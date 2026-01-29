Deportes

El primer gol de la Serie A de Brasil lo anotó un colombiano: Stiven Mendoza fue protagonista con el Athletico Paranaense

El cuadro de Coritiba consiguió su primera victoria de la temporada frente al Internacional de Porto Alegre en el estadio Beira-Rio

Guardar
El colombiano anotó al minuto 9 de partido - crédito @geglobo / X

El inicio del Brasileirao 2026 estuvo marcado por el protagonismo colombiano: Stiven Mendoza anotó el primer gol del torneo, asegurando la victoria 1-0 del Athletico Paranaense frente al Internacional de Porto Alegre.

El encuentro, que tuvo lugar en el Estadio Beira-Rio, resaltó la gran presencia de futbolistas colombianos en el equipo visitante, consolidando el peso de la presencia colombiana en el debut de la temporada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El colombiano se estrenó en
El colombiano se estrenó en la temporada 2026 con anotación en el estadio Beira-Río - crédito @AthleticoPR / X

El duelo se definió temprano, en el minuto 9, tras una presión alta de Kevin Viveros, quien recuperó la pelota y habilitó a Mendoza.

El extremo colombiano superó en velocidad a la defensa y ejecutó un remate cruzado para anotar el único tanto del compromiso. Además de estos dos, Carlos Terán, Felipe Aguirre y Juan Camilo Portilla completaron la nómina de titular del Paranaense, conformando así una de las alineaciones con más colombianos en la competencia brasileña.

En los momentos decisivos del partido, el árbitro anuló dos posibles goles para el Internacional de Porto Alegre.

La primera acción, en el minuto 67, ocurrió cuando Rafael Santos Borré consiguió empatar el partido, pero la jugada fue invalidada por fuera de lugar. Más adelante, cuando restaban diez minutos para el final, Félix Torres marcó tras un tiro de esquina, aunque el árbitro asistido por el VAR detectó una mano, por lo que el tanto tampoco subió al marcador.

Temas Relacionados

Serie A de BrasilStiven MendozaAthletico ParanaenseInternacionalInternacional vs. Athletico ParanaenseRafael Santos BorréColombia-Deportes

Más Noticias

América de Cali vs. Once Caldas EN VIVO, fecha 3 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

En el cierre de la fecha 3, rojos y blancos se miden en la capital del Valle del Cauca con dos equipos que comenzaron de la mejor forma el campeonato colombiano

América de Cali vs. Once

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido donde la Tricolor se juega la clasificación a la semifinal de la Copa América de Futsal

La Amarilla suma un empate, una derrota y una victoria en el torneo que se disputa en Luque, Paraguay. El equipo necesita ganar y aguardar una caída de Brasil para clasificar

Colombia vs. Chile - EN

Millonarios, último y sin puntos: así va la tabla de posiciones luego de la derrota contra Deportivo Pasto en la fecha 3

El cuadro embajador ha perdido contra Bucaramanga, Junior y Pasto en el arranque de la Liga, por lo que ya decidió despedir a Hernán Torres como entrenador

Millonarios, último y sin puntos:

El periodista deportivo Nicolás Samper arremetió contra el ahora extécnico de Millonarios Hernán Torres: “Pobre y paupérrimo”

Después del partido ante Deportivo Pasto, el técnico tolimense dejó el equipo bogotano, provocando la reacción tanto de la prensa deportiva como de la hinchada azul

El periodista deportivo Nicolás Samper

Estos son los candidatos para reemplazar a Hernán Torres como entrenador de Millonarios: todos son extranjeros

El director técnico dejó el cargo luego de la derrota 2-1 contra Deportivo Pasto en la fecha 3 de la Liga BetPlay I-2026 y acumular siete victorias, cinco empates y ocho derrotas en su segundo ciclo como entrenador

Estos son los candidatos para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gigantesco operativo busca dar con

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

ENTRETENIMIENTO

Estos son los porcentajes de

Estos son los porcentajes de votación tras la tercera semana en ‘La casa de los famosos’: definida la placa parcial

Carlos Giraldo, presentador de ‘La Red’, denuncia robo en pleno concierto en Villeta: “Me di cuenta cuando ya no estaba”

Westcol y Luisa Castro juntos: un lujoso reloj Cartier y un romántico beso en Guatapé confirmarían su relación

La Solar Medellín 2026 dio a conocer su cartel definitivo, con el género urbano como protagonista

‘Desafío Siglo XXI’: cambia la entrega de los chalecos de sentencia afectando directamente a Gamma

Deportes

América de Cali vs. Once

América de Cali vs. Once Caldas EN VIVO, fecha 3 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido donde la Tricolor se juega la clasificación a la semifinal de la Copa América de Futsal

El periodista deportivo Nicolás Samper arremetió contra el ahora extécnico de Millonarios Hernán Torres: “Pobre y paupérrimo”

Estos son los candidatos para reemplazar a Hernán Torres como entrenador de Millonarios: todos son extranjeros

Hernán Torres deja de ser técnico de Millonarios tras crisis de resultados y presión de la hinchada