó la cancelación formal de la compra al Estudiantes de La Plata. El comunicado oficial atribuyó el final de la negociación a “desacuerdos de última hora sobre los términos entre las dos instituciones”, según lo publicado en la nota compartida desde Argentina y reproducida por el Athletico Paranaense.

Edwuin CetréAthletico ParanaenseEstudiantes de la PlataFichaje Edwuin CetréIndpendiente MedellínFútbol ArgentinaLesión de Edwuin CetréColombia-Deportes

