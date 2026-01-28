Deportes

Ángel Di María reveló los motivos por los que no siguió en el Real Madrid: la llegada de James Rodríguez fue la principal razón

Se trata de uno de los jugadores más destacados de la selección de Argentina, campeona del mundo en Catar 2022 y bicampeona de América tras vencer a la selección Colombia en 2024

Guardar
El campeón del mundo y
El campeón del mundo y bicampeón de la Copa América con la selección de Argentina habló sobre su salida del Real Madrid - crédito X y EFE

La partida de Ángel Di María del Real Madrid sigue generando debate años después, en parte por la aparición de una nueva lectura sobre el motivo real de ese traspaso.

El propio futbolista argentino, hoy en las filas de Rosario Central, ha asegurado que su salida no fue una elección personal. “Sí me dolió porque no me quería ir. Se dijo que quería ganar lo mismo que Cristiano, pero eso era mentira”, afirmó en entrevista con Diario AS en España.

El detonante, según Di María, fue la llegada del colombiano James Rodríguez, por quien el club español pagó 80 millones de euros, una de las transferencias más altas de ese año.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la recta final de esa etapa, Di María jugó el partido de ida de la Supercopa frente al Atlético de Madrid, pero no fue convocado para la vuelta porque el club ya había pactado su traspaso al Manchester United, como relató al Diario AS.

El argentino vio desde su casa cómo el Atlético conquistaba el título, sin que previamente le informaran de la negociación entre los clubes. “Yo intenté quedarme hasta el último día. Pretendía seguir entrenando”, compartió, mostrando así su sorpresa ante el acuerdo que lo dejaría fuera del equipo.

El contexto previo a la salida de Di María incluyó rumores difundidos por la prensa española sobre su supuesto deseo de igualar el sueldo de Cristiano Ronaldo, uno de los salarios más altos del fútbol europeo en ese momento. “Eso era mentira”, zanjó el argentino ante Diario AS. El técnico Carlo Ancelotti también prefería que el extremo siguiera, pero el club tomó la decisión de transferirlo tras concretar la llegada de James Rodríguez, quien venía de deslumbrar en el Mundial de Brasil 2014 y había sido máximo goleador del torneo. Esto puso automáticamente en el mercado al argentino, tal como él mismo reconoció: “Había llegado James y el que estaba en el mercado para poder salir era yo”.

Tras su breve paso por el Manchester United, que no resultó fácil para él ni su familia —según recordó su esposa, Jorgelina Cardoso, por las dificultades de adaptación a la vida en Inglaterra—, Di María brilló en el París Saint-Germain. Allí, compartió vestuario con el joven Kylian Mbappé, de quien recientemente comentó en una conversación con Diario AS.

“Kylian ya lleva años entre los mejores del mundo. Luego, los títulos colectivos influyen mucho en las distinciones individuales, pero él demuestra cada día que está entre los más grandes y hoy es el mejor. Cuando encontró su forma de jugar, hizo la diferencia”, expresó.

Temas Relacionados

Ángel Di MariaSelección ArgentinaSelección ColombiaJames RodríguezReal MadridColombia-Deportes

Más Noticias

Revelan detalles de la llegada de Cristian ‘Chicho’ Arango como posible nuevo refuerzo de Atlético Nacional: “Pagan un cargo alto”

El club antioqueño negocia el regreso de Arango tras acordar un préstamo con San José Earthquakes, incluida una opción de compra, reforzando así su ofensiva para afrontar los retos nacionales e internacionales

Revelan detalles de la llegada

PSV vs. Bayern Múnich - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 8 de la fase de liga en la Uefa Champions League

Luis Díaz ya tiene asegurado su cupo a los octavos de final de la Liga de Campeones, mientras que clubes como el Benfica de Richard Ríos podría quedar eliminado de la competencia

PSV vs. Bayern Múnich -

Así fue el primer día de Marino Hinestroza en el Vasco da Gama: habló sobre el sueño de llegar al Mundial con la selección Colombia

El atacante vivió sus primeros pasos en el barrio de São Cristóvão (ubicación en donde se encuentra la sede deportiva del Vasco da Gama), además de compartir con sus compatriotas

Así fue el primer día

Camiseta del Internacional de Bogotá llegó hasta la estratósfera: imagen se hizo viral

El nuevo equipo bogotano sigue realizando actos que lo posicionen como una nueva alternativa en el fútbol bogotano, luego de ser adquirido por el grupo Tylis-Porter, que cuenta con socios como Ryan Reynolds y Rob McElhenney

Camiseta del Internacional de Bogotá

Esta fue la polémica celebración de futbolista en el clásico entre Cúcuta y Bucaramanga que generó molestia en la hinchada

El clásico ante Atlético Bucaramanga terminó empatado, pero la alegría por el retorno del Cúcuta a la liga se vio empañada por incidentes en el General Santander y el pedido de cordura de Leonel Álvarez

Esta fue la polémica celebración
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a alias el Mocho,

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

ENTRETENIMIENTO

Shakira confirma que su tour

Shakira confirma que su tour ‘Las mujeres ya no lloran’ llegará a Japón en 2026: “Nos vemos pronto”

Westcol trató de darle consejo a un seguidor para invertir el dinero que gana, pero terminó burlándose de él

Karol G, Ryan Castro y Arcángel sorprendieron con miniconcierto a los residentes de popular barrio en Medellín

Carmen Villalobos estaría soltera y este video junto a Majida Issa lo habría confirmado: “Me llegaron refuerzos”

Juanse Quintero le envió mensaje a su esposa Johanna Fadul tras verla llorando en ‘La casa de los famosos’: “Algo le está pasando”

Deportes

Revelan detalles de la llegada

Revelan detalles de la llegada de Cristian ‘Chicho’ Arango como posible nuevo refuerzo de Atlético Nacional: “Pagan un cargo alto”

PSV vs. Bayern Múnich - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 8 de la fase de liga en la Uefa Champions League

Así fue el primer día de Marino Hinestroza en el Vasco da Gama: habló sobre el sueño de llegar al Mundial con la selección Colombia

Camiseta del Internacional de Bogotá llegó hasta la estratósfera: imagen se hizo viral

Esta fue la polémica celebración de futbolista en el clásico entre Cúcuta y Bucaramanga que generó molestia en la hinchada