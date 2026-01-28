Ángel Di María reveló los motivos por los que no siguió en el Real Madrid: la llegada de James Rodríguez fue la principal razón

El campeón del mundo y bicampeón de la Copa América con la selección de Argentina habló sobre su salida del Real Madrid - crédito X y EFE

La partida de Ángel Di María del Real Madrid sigue generando debate años después, en parte por la aparición de una nueva lectura sobre el motivo real de ese traspaso.

El propio futbolista argentino, hoy en las filas de Rosario Central, ha asegurado que su salida no fue una elección personal. “Sí me dolió porque no me quería ir. Se dijo que quería ganar lo mismo que Cristiano, pero eso era mentira”, afirmó en entrevista con Diario AS en España.

El detonante, según Di María, fue la llegada del colombiano James Rodríguez, por quien el club español pagó 80 millones de euros, una de las transferencias más altas de ese año.

En la recta final de esa etapa, Di María jugó el partido de ida de la Supercopa frente al Atlético de Madrid, pero no fue convocado para la vuelta porque el club ya había pactado su traspaso al Manchester United, como relató al Diario AS.

El argentino vio desde su casa cómo el Atlético conquistaba el título, sin que previamente le informaran de la negociación entre los clubes. “Yo intenté quedarme hasta el último día. Pretendía seguir entrenando”, compartió, mostrando así su sorpresa ante el acuerdo que lo dejaría fuera del equipo.

El contexto previo a la salida de Di María incluyó rumores difundidos por la prensa española sobre su supuesto deseo de igualar el sueldo de Cristiano Ronaldo, uno de los salarios más altos del fútbol europeo en ese momento. “Eso era mentira”, zanjó el argentino ante Diario AS. El técnico Carlo Ancelotti también prefería que el extremo siguiera, pero el club tomó la decisión de transferirlo tras concretar la llegada de James Rodríguez, quien venía de deslumbrar en el Mundial de Brasil 2014 y había sido máximo goleador del torneo. Esto puso automáticamente en el mercado al argentino, tal como él mismo reconoció: “Había llegado James y el que estaba en el mercado para poder salir era yo”.

Tras su breve paso por el Manchester United, que no resultó fácil para él ni su familia —según recordó su esposa, Jorgelina Cardoso, por las dificultades de adaptación a la vida en Inglaterra—, Di María brilló en el París Saint-Germain. Allí, compartió vestuario con el joven Kylian Mbappé, de quien recientemente comentó en una conversación con Diario AS.

“Kylian ya lleva años entre los mejores del mundo. Luego, los títulos colectivos influyen mucho en las distinciones individuales, pero él demuestra cada día que está entre los más grandes y hoy es el mejor. Cuando encontró su forma de jugar, hizo la diferencia”, expresó.