Deportes

Luis Suárez celebra su momento en Sporting: “Es bonito formar parte de la historia del club”

El cuadro de Lisboa consiguió la primera victoria en territorio español por Champions League

Guardar
Luis Javier Suárez se ha
Luis Javier Suárez se ha convertido en la figura del Sporting de Lisboa, con 24 goles en 32 partidos - crédito Rita Franca/REUTERS

Luis Javier Suárez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera desde que llegó al Sporting de Lisboa para la temporada 2025-2026. El delantero colombiano se ha transformado en un auténtico referente de la ofensiva para el club luso y en el arranque de 2026 su impacto ha sido inmediato.

El atacante fue decisivo en la victoria sobre el Paris Saint-Germain en la Champions League y repitió protagonismo con un doblete frente a Arouca en la jornada 19 de la liga portuguesa, consolidando su estatus de figura y goleador.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sporting de Lisboa con Luis
Sporting de Lisboa con Luis Javier Suárez todo el partido consiguió el cupo a los octavos de final de la Champions League - crédito @SportingCP/X

El nivel del samario se mantiene en ascenso. En el más reciente partido de la Liga de Campeones, disputado en el estadio San Mamés, Suárez completó los 90 minutos y fue pieza clave en el triunfo 2-3 contra el Atlético de Bilbao, resultado que instaló al Sporting en los octavos de final y quedará registrado como la primera victoria del conjunto de Portugal en territorio español por Champions League.

Tras el encuentro, no ocultó su satisfacción: “Es bonito formar parte de la historia de este club”, celebrando no solo el logro colectivo sino también su evolución individual, que lo ha llevado a dejar en el ‘olvido’ a su antecesor, el sueco Viktor Gyökeres.

Los números acompañan el presente de Luis Javier Suárez: suma 24 goles y seis asistencias en 32 partidos, estadísticas que han permitido al Sporting pelear la liga local y mantenerse en la pelea europea.

Luis Javier Suárez se ha
Luis Javier Suárez se ha convertido en la figura del Sporting de Lisboa, con 24 goles en 32 partidos - crédito Rita Franca/REUTERS

“Cuando fichas por un equipo siempre piensas en lo mejor. Llegué aquí con una ambición tremenda. Estoy muy satisfecho con lo que hemos hecho hasta ahora y quiero seguir escribiendo una hermosa historia en este club”, aseguró el colombiano, que es consciente de que la distancia con el Porto, líder con 55 puntos, lo obliga a no bajar la guardia en lo que va del campeonato.

El club de Lisboa, motivado por la clasificación en Champions y el buen momento en liga, ya enfoca su preparación en lo que será la fecha 20 de la Primeira Liga, donde recibirá a Nacional en el estadio José Alvalade el domingo primero de marzo a la 1:00 p. m. hora colombiana. El objetivo inmediato es sumar de a tres y mantener la presión sobre Porto, mientras el plantel se mentaliza para enfrentar a los mejores de Europa en la siguiente ronda continental.

Un vínculo especial con la hinchada y la mira en el Mundial

Luis Javier Suárez fue la
Luis Javier Suárez fue la figura ante la selección de Venezuela, luego de convertirle cuatro goles en la eliminatoria sudamericana 2026 - crédito FCF

El impacto del nacido en Santa Marta no solo se refleja en las estadísticas, sino también en el cariño de los aficionados. Sus actuaciones han inspirado a la hinchada del Sporting a dedicarle un cántico propio: “Marcó, marcó, Luis Suárez”, empezaron a corear en las tribunas cada vez que el colombiano convierte, símbolo de la conexión que forja con la grada y del lugar que se ha ganado en el corazón de los seguidores de Lisboa.

La expectativa es que el delantero siga en racha y sea pieza clave para que el club regrese a lo más alto de la liga portuguesa, pues el último título conseguido fue en la temporada 2024-2025, y asimismo, mantenga su protagonismo en Champions, donde buscarán seguir avanzando hasta las instancias finales del campeonato.

El presente de Suárez en Portugal lo proyecta como uno de los candidatos firmes a ser convocado por Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo 2026.

Su regularidad en el Sporting, la capacidad de marcar diferencias en partidos importantes y el liderazgo adquirido en el fútbol europeo lo convierten en una alternativa de peso para el ataque de la selección Colombia.

El propio jugador es consciente de que cada gol y cada actuación son argumentos para consolidar su nombre entre los elegidos para la gran cita mundialista que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México entre junio y julio de 2026.

Temas Relacionados

Luis SuárezLuis Javier SuárezSporting de LisboaSporting LisboaChampions LeagueLiga de Campeonesselección ColombiaPrimeira LigaColombia-Deportes

Más Noticias

América de Cali vs. Once Caldas EN VIVO, fecha 3 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

En el cierre de la fecha 3, se miden, en la capital del Valle del Cauca, dos equipos que comenzaron de la mejor forma el campeonato colombiano

América de Cali vs. Once

El nuevo deseo de Juan Carlos Osorio en Brasil: un refuerzo que también seduce a Millonarios

El futbolista está en la mira del fútbol de España, Israel y Turquía

El nuevo deseo de Juan

Estos son los jugadores de la selección Colombia que clasificaron a octavos de final y play-off de la Uefa Champions League

Luis Díaz y Luis Suárez son los dos únicos futbolistas colombianos con el cupo seguro en los octavos de final, mientras que otros cinco futbolistas jugarán la fase de play-off

Estos son los jugadores de

Director deportivo de Millonarios se refirió a la salida de Hernán Torres del cuadro azul: “Es una lástima”

El equipo bogotano se hunde en el fondo de la tabla con tres caídas seguidas y urgencia por sumar puntos, mientras la dirigencia activa la búsqueda de un nuevo entrenador

Director deportivo de Millonarios se

Camila Osorio clasificó a su primera semifinal de WTA en 2026: enfrentará a una argentina por un cupo en la final

La colombiana había tenido un difícil arranque de temporada al caer eliminada en primera ronda del WTA de Hobert y el Australian Open, el primer grand slam de la temporada

Camila Osorio clasificó a su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Colombia por

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

ENTRETENIMIENTO

Adamari López recordó su “deliciosa”

Adamari López recordó su “deliciosa” aventura con un galán colombiano: “A mí me encantó”

Shakira “metió la cucharada” con un inesperado comentario sobre la expareja de Alejandro Sanz

Susana Gómez aclaró cómo le gusta más Maluma: ¿con barba o sin barba?

Maluma brindó por Yeison Jiménez en su cumpleaños y dejó emotivo mensaje: “Vivan en el presente”

Separación de Carmen Villalobos y Frederick Oldenburg se habría producido hace meses: esto se conoció sobre el final del noviazgo

Deportes

América de Cali vs. Once

América de Cali vs. Once Caldas EN VIVO, fecha 3 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

El nuevo deseo de Juan Carlos Osorio en Brasil: un refuerzo que también seduce a Millonarios

Estos son los jugadores de la selección Colombia que clasificaron a octavos de final y play-off de la Uefa Champions League

Director deportivo de Millonarios se refirió a la salida de Hernán Torres del cuadro azul: “Es una lástima”

Camila Osorio clasificó a su primera semifinal de WTA en 2026: enfrentará a una argentina por un cupo en la final