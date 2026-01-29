El primer gol de la Serie A de Brasil lo anotó un colombiano: Stiven Mendoza fue protagonista con el Athletico Paranaense

El colombiano anotó al minuto 9 de partido - crédito @geglobo / X

El inicio del Brasileirao 2026 estuvo marcado por el protagonismo colombiano: Stiven Mendoza anotó el primer gol del torneo, asegurando la victoria 1-0 del Athletico Paranaense frente al Internacional de Porto Alegre.

El encuentro, que tuvo lugar en el Estadio Beira-Rio, resaltó la gran presencia de futbolistas colombianos en el equipo visitante, consolidando el peso de la presencia colombiana en el debut de la temporada.

El colombiano se estrenó en la temporada 2026 con anotación en el estadio Beira-Río - crédito @AthleticoPR / X

El duelo se definió temprano, en el minuto 9, tras una presión alta de Kevin Viveros, quien recuperó la pelota y habilitó a Mendoza.

El extremo colombiano superó en velocidad a la defensa y ejecutó un remate cruzado para anotar el único tanto del compromiso. Además de estos dos, Carlos Terán, Felipe Aguirre y Juan Camilo Portilla completaron la nómina de titular del Paranaense, conformando así una de las alineaciones con más colombianos en la competencia brasileña.

En los momentos decisivos del partido, el árbitro anuló dos posibles goles para el Internacional de Porto Alegre.

La primera acción, en el minuto 67, ocurrió cuando Rafael Santos Borré consiguió empatar el partido, pero la jugada fue invalidada por fuera de lugar. Más adelante, cuando restaban diez minutos para el final, Félix Torres marcó tras un tiro de esquina, aunque el árbitro asistido por el VAR detectó una mano, por lo que el tanto tampoco subió al marcador.