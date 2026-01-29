Camila Osorio clasificó a su primera semifinal de un torneo WTA en 2026: enfrentará a una argentina por un cupo en la final

Camila Osorio es la vigente campeona del WTA 250 de Bogotá y ahora va por su primer título por fuera de casa - crédito REUTERS/Edgar Su

La tenista Camila Osorio ha firmado su mejor actuación de la temporada al avanzar a las semifinales del WTA 125 de Manila, después de imponerse a la local Alexandra Eala, número 49 del ranking WTA, en un partido que duró una hora y media y concluyó con parciales de 6-4, 6-4.

Con este resultado, la colombiana enlazó su tercera victoria consecutiva en el certamen y alcanzó la ronda previa a la final, donde se medirá con la argentina Solana Sierra, quien actualmente ocupa el puesto 63 del escalafón mundial, siendo la tercer mejor sudamericana del ránking por detras de la colombiana Emiliana Arango y la brasileña Beatríz Hadad Maia.

El triunfo de Osorio cobra especial relevancia, ya que la serie ante Eala se disputó ante un público totalmente volcado a favor de la filipina, una de las favoritas del torneo. La colombiana, número dos del país y ubicada en el puesto 84 del mundo, logró sobreponerse a la presión del entorno, marcando una ruptura vital en el séptimo juego del primer set, lo que le permitió tomar ventaja con su servicio y mantenerse por delante en el marcador. El enfrentamiento, el primero entre ambas jugadoras, mostró la solvencia de Osorio frente a la adversidad y su capacidad para resolver partidos cruciales en terreno visitante.

Camila Osorio tendrá su primer enfrentamiento en el circuito contra Solana Sierra - crédito REUTERS/Edgar Su

Antes de llegar al duelo con Eala, Osorio había dejado fuera en primera ronda a la japonesa Sakura Hosogi (298), a la que venció en sets corridos con marcadores de 6-4 y 6-3. Posteriormente, selló su paso a cuartos de final tras derrotar a otra jugadora nipona, Mai Hontama (244), en tres sets por 6-4, 4-6, 6-2. Esta seguidilla representa la primera ocasión en 2026 en que Osorio logra encadenar tres triunfos consecutivos y avanzar a una fase tan avanzada en un torneo oficial.

La clasificación de Osorio a semifinales contrasta con el inicio de su temporada, en el que no pudo superar las primeras rondas en los torneos de Auckland, Hobart y el Abierto de Australia, donde cayó en su debut.

Hora y dónde ver la final femenina del Australian Open entre Sabalenka y Rybakina

Tennis - WTA Finals - Riyadh - King Saud University Indoor Arena, Riyadh, Saudi Arabia - November 8, 2025 Kazakhstan's Elena Rybakina shakes hands with Belarus' Aryna Sabalenka after winning their final match REUTERS/Stephanie Lecocq

La definición de la rivalidad femenina en el Australian Open 2026 tendrá lugar este sábado en el Rod Laver Arena de Melbourne. En un contexto marcado tanto por el rendimiento deportivo como por factores extradeportivos, Aryna Sabalenka, número uno del mundo, y Elena Rybakina, quinta clasificada en el ranking WTA, protagonizarán una final que reedita el duelo decisivo vivido hace dos años. Ambas jugadoras disputarán el título con trayectorias impecables a lo largo del torneo, y la expectativa por un desenlace de alto voltaje crece tras superar semifinales que dejaron historias resonantes y episodios de tensión en la pista.

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 29, 2026 Belarus' Aryna Sabalenka reacts during her semi final match against Ukraine's Elina Svitolina REUTERS/Hollie Adams

En una semifinal cargada de incógnitas fuera del tenis, Sabalenka se impuso con autoridad sobre Elina Svitolina por 6-2 y 6-3. Este triunfo no solo representa su décima victoria consecutiva, sino que también le permite clasificarse para su cuarta final seguida en Australia. La bielorrusa, a sus 27 años, dominó a su rival apoyándose en la potencia desde el fondo de la cancha y logró avanzar sin ceder un solo set.

Por su parte, Elena Rybakina consolidó su lugar en la final luego de una victoria de exigencia máxima frente a Jessica Pegula (6-3 y 7-6 [9/7]) en un partido que se extendió por una hora y 40 minutos. La kazaja, campeona de Wimbledon 2022, vuelve a disputar una final de Grand Slam tras su derrota precisamente ante Sabalenka en Melbourne en 2024.

Los objetivos individuales en juego son claros. Sabalenka buscará conquistar su quinto título de Grand Slam y sumar un tercer trofeo en Australia. En el caso de Rybakina, su meta será lograr la primera consagración en Melbourne. El encuentro está programado para el sábado 31 de enero de 2026, a las 3:30 a.m. hora de Colombia, y se transmitirá por ESPN y Disney Plus.