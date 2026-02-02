Carlos Antonio Vélez le lanzó pulla a Sencia por el estado de la gramilla de El Campín: “Que injustos somos todos”

La grama del estadio Nemesio Camacho El Campín ha sido el lunar más grande de la administración de Sencia - crédito Colprensa y X/@FMFafa

Carlos Antonio Vélez, director de Planeta Fútbol, se unió las críticas por el mal estado de la grama del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, que no logró ser recuperada para el inicio de la Liga BetPlay I-2026 luego del concierto de J Balvin en diciembre del 2025.

La lluvia junto con el inicio de la temporada de conciertos han agravado el estado del campo de juego, que en voz propia de los jugadores de clubes como Santa Fe, Millonarios, Pereira y Junior FC han descrito los baches presentes en la grama y lo difícil que es jugar en un estadio en estas condiciones.

No solo los usuarios de redes sociales han criticado la gestión del Concesionario Sencia, encargados de la construcción del nuevo estadio para Bogotá y que administra actualmente el Nemesio Camacho El Campín. El periodista también dejó un comentario sarcástico en una de las publicaciones en el perfil de X del grupo empresarial, en donde celebraban “devolverle al Estadio Nemesio Camacho el lugar que merece” en materia del entretenimiento.

Post de Carlos Antonio Vélez criticando la gestión de Sencia en el estadio Nemesio Camacho El Campín - crédito X

“Que injustos somos todos….como le vamos a llamar muladar, chiquero, patatal, cancha de barrio y peladero de vereda al campo del Campin después de semejantes logros…por favor! ( jajajaja)“, dice la publicación de Carlos Antonio Vélez.

Esto dice Sencia sobre el césped de El Campín

El debate sobre el estado del césped del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá ha escalado en las últimas semanas, ante la inminente agenda de partidos nacionales e internacionales y la realización de conciertos previstos para este semestre. La preocupación se ha intensificado en el entorno del fútbol colombiano, especialmente de cara a la Copa Libertadores, ya que persisten riesgos de posibles sanciones de la Conmebol si la gramilla no se ajusta a los estándares mínimos exigidos para competencias internacionales.

La APP responsable de la administración del escenario capitalino reconoció falencias, pero aseguró que el mantenimiento de la grama va en buen camino - crédito @ssenciabogota/Instagram

El director ejecutivo de Sencia, Mauricio Hoyos, asumió públicamente la responsabilidad frente al crítico panorama que enfrenta el principal estadio de la capital. En un video difundido por las redes oficiales de la operadora, Hoyos reconoció: “Desde Sencia somos conscientes que la grama no está al 100%. Y quiero decirles con honestidad que para nosotros es un reto enorme y que lo asumimos con la mayor responsabilidad”, subrayando la magnitud del desafío para la compañía.

los planes de Sencia avanzan en la renovación total del terreno. El proyecto, dado a conocer en septiembre de 2025, prevé la implementación de un sistema híbrido compuesto por 85% de césped natural y 15% de fibras sintéticas, cosidas cada 2 centímetros cuadrados sobre una base de kikuyo grass, adecuada para el clima frío de Bogotá. De acuerdo con Hoyos, Equiver es la firma aliada responsable de la ejecución del cambio.

El directivo describió la hibridación como una medida alineada con los estándares de la industria y explicó: “La hibridación es el camino que están siguiendo los principales estadios del mundo. Esta recomendación también nos la dio nuestro asesor en operación y mantenimiento, que es el mismo que ha operado y mantenido el césped de El Campín en los últimos 15 años”.

El IDRD anunció vigilancia a la situación de la cancha de El Campín

Afectaciones a los jugadores de Santa Fe tras su último encuentro en el estadio de Bogotá - crédito Colprensa

La relación contractual y operativa entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y Sencia —la empresa concesionaria del estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá— gira en torno a la garantía de estándares técnicos y normativos en la gestión del recinto, con especial énfasis en el mantenimiento de la grama. El IDRD mantiene una función de seguimiento y control mediante una interventoría constante, según precisaron fuentes del instituto a Infobae Colombia, sin que ello implique amenazas ni procesos de revocación contractual. La dirección del IDRD subrayó su “compromiso de cuidar los intereses deportivos y culturales de Bogotá y asegurar que el estadio se mantenga con estándares adecuados, en el marco de las responsabilidades definidas para cada parte”.

Durante las últimas semanas, el estado del césped del estadio El Campín generó inquietudes públicas. El IDRD reconoció a Infobae Colombia que la “cancha sí ha sufrido, se ve afectada y están en ese proceso”, aludiendo a dificultades asociadas principalmente a las condiciones climáticas. No obstante, la administración reiteró que han formalizado requerimientos para la recuperación del campo: “Obviamente se les ha hecho una solicitud de que la cancha tiene que estar en óptimas condiciones, pero no en tono de amenaza ni en tono de devolución, que eso es un contrato ya firmado con unos objetivos importantes”, aclararon.

Desde el 29 de octubre de 2024, Sencia asumió la administración, operación y mantenimiento del estadio El Campín en el marco de una Asociación Público-Privada (APP) de largo plazo, cuyo contrato delimita los deberes y obligaciones de ambas partes. Este acuerdo, tal como informó el IDRD en su comunicación oficial de enero de 2026, contempla criterios técnicos y normativos alineados tanto con la Ley 181 de 1995 como con los protocolos y reglamentos de la Dimayor, cuando aplican a los propósitos del proyecto. El organismo enfatizó la importancia de adherirse a estos lineamientos: “Nuestro compromiso es cuidar los intereses deportivos y culturales de Bogotá”, expresó Daniel García Cañón, director del instituto.