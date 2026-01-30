Deportes

Deportivo Cali sumó otra caída y deja en suspenso la continuidad de Alberto Gamero como director técnico

En condición de visitante, el Azucarero cayó 2-1 ante Águilas Doradas y completó su segunda derrota en la Liga BetPlay


El estratega Alberto Gamero sumó su segunda derrota con Cali en la Liga BetPlay 2026-1 - crédito Andrés López/Colprensa

Deportivo Cali atraviesa una de sus etapas más críticas en la Liga BetPlay 2026 bajo la dirección técnica de Alberto Gamero. El equipo sumó una nueva derrota en su visita al estadio Cincuentenario de Medellín ante Águilas Doradas, cayendo 2-1 en la última jugada del partido válido por la tercera fecha del torneo.

El resultado no solo profundiza la crisis futbolística del conjunto Azucarero, sino que deja en la cuerda floja la continuidad del entrenador, cuya gestión empieza a ser cuestionada por la hinchada.


Deportivo Cali cayó en condición de visitante ante Águilas Doradas por la fecha 3 de la Liga BetPlay - crédito @DeportivoCaliCP/X

El local se impuso gracias a los goles de Jorge Rivaldo al minuto 51 y de Frank Lozano en tiempo de reposición (90+6). Por el lado del Cali, Felipe Aguilar había logrado igualar el marcador a los 63 minutos, pero la expulsión de Andrés Correa por doble amonestación a los 58 complicó aún más el panorama para el visitante, que no pudo sostener el empate y terminó cediendo los tres puntos sobre la hora.

Con este resultado, Deportivo Cali ya suma su segunda derrota del certamen, ambas en condición de visitante, y el ambiente alrededor de Gamero se torna cada vez más tenso. El estilo de juego que intenta implementar no convence, los rendimientos individuales están lejos del esperado y la presión de la hinchada crece ante la falta de resultados positivos.

El balance de Gamero en Cali: cifras que inquietan


Alberto Gamero sufrió su primera eliminación en la Liga BetPlay con el Azucarero en el segundo semestre de 2025 - crédito Deportivo Cali

Alberto Gamero arribó al conjunto azucarero en junio de 2025 tras una exitosa etapa en Millonarios, donde conquistó títulos de liga, copa y Superliga. Sin embargo, la adaptación al Cali ha sido compleja. Desde su debut en el banquillo, el equipo ha disputado 22 partidos: apenas seis victorias, la misma cantidad en empates y diez derrotas, lo que arroja un rendimiento del 36%. Este porcentaje no solo está por debajo de la expectativa, sino que se agrava por la racha de seis caídas consecutivas en condición de visitante.

El equipo, a pesar de ser uno de los que más fichajes incorporó para 2026, no ha mostrado evolución en el juego ni en los resultados.

La eliminación temprana del todos contra todos en el semestre anterior, sumada a la mala racha actual, ha puesto a Gamero en la mira: de no revertir la situación pronto, podría convertirse en el segundo entrenador en dejar su cargo en el semestre, tras la salida reciente de Hernán Torres del Embajador.

Las palabras de Gamero tras la caída en Medellín


Rafael Tinoco, presidente del Deportivo Cali, al lado del técnico Alberto Gamero en rueda de prensa - crédito Deportivo Cali

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico samario intentó transmitir calma y enfocarse en el próximo reto: “Esto es el día a día, es un grupo maduro y hay que pasar la página y pensar en el domingo” 1 de febrero, cuando enfrenten a Deportivo Pasto en Palmaseca. Para el entrenador, ese encuentro ante el líder del campeonato podría ser definitivo; una nueva derrota en casa podría sellar su salida del club.

El timonel samario, con experiencia como campeón en Boyacá Chicó, Deportes Tolima y Millonarios, sabe que el fútbol colombiano no da margen para largos procesos sin resultados. El partido ante Pasto se perfila como su prueba de fuego, y la directiva será la encargada de decidir si continúa al frente del equipo o si es momento de buscar un nuevo rumbo.

La postura de la directiva azucarera

El presidente Rafael Tinoco, en declaraciones recientes a Caracol Radio tras la derrota inicial ante Jaguares, había manifestado respaldo al proceso del entrenador: “En ningún momento estuvo en riesgo la continuidad del profesor Gamero. No podemos ser tan imprudentes que por un partido vayamos a cambiar al estratega. Hay que tener conciencia de que esto es un proceso... la varita mágica no existe”. Sin embargo, en el fútbol los resultados mandan, y la presión de la hinchada puede acelerar decisiones inesperadas.



Luis Díaz deslumbró en Alemania

La Liga BetPlay recibió buena

Luis Suárez celebra su momento

El nuevo deseo de Juan
