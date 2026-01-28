Estadísticas preocupantes: el presente de Hernán Torres y el futuro incierto en Millonarios

Hernán Torres llegó en agosto de 2025 como reemplazo de David González - crédito Hernán Cortéz/EFE

Millonarios afronta una noche decisiva en el estadio Libertad de Pasto, donde se medirá ante Deportivo Pasto por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026. El equipo bogotano llega urgido de una victoria tras un inicio de temporada para el olvido, con derrotas consecutivas como visitante ante Atlético Bucaramanga y, en casa, frente a Junior de Barranquilla.

El presente ha puesto en jaque la continuidad de Hernán Torres, que recibió un ultimátum de la dirigencia: sumar la mayor cantidad de puntos en las primeras cuatro jornadas o enfrentarse a una inminente salida.

Pese al respaldo institucional, la presión sobre Torres va en aumento. La hinchada azul, tanto en el estadio como en redes sociales, reclama un cambio en el banquillo y la falta de evolución en el juego desde la llegada del estratega tolimense en agosto de 2025.

Los reclamos no son solo por el mal arranque, sino por la tendencia de resultados negativos que arrastra el equipo desde el semestre pasado.

El balance negativo de Hernán Torres al mando de Millonarios

Hernán Torres deberá mejorar en los próximos partidos para continuar siendo técnico de Millonarios

Desde que asumió el cargo tras la salida de David González, Torres ha dirigido 18 partidos oficiales, con un rendimiento que no supera el 43%. Bajo su gestión, los embajadores sumaron apenas seis victorias, cinco empates y siete derrotas, cifras que lo han dejado en la cuerda floja ante la exigente afición capitalina.

El inicio fue cuesta arriba: su debut se registró el 27 de agosto de 2025 en la Copa BetPlay frente a Real Cartagena, y desde entonces el equipo nunca logró encontrar una regularidad.

El segundo semestre de 2025 fue especialmente doloroso. Millonarios quedó eliminado de la Copa Colombia ante Envigado, uno de los objetivos prioritarios para la plantilla, puesto que garantizaba un cupo directo a la Copa Sudamericana.

Si bien el club aseguró su presencia en el torneo internacional por reclasificación, la eliminación temprana dejó sabor amargo y sembró dudas sobre el proyecto.

Atlético Nacional superó a Millonarios por 2-0 en Medellín, por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2025-2

La crisis se profundizó cuando el conjunto bogotano, acostumbrado a pelear por el título y a instalarse en los cuadrangulares finales desde la era Gamero, quedó fuera de las instancias definitivas del torneo local.

El equipo, bajo la conducción de González y luego de Torres, mostró una caída en el juego y en los resultados, algo que no pasaba desde la temporada 2021.

Torres tampoco pudo sostener rachas históricas. El 27 de septiembre de 2025, Millonarios perdió su invicto de ocho años ante Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, y en el más reciente, Junior volvió a ganar en El Campín después de nueve años de sequía, dejando en claro que la escuadra capitalina ha perdido solidez ante rivales directos y en escenarios clave.

Alternativas en el banquillo: nombres en carpeta

El técnico argentino Ariel Holan es uno de los opcionados para llegar a Millonarios en el primer semestre de 2026

El presente de Millonarios obliga a la directiva a anticipar escenarios de recambio. De acuerdo con información de varios periodistas nacionales, los nombres de Ariel Holan y Gustavo Álvarez figuran entre las principales opciones para asumir el cargo en caso de que Torres no logre revertir la situación.

Ambos técnicos cuentan con experiencia internacional y perfilan su estilo de juego como una apuesta para devolverle competitividad al equipo, especialmente de cara a la Copa Sudamericana, donde el objetivo será alcanzar la fase de grupos, precisamente donde deberá vencer al conjunto Verdolaga.

La hinchada espera una reacción inmediata y resultados que justifiquen la confianza depositada en el proyecto. De lo contrario, la institución podría verse obligada a tomar decisiones drásticas y apostar por una nueva cara en el banquillo para cambiar el rumbo de un semestre que, a día de hoy, solo ofrece incertidumbre y desazón.