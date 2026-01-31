Jhon Jader Durán se aleja de la Juventus: otro equipo europeo estaría detrás de su traspaso

Jhon Jáder Duránes uno de los más buscados en el cierre del mercado de fichajes de invierno - crédito Murad Sezer/REUTERS

Tal y como lo anticipó el periodista Fabrizio Romano la última semana de enero, el nombre de Jhon Jader Durán es uno de los que más interés despierta en el cierre del mercado de fichajes de invierno en Europa.

El atacante del Fenerbahçe, club en el que juega cedido por el Al-Nassr de Arabia Saudí desde el inicio de la temporada 2025/26, hizo que por su situación contractual sea una opción apetecible para varios clubes interesados en reforzar su línea de ataque pensando en la acumulación de partidos por su participación en competiciones europeas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durán convirtió cinco goles en 21 juegos disputado con Fenerbahçe en lo corrido de la temporada 2025/26 - crédito Fenerbache

Romano afirmó que había clubes italianos monitoreando la situación del ex Aston Villa, y el pasado jueves 29 de enero se supo que uno de los interesados era la Juventus. El cuadro bianconero viene lidiando con dificultades para consolidar una delantera titular, motivo por el que Durán era una apuesta que podía resolver ese incoveniente para el entrenador Luciano Spalletti.

Sin embargo, reportes posteriores indicaron que Fenerbahçe y Al-Nassr buscaban acuerdos de cesión hasta el final de temporada, no una transferencia completa. Para un traspaso completo, Juventus tendría que acceder a unas demandas económicas muy específicas.

Juventus hizo una oferta por Durán, pero todo indica que las exigencias económicas de Al-Nassr son considerables. Por ese motivo, la prioridad del club árabe es concretar una cesión del colombiano - crédito Fenerbahce SK

Con este panorama, el periodista especializado en el mercado de fichajes Gianluca Di Marzio anunció en su cuenta de X que el Lille O. S. C. de la Ligue 1 de Francia se sumó a la puja por Durán y parece ser el que tiene ahora la ventaja en las negociaciones con Al-Nassr, que posee los derechos deportivos del colombiano.

“Jhon Durán, delantero recientemente ofrecido a la Juventus, se marcha cedido a Lille”, afirmó en su cuenta de X. Para concretar el movimiento, es necesario que Fenerbahce dé por terminado de manera anticipada el préstamo vigente sobre el atacante colombiano, lo que habilitaría de inmediato su traspaso a uno de los equipos más fuertes del país galo en la actualidad.

La operación, que se encuentra en etapa avanzada, contemplaría que Fenerbahçe renuncie a la opción de préstamos actualmente vigente para que sea el conjunto francés el que adquiera los servicios de Durán hasta el final de la actual temporada. De momento no hay confirmación oficial de dicha transferencia, pero parece la oportunidad que el colombiano esperaba para relanzar su carrera profesional, visiblemente estancada desde su salida del Aston Villa en 2024.

El panorama del Lille, posible nuevo destino de Durán

Olivier Giroud, campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, es uno de los delanteros en la plantilla del Lille - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

Esta transferencia busca consolidar al club francés en la lucha por mantenerse o incluso avanzar posiciones en la Ligue 1, donde actualmente ocupa el quinto lugar, lo que le otorga una plaza parcial en la Europa League. Además, el equipo dirigido por Bruno Genésio disputará la fase de playoffs de la propia Europa League ante el Estrella Roja de Belgrado.

Durante el último lustro, el Lille se consolidó como uno de los equipos animadores de la liga francesa, llegando a romper la hegemonía del Paris Saint-Germain en la temporada 2020/21 al llevarse el título de liga. Si bien, durante la 2021/22 terminaron en décimo lugar, desde entonces mostraron un rendimiento más consistente: quinto en la temporada 2022/2023, cuarto en 2023/2024 y nuevamente quinto en 2024/2025. Esta regularidad ha sido fundamental para asegurar sus participaciones europeas y fortalecer su perfil competitivo en la región.

La nómina del Lille cuenta con nombres veteranos como Thomas Meunier, Nabil Bentaleb, Andre Gomes, Benjamin André, o Olivier Giroud —campeón del mundo con Francia en el Mundial de Rusia 2018—, combinados con jugadores más jóvenes que esperan explotar. Lo que estaría motivando su interés en hacerse con los servicios de Durán es la poca fiabilidad de sus delanteros titulares, Hákon Haraldsson y Matias Fernandez-Pardo.